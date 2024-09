Qué puede hacer (y qué no) un Ejecutivo que sólo gobierna con decretos al margen del Congreso

Pedro Sánchez se encuentra en una situación de notable debilidad parlamentaria, abandonado por parte de sus socios de investidura y sin el apoyo de la oposición. En circunstancias similares, otros presidentes habrían convocado elecciones o se habrían sometido a una cuestión de confianza. Pero él tiene intención de seguir gobernando y "agotar la Legislatura", según fuentes de Moncloa.

¿Cómo lo hará? Sin aprobar leyes —sin reales decretos ley ni reales decretos legislativos— y ejerciendo únicamente su potestad reglamentaria. Al no contar contar con el Parlamento, la acción del Ejecutivo se verá restringida: ahora tan sólo podrá dar luz verde a reglamentos, disposiciones, órdenes ministeriales, decretos, becas y otras cuestiones menores.

El pasado sábado, en el Comité Federal del PSOE, Sánchez ya dijo que seguiría adelante "con o sin el apoyo de la oposición, con o sin el concurso del Poder Legislativo". Y, según revelan a EL ESPAÑOL fuentes de Moncloa, está decidido a gobernar al margen del Congreso.

A continuación, una radiografía de las herramientas con las que cuenta ahora el Gobierno.

¿Qué quiere decir? Todo aquello que se incluya en los reales decretos no puede contradecir lo expresado en la legislación actual. Jerárquicamente, un reglamento o una disposición está por debajo de una ley. Se trata de una fórmula limitada a materias sobre las que no sean necesarias leyes concretas.

El Gobierno ya tiene en el Congreso varios proyectos de ley congelados que no está queriendo tramitar para que no decaigan. Sucedió antes del verano con la ley de vivienda. A fin de cuentas, este tipo de norma es similar a la proposición de ley, que parte de los grupos parlamentarios.

Sin embargo, tiene que ser remitido a las Cortes, que lo tienen que aprobar por mayoría simple. Por lo tanto, sin esta condición no se pueden aprobar las cuentas. Por lo que, sin el Congreso, Sánchez no puede tener Presupuestos Generales.

¿Y a qué dice adiós el Gobierno si gobierna "sin el concurso del Legislativo"?

Decreto-ley

Según la Constitución, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decreto-ley. Estas medidas tienen fuerza de ley y entran en vigor inmediatamente. Pero con varias limitaciones.

La primera, que este tipo de decretos están concebidos para casos de "extraordinaria y urgente necesidad". Por lo tanto, tendrán que ser ratificados a los 30 días en el Congreso de los Diputados. Así, si Sánchez no cuenta con el apoyo de sus socios, no logrará convalidarlo. Por eso el Gobierno no quiere usar esta fórmula para reformar la ley de extranjería.

La segunda limitación es que estos decretos no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. Por lo tanto, también son acciones con un alcance concreto.