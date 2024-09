Las 10 razones de Cayetana para reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela

La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha defendido este martes que la Cámara, en su conjunto, reconozca a Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones y presidente electo de Venezuela. Que España lo haga supone el primer paso para que Estrasburgo, la semana que viene, haga lo mismo en la sede del Parlamento Europeo.

La proposición no de ley (PNL) del Partido Popular se debate este martes en el Congreso, pero se vota el miércoles, y que saldrá adelante con los votos del PNV. En este intervalo de tiempo, los socialistas quieren poder subirse al texto y enmendarlo parcialmente. Dicho de otro modo, convertir la derrota en una victoria relativa.

En su versión, el PP aprovechaba la exposición de motivos para cargar contra José Luis Rodríguez Zapatero, reprochándole su "silencio" como un claro ejemplo de la "inaceptable falta de compromiso con la verdad y la justicia" del Gobierno. Por su parte, el borrador del PSOE plantea valorar positivamente el trabajo del expresidente.

Aunque se desconoce por el momento el contenido específico de la enmienda de los socialistas, Álvarez de Toledo ha tachado la petición de asilo (y posterior salida hacia Madrid) de Edmundo González de una "operación diseñada por la dictadura, organizada por Zapatero y facilitada por el Gobierno de España". Acto seguido, ha procedido con su decálogo.

La dictadura agita el fantasma de una guerra civil y dice que la salida de Edmundo asegura la paz. No, en Venezuela no hay dos bandas armadas: la agresión es unilateral. De hecho, ni siquiera hay dos bandos.

4. Porque frente a la represión sólo funciona la firmeza.

Por favor: no llamen inteligencia al apaciguamiento, fuente de las mayores calamidades de la Historia moderna. Los informes de la ONU describen un robo electoral a mano armada. Torturas, detenciones arbitrarias, niños secuestrados, vejados, maltratados.

Pero el Gobierno arrastra los pies y el señor Borrell dijo que "hasta enero hay tiempo". Los secuestrados no tienen tiempo. Los perseguidos no tienen tiempo. Los niños no tienen tiempo. Edmundo González no tenía tiempo. Fue víctima de una cacería totalitaria y hoy engrosa la lista de exiliados.

Semanas callado, ahora el señor Sánchez lo llama "héroe" y dice que no lo abandonará. Héroes son todos los demócratas venezolanos. Edmundo es algo más: es el electo por los héroes. No reconocerlo es abandonarlo, a él y también al pueblo que lo votó. Lo que está en juego es más que el destino de un hombre; es la vigencia de un mandato y lo vamos a defender.