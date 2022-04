El frío y fugaz saludo de Casado a Ayuso en el Congreso del PP

El hasta ahora presidente del PP, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se han saludado fugazmente en el XX Congreso del PP que se celebra en Sevilla. El acto abrirá una nueva etapa con el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo tras la profunda crisis interna que ha vivido el partido y que ha terminado con la larga amistad entre el exdirigente y la líder regional.

Casado se despidió oficialmente este viernes del partido en el cónclave, que se celebra en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes) y anunció ante el plenario que dejará su escaño en el Congreso, pero este sábado ha acudido a la segunda jornada para votar, dado que los compromisarios votan a Feijóo como nuevo presidente.

Después, ha entrado al Plenario -justo en ese momento intervenía en la portavoz del Grupo Popular y nueva secretaria general del PP, Cuca Gamarra- y ha saludado afectuosamente a Alberto Núñez Feijóo, sentado en primera fila.

A renglón seguido, ha hecho lo propio con los demás presidentes autonómicos, que estaban también ahí sentados, como el andaluz Juanma Moreno, el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco, el murciano Fernando López Miras y la madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Casado ha dado dos besos a Ayuso, pero ha sido un saludo fugaz. La profunda crisis interna que ha vivido el partido y que ha terminado con el liderazgo de Pablo Casado, ha interrumpido la amistad de más de 17 años que ambos tenían.

Pablo Casado saluda al candidato a la presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Efe

Nueva página

En su XX congreso, el PP ha encumbrado a Alberto Núñez Feijóo, que este sábado será proclamado líder del partido y le ha encomendado la misma meta que el propio presidente de la Xunta de Galicia se ha fijado para sí mismo: ganar y gobernar, y abrir, desde una unidad "innegociable", una nueva página en la formación, tras cerrar la de Pablo Casado.

"He venido aquí para ganar y para gobernar si no, no hubiera venido, lo vamos a trabajar todos los días", ha afirmado Feijóo en el discurso con el que ha cerrado la primera jornada del cónclave en Sevilla en el que, esta vez sí, será elegido por aclamación, un escenario que muchos deseaban en 2018, como salida al shock que dejó la moción de censura a Mariano Rajoy.

Y ganar y gobernar es lo que le han reclamado este viernes los pesos pesados del partido, desde los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mientras que Casado, que se ha despedido y ha anunciado que deja su escaño, le ha dicho que lo tiene a su alcance porque hereda el PP "a las puertas de la Moncloa".

El futuro líder del PP ha continuado en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes) el esbozo del partido, que terminará de delinear cuando el Comité Ejecutivo Nacional nombre a su cúpula el próximo domingo.

