Feijóo se proclama presidente del PP con el voto del 98,35% de los compromisarios

Alberto Núñez Feijóo ha sido proclamado este sábado presidente nacional del PP con el respaldo del 98,35% de los compromisarios asistentes al XX Congreso nacional del Partido Popular celebrado en Sevilla.

La presidenta del Congreso, Teófila Martínez, ha anunciado que han ejercido el voto 2.670 de los 3.111 compromisarios presentes. De los 2.663 votos válidos computados, siete han sido nulos, 44 en blanco y 2.619 a favor del político gallego, que dimitirá en los próximos días como presidente de la Xunta de Galicia para centrarse en su labor al frente del PP.

Tras conocer el resultado, el político gallego ha tenido sus primeras palabras para agradecer la labor desarollada por la dirección saliente que dirigía "mi amigo Pablo Casado", quien protagonizó una de las intervenciones más emotivas de la jornada del viernes.

También ha agradecido el respaldo de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, de los que ha dicho que "son mis referentes y mis ayudas imprescindibles".

"No estaría aquí sin vosotros, pero no podré salir adelante sin vosotros", ha dicho Alberto Núñez Feijóo dirigiéndose a los compromisarios, "estoy contento, ilusionado, sobre todo porque os veo contentos e ilusionados. Pero os mentiría si no os digo que siento una gran responsabilidad".

