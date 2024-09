Absueltos los 28 activistas de Greenpeace acusados por pintar ‘hotel ilegal” en El Algarrobico

El Juzgado de lo Penal número 3 de Almería ha absuelto este martes a las 28 personas que fueron acusadas de realizar una pintada en la fachada de El Algarrobico en una acción de Greenpeace, donde se leía ‘hotel ilegal’ que tuvo lugar en mayo de 2014 en Carboneras, Almería.

La empresa propietaria del establecimiento hotelero pedía a los acusados 186.703 euros de indemnización por los daños causados en el hotel. Así como 24 meses de multa, a razón de una cuota de seis euros diarios, un total de 1.080 euros para cada una de las personas acusadas, y una pena de prisión de un año para cada una por un supuesto delito de desobediencia.

Por su parte, la defensa de los acusados, ejercida por el letrado José Manuel Marraco, entendía que no había delito, ya que no se había podido identificar a las personas que realizaron la pintada en la fachada del hotel. Además, señalaba que los acusados se habían identificado en la playa, pero no dentro del hotel, por lo que no se podía atribuir la responsabilidad a los acusados.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, recoge que “los acusados de manera unánime negaron haber tomado parte en los hechos manifestando todos ellos -a excepción de tres- no guardar relación alguna con la organización “Greenpeace”. Coincidieron asimismo los acusados de manera unánime en que el día de autos habían acudido a la convocatoria de una manifestación en contra del hotel “El Algarrobico” que tuvo lugar en la playa”.

Además, en relación a la pintada señala que los acusados negaron haber participado en la realización de la misma y niegan haber forzado las puertas “o cualesquiera otros medios para impedir el acceso a las instalaciones del hotel, ni habiendo sido requeridos en ningún momento por agentes para abandonar el lugar”.

"Siendo igualmente coincidente la versión proporcionada por todos ellos en cuanto a que fueron identificados en la misma playa por agentes de la Guardia Civil, no llegando a acceder en ningún momento al interior del hotel y no habiendo participado en la realización de la pintada", exponen.

Con respecto a la declaración de los dos agentes de la Guardia Civil, la sentencia muestra que llegaron al hotel, se encontraron numerosas personas dentro del hotel, vestidas con monos naranjas y portando cubos de pintura que procedieron a identificar. De estas declaraciones, la resolución dictamina que “se colige la ausencia de pruebas de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia que ampara a los acusados por no resultar cumplidamente acreditada la intervención de los mismos en los hechos denunciados”.

Sobre las declaraciones de los agentes se remarca que “se observa que no existe coincidencia entre los mismos ni tan siquiera a la hora de concretar el número de activistas que encontraron en el interior de las instalaciones de El Algarrobico, toda vez mientras uno de ellos depuso que se trataba de unas 150 personas, otro indicó que se trataba de 50 personas”.

Ahora, se está a la espera de ver si la empresa Azata del Sol interpone un recurso de apelación contra la sentencia. Por su parte, según ha asegurado Eva Saldaña, directora de Greenpeace España, a través de un comunicado “celebramos que a todas las personas se les hayan absuelto. Esta nueva sentencia confirma que El Algarrobico tendría que haber pasado a la historia hace mucho tiempo, los responsables deberían pagar por los daños y restaurar el ecosistema”.