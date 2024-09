El Congreso, a punto de reconocer a Edmundo como presidente electo con los votos del PNV

El Congreso de los Diputados está a pocas horas de reconocer al opositor Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones del 28 de julio y presidente legítimo de Venezuela. Previsiblemente, dicho reconocimiento, que tiene más efectos simbólicos que jurídicos, saldrá adelante este miércoles al contar con el apoyo del PNV, que se ha alineado con el PP y ha anunciado que votará a favor de su proposición no de ley junto a Vox, Coalición Canaria y UPN. En total, los 177 votos necesarios para que sea aprobada.

El primer pleno del curso parlamentario ha estado marcado este martes por el debate que ha llevado el PP a la Cámara Baja, a través de una iniciativa en la que se insta al Congreso a reconocer González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Muy involucrada con la oposición venezolana, su portavoz adjunta, Cayetana Álvarez de Toledo, se ha encargado de defender la PNL mediante un decálogo de razones para recabar el apoyo de los diputados, entre ellos, que González Urrutia ganó las elecciones con el 67% de los votos como lo acreditan -ha afirmado- las actas electorales recabadas por los ciudadanos.

Salvo sorpresa mayúscula o error humano, el texto será aprobado este miércoles gracias al respaldo del PNV.

El portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, desvelaba a primera hora de la mañana que sus cinco diputados votarían a favor de reconocer a Edmundo González como ganador de las últimas elecciones en Venezuela.

Esteban despejaba así la incógnita y lo corroboraba por la tarde en el atril de oradores. "Los venezolanos quieren un reconocimiento. El voto no admite matices, y desde luego la derrota de esta proposición no de ley supondría una victoria del régimen de Maduro moralmente, y eso no lo podemos permitir. Es un momento en el que hay que optar, y el PNV va estar de lado de los derechos humanos y la democracia siempre", ha explicado durante el pleno del Congreso.

Por su parte, el PSOE dio a entender que no respaldará la iniciativa del PP. Su diputada Cristina Narbona ha considerado que lo preciso es "buscar soluciones reales" y "no generar expectativas falsas" y ha pedido no engañar a los venezolanos, ya que el reconocimiento de González como presidente no es "una especie de varita mágica que hace desaparecer por encanto a Maduro”.

La parlamentaria socialista ha recordado que ningún gobierno de la UE, tampoco los de corte conservador, ha planteado hasta este momento "la oportunidad y conveniencia" de reconocer a González como presidente, un argumento que no convence al PP, que ha recordado que España sí rompió el consenso europeo al reconocer Palestina como Estado.

El pleno de este martes ha contado con la presencia en la tribuna de invitados de la hija de Edmundo González Urrutia, Antonio Ledezma y Leopoldo López, otros dos líderes opositores que están asilados en España, un asilo político que también ha solicitado González Urrutia.

Concentración frente al Congreso

Varios cientos de personas se han concentrado frente al Congreso de los Diputados para reivindicar la victoria de la oposición y su candidato, Edmundo González. Ataviados con banderas venezolanas, gorras y pancartas reivindicativas, unas 600 personas, según han detallado fuentes policiales, se han reunido para clamar por la victoria de González.

"Se nota, se siente, Edmundo presidente", han vitoreado los asistentes en repetidas ocasiones, a la par que han gritado por la libertad y han catalogado al actual presidente venezolano, Nicolás Maduro, como un "dictador" y "asesino".

La concentración ha sido impulsada por María Corina Machado y otros destacados disidentes, como Leopoldo López, el exdiputado Henrique Ortero o Antonio Ledezma. También ha contado con la participación de varios dirigentes populares, entre ellos Cuca Gamarra y Miguel Tellado.

Los organizadores de la concentración han aprovechado la ocasión para incidir en que, con la propuesta debatida en el Congreso, "España tiene la oportunidad de ponerse del lado del pueblo de Venezuela".

"Aquí en el Congreso se está votando un proyecto de no ley con el objetivo de reconocer el triunfo del pueblo venezolano", han añadido los organizadores, confiando en que el próximo 10 de enero, González asumirá la Presidencia de Venezuela.

El país celebró el pasado 28 de julio unas elecciones presidenciales en las que, según las autoridades, Maduro se alzó con la victoria con poco más del 51% de los votos, si bien es cierto la oposición reivindicó rápidamente su triunfo.

Las tensiones fueron escalando en Venezuela, especialmente en los primeros días tras las elecciones. Desde el extranjero también ha aumentado la presión sobre Maduro a medida que la comunidad internacional insiste en la necesidad de revisar y publicar las actas electorales y que el oficialismo demuestre transparencia y evidencias de su victoria.