Lisa Yasko, la diputada ucraniana que estremeció al PP llevando a Sevilla los sonidos de la guerra

"Sabemos que su partido sabe lo que significa morir por los valores y las ideas de la democracia, la libertad y Europa. Necesitamos su apoyo más que nunca". Fue Teófila Martínez la encargada de presentar a Lisa Yasko, una joven diputada ucraniana que iba a estremecer a la plana mayor del Partido Popular con su discurso.

"Viene desde Kiev", dijo Teófila. "Ha tenido que cruzar andando la frontera con Hungría. No va a poder volver al menos en dos semanas a su país por estar con nosotros".

Fueron 15 minutos de aplausos en los que todos los asistentes al XX Congreso del PP, del cual sale Alberto Núñez Feijóo como presidente, quedaron estremecidos. Lisa Yasko tiene 31 años. Lleva implicada en el activismo político desde la adolescencia. Ahora Vladímir Putin ha reducido todos sus sueños a cenizas.

"Vengo de Ucrania para daros un mensaje muy importante. Hoy puede que lo tengáis todo aquí. Pero mañana puede que sea muy distinto. Imaginad que el maravilloso sol, el clima, todo esto, de pronto se desvanece. Imaginad que el sonido de los pájaros cantando, de pronto se paran. Y en su lugar se oye este sonido". En ese momento, Lisa sacó su teléfono móvil para reproducir una grabación. En ella se escuchan las sirenas de las alarmas antiaéreas de Kiev. También el sonido de las bombas cayendo sobre los edificios de su ciudad.

“Os pido que despertéis con una posición proactiva porque estamos luchando no solo por Ucrania, sino también por España y por Europa. Actuad con el liderazgo que tiene vuestro partido”.



@LisaYasko, diputada del Parlamento de Ucrania

Con este sonido la vida de Lisa cambió para siempre hace un mes. "Me desperté a las cuatro de la mañana con este sonido y con las terribles palabras que escucharon millones de ucranianos por primera vez: 'Lisa, despierta, ha empezado la guerra'".

Desde agosto de 2019 es diputada en el Parlamento de Ucrania, pero ahora, con su país invadido por Rusia, su vida "está en las manos de Putin". "Mi esposo, el expresidente de Georgia, está en la cárcel, como preso político y arrestado en Georgia. Mis padres están en distintos sitios", señaló.

"No tengáis miedo"

Las ovaciones y las lágrimas de los compromisarios del PP fueron constantes mientras Lisa se mantuvo en el atril. A todos ellos les pidió apoyo en este momento tan crucial para su país. Y les pidió a todos que despertasen. Y que apoyasen la aspiración de Ucrania de convertirse en miembro de la Unión Europea.

"No importa lo aterrador que sea, os pido que no tengáis miedo, porque en Ucrania no tenemos miedo. el presidente de mi país, Zelenski, no tiene miedo. Se ha convertido en el líder del mundo libre para Ucrania y para todo el mundo", dijo con el recinto puesto en pie.

Lisa Yasko apeló al "liderazgo" de España para hacer lo posible por acabar con la guerra. "Imaginen que todo lo que tienen de pronto desaparece, y no pueden volver a sus casas porque simplemente ya no existen. Qué sentirían, qué harían".

Emocionada ovación con el Palacio de Congresos de Sevilla en pie para recibir a la diputada de Ucrania, Yelyzaveta Oleksiivna (@LisaYasko)



Salió de Kiev cruzando la frontera a pie para poder participar en el #20CongresoNacional



¡España está con Ucrania! 🇪🇸🇺🇦

"Sabéis lo que es morir por la libertad", añadió, en referencia a las víctimas populares de ETA. "Recordadlo ahora a todos en Europa".

En cuanto terminó, descendió del estrado y se acercó hasta el nuevo presidente del PP. Ambos se dieron un abrazo mientras la joven recibía un aplauso de varios minutos seguidos.

Feijóo se referiría después en su discurso al impacto que causó la intervención de la representante ucraniana en todos los presentes: "Lisa nos ha emocionado. Para nosotros vuestro pueblo es hoy nuestro pueblo".

Guerra Rusia -Ucrania

