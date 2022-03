Feijóo lidera la ofensiva del PP para que bajen los impuestos de la luz y el gas frente a la crisis

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato a la presidencia nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha liderado este fin de semana -de momento, sin éxito- la ofensiva del primer partido de la oposición para que el Gobierno rebaje los impuestos del gas, la electricidad y los carburantes, para frenar la escalada de precios provocada por la invasión de Ucrania.

Durante la Conferencia de Presidentes celebrada este domingo en la isla de La Palma, Feijóo ha pedido a Pedro Sánchez que mantenga al menos hasta final de año la bajada de todos los impuestos que gravan el gas y la electricidad, con el fin de aliviar la situación de las familias y las empresas.

En la misma línea, ha reclamado al Gobierno que solicite la autorización a la Unión Europea para aplicar una reducción excepcional y transitoria del impuesto de hidrocarburos y del IVA que grava la gasolina y el gasóleo.

También la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha reclamado al presidente Pedro Sánchez que suspenda "temporalmente" los impuestos que gravan la luz y el gas o, al menos, aplique sobre estos productos el IVA superreducido.

La guerra "será larga"

Ayuso y Feijóo han planteado estas propuestas durante la Conferencia de Presidentes de La Palma para analizar el impacto económico de la guerra de Ucrania que, ha augurado Pedro Sánchez, "va a ser larga" y puede "cronificarse".

"Los ciudadanos no van a entender que se les pida bajar la calefacción, pero no se les bajen los impuestos", ha señalado al término de la reunión el presidente gallego, quien ha lamentado que la rebaja fiscal planteada no haya tenido una acogida favorable por parte del presidente Pedro Sánchez.

Como ha informado EL ESPAÑOL, el presidente del Gobierno opta por otra fórmula para rebajar el precio de la luz: en el Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo pedirá "desacoplar el precio del gas" de la factura de la luz.

El presidente del Gobierno también ha planteado en la cumbre de La Palma otra solución a largo plazo, ante la posibilidad de que la guerra se prolongue hasta el próximo invierno: acelerar las inversiones financiadas con los fondos europeos Next Generation para impulsar la eficiencia energética y las energías alternativas.

Renunciar a los peajes

Al respecto, Núñez Feijóo ha pedido que el Gobierno agilice las convocatorias de ayudas de los fondos europeos y que realice un reparto más equitativo (de cada 10 euros llegados de Europa, siete son para la Administración central, ha constatado).

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo (que acude a este foro por primera vez tras presentar su candidatura a la presidencia nacional del PP) ha pedido además a Pedro Sánchez que reconsidere algunas de sus medidas previstas, como el establecimiento de peajes en todas las autonomías y la subida de las cotizaciones de los autónomos.

En la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes, Feijóo ha recordado que los españoles van a afrontar una inflación superior al 10% durante los próximos meses, que va a mermar su poder adquisitivo, por lo que no pueden asumir nuevas subidas fiscales.

Por ello ha pedido también al presidente del Gobierno medidas concretas para ayudar a los sectores económicos más afectados por la subida de los precios de la energía, como el pesquero, el transporte y la industria electrointensiva.

El órdago de Ayuso

Por otro lado, el político gallego ha manifestado la voluntad "inequívoca" de la Xunta de llegar a un acuerdo entre el Gobierno y autonomías para coordinar un plan de acogida a los refugiados que huyen de la guerra de Ucrania. Pero ha pedido que el Ejecutivo central garantice a las comunidades autónomas los "recursos económicos extraordinarios" suficientes para poder ofrecer la atención sanitaria y educativa a estas familias.

"Pactar la incertidumbre puede quedar bien, pero es solo incertidumbre", ha señalado la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ante la falta de concreción de la propuesta planteada por Pedro Sánchez para acoger a los refugiados de Ucrania.

Al respecto, el presidente del Gobierno ha anunciado la puesta en funcionamiento de tres grandes centros de acogida de refugiados en Madrid, Barcelona y Alicante (a los que se podría añadir un cuarto en Málaga).

La Administración central cuenta con 5.400 plazas de acogida disponibles, a las que se suman otras 12.800 gestionadas por las comunidades autónomas. Pedro Sánchez ha garantizado a los presidentes regionales fondos suficientes para acoger a los refugiados, pero también les ha pedido "corresponsabilidad" para redistribuir a los 2.800 menores no acompañados que actualmente residen en las islas Canarias.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Isabel Díaz Ayuso ha planteado una de las propuestas más atrevidas de la Cumbre de Presidentes: ha pedido a Sánchez que utilice para aliviar la situación de las familias los 20.000 millones de euros que la ministra Irene Montero pretende destinar a "políticas de igualdad" en la Administración.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado en la cumbre de La Palma medidas "rápidas" para paliar la escalada de precios y reducir los costes "de manera transitoria".

En primer lugar, ha precisado que "no se puede vincular" la subida del coste de la electricidad a la guerra y ha propuesto medidas como la bajada del IVA de la energía y de los carburantes al 4% como "productos de primera necesidad".

En este mismo sentido, el presidente andaluz ha propuesto suspender impuestos indirectos que gravan la electricidad y tasas, licencias y otras costas asociadas a sectores más afectados por la crisis como la agricultura, la pesca o el transporte.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente andaluz, Juanma Moreno. EFE

También ha reclamado que las empresas puedan dedicar parte de sus ingresos a afrontar costes extraordinarios y que sea deducible del Impuesto de Sociedades.

Juanma Moreno ha defendido que se "reformule" el marco de aplicación de los fondos Next Generation porque "el mundo ha cambiado" tras la guerra en Ucrania. "Una parte de ellos se tienen que reformular para que sean dique de contención en esta escalada de precios", ha señalado.

Otra de las propuestas del presidente andaluz ha sido que las comunidades autónomas tengan capacidad para "hacer PERTES autonómicos" y que, de esta forma, se adapten "a las singularidades de cada territorio".

Más de 1.100 plazas para refugiados

Sobre la "triste y cruel" guerra en Ucrania, Moreno ha asegurado que Andalucía cuenta ya con más de 1.100 plazas para acoger a refugiados y ha enviado su "máxima lealtad y cooperación" al Gobierno de España.

Ha pedido al Gobierno de Sánchez "planificación, impulso y liderazgo" y ha reclamado un Plan de Estado en esta materia para que se coordinen ayuntamientos, diputaciones y empresas privadas con el fin de acoger a personas refugiadas.

"Queremos saber cómo se van a establecer los cupos, cómo se les va a derivar a las comunidades autónomas, cómo se van a gestionar y financiar las plazas", ha afirmado Moreno este domingo.

El presidente andaluz ha sostenido que es necesario un "criterio jurídico" para la atención de los menores que huyen de Ucrania. "Los hay que están siendo acogidos por familias sin ningún control ni registro, por lo menos que nosotros tengamos conocimiento a día de hoy, de las características ni idoneidad de esas familias", ha manifestado Moreno, quien se ha mostrado preocupado de que "las mafias" de "tratas de mujeres y niños se aprovechen de estas circunstancias".

