Alberto Núñez Feijóo: "A veces es mejor perder el Gobierno que ganarlo desde el populismo"

Alberto Núñez Feijóo se desmarcó este viernes del pacto del PP con Vox en Castilla y León. Insistió en que no ha sido una decisión suya, sino del presidente en funciones de la autonomía, Alfonso Fernández Mañueco. Así lo manifestó preguntado al respecto por los medios de comunicación tras el acto con afiliados que celebró en Valencia para presentar su candidatura a presidir el aprtido. "Es evidente que no he capitulado nada, entre otras cosas porque no soy presidente de mi partido", dijo.

Durante el acto, destacó una frase de su discurso. "Nunca seremos un partido populista. A veces es mejor perder el gobierno que ganarlo desde el populismo", dijo. ¿Por qué entonces pactan con Vox?, le preguntaron a la salida.

El presidente gallego respondió ambiguo, pero desmarcándose de la decisión. "En España, en estos momentos, la mayoría de los gobiernos se han cerrado después de las elecciones. Yo creo mucho más en los gobiernos que salen de forma limpia, nítida y clara, de las urnas".

"Lamentablemente hemos disgregado la política española en varios productos políticos y estamos, en mi opinión, en una profunda crisis. Mi proyecto es volver a invitar al conjunto de los ciudadanos a que haga gobiernos fuertes, gobiernos sólidos, que puedan aplicar un programa electoral sancionado por las urnas. Ese es el proyecto en el que he creído, en el que creo", manifestó.

Feijóo incluso se mostró comprensivo con las críticas al PP vertidas por parte del Partido Popular Europeo (PPE), aunque culpó de lo sucedido al PSOE. "Creo que el PPE lo ha expresado de una forma clara. Al PPE le gusta la estabilidad institucional, le gusta que los partidos de estado puedan gobernar entre sí, y lamentablemente, el partido socialista no tiene ningún interés", dijo.

👉 @FeijooGalicia: “Podemos volver a ser la casa común de la mayoría de los españoles. Reivindico el PP de las mayorías”.



🔹 Estamos #Preparados para volver a ser el partido más grande de España. pic.twitter.com/sbpLRUeP9v — Partido Popular (@populares) March 11, 2022

Respecto a las mayorías, Feijóo se explayó largo y tendido en su intervención ante los afiliados valencianos del PP. "Las mayorías son la madre del cordero en política, advirtió, y abogó por que el PP vuelva a ser "la casa común de los españoles". "Sé perfectamente que podemos volver a serlo, vamos a abrir las puertas de par en par para que vuelvan los que nos dejaron de votar y los que han votado a otras formaciones y se han dado cuenta de que 'ni una vez más'", enfatizó.

El futuro líder del PP, con su trayectoria como ejemplo, abogó por "ensanchar" el PP para no depender de coaliciones para gobernar. "Reivindico el PP de las mayorías contundentes que he tenido en Galicia, el de las mayorías de Valencia, el de las mayorías contundentes de Rajoy y de Aznar", proclamó en el momento álgido de su intervención.

Feijóo se dirigió "a los que son más conservadores, a los liberales, a los reformistas, a los socialdemócratas, y también a los socialistas moderados que votaron al PSOE pero no están dispuestos a votar al 'partido sanchista'".

Fue entonces cuando se desmarcó de los acuerdos de Gobierno postelectorales. "Yo no creo en los gobiernos que se pactan en los despachos. Y no lo ha creído ningún presidente del gobierno, salvo este", destacó. "Nuestro partido tiene que aspirar a ensancharse, tiene que volver a tener más votos que ningún otro", agregó.

"No somos un partido de moda. Un partido de moda es aquel que no sobrevive al propio fundador. Nosotros hemos sobrevivido Fraga, Anzar, Rajoy, Casado y lo vamos a seguir haciendo después de mí", auguró. "Nunca seremos un partido populista. A veces es mejor perder el gobierno que ganarlo desde el populismo", agregó en la misma línea.

Sigue los temas que te interesan