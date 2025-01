Imbroda, presidente de Melilla: "Quitar el rechazo en frontera es un disparate, podrán entrar todos los ilegales que quieran"

Entrevistamos a Juan José Imbroda (Melilla, 1944), aprovechando su visita a la Península para debatir sobre vivienda con sus compañeros del Partido Popular.

Ligado a la política desde 1979, cuando fue concejal de la extinta UCD de Adolfo Suárez, ha sido presidente de la ciudad autónoma 21 de los últimos 25 años, sólo interrumpido por el mandato de Eduardo de Castro (Ciudadanos) que se aupó a la presidencia con el apoyo del PSOE.

Una de las cuestiones que más afectan a Melilla es la migración irregular. A Imbroda no le tocó vivir como presidente la tragedia de la valla de Melilla de 2022, donde hubo 37 personas fallecidas oficialmente y más de 70 desaparecidos, pero sí la oleada de entradas de 2014, cuando la Guardia Civil tuvo que disparar pelotas de goma y procedió a expulsiones inmediatas. Siempre defendió la actuación de los agentes.

Ahora habla con serenidad, pero con contundencia, de la Ley de Extranjería del PSOE y de la Ley de Protección al Menor, además del reparto de menores migrantes en España.

Imbroda repasa también en esta conversación la situación de la frontera con la aduana comercial, cerrada desde agosto de 2018 por Marruecos, que impide pasar ningún producto. Y explica la situación económica de la ciudad, los sectores que se están desarrollando y los desafíos abiertos.

¿Usted, como presidente de Melilla, sabe cuándo se abrirá la aduana comercial con Marruecos y en qué términos?

Cuando quiera Marruecos, si quiere alguna vez, se abrirá. Por lo tanto, no sé cuándo. Pregúnteselo al Gobierno marroquí, porque el Gobierno de España no tiene ni idea. Es una certeza porque desde el 2 de agosto de 2018, que nos cerró unilateralmente Marruecos, ha sido así. El Gobierno ha dicho que han hecho unas comisiones y unas pruebas técnicas, y todo ha sido mentira.

La aduana comercial de España-Melilla-Unión Europea era 100% internacional, abierta total. Lleva operando desde la independencia de Marruecos, en el año 1956, sin ningún problema hasta que ellos decidieron cerrarla y sigue cerrada. Así que, desgraciadamente, cuando quiera Marruecos abrirá, porque es el que está llevando la iniciativa en la política con España, en todos los sentidos. Marruecos lleva la iniciativa y el Gobierno de España va detrás, en éste y en otros temas. A la vista de la experiencia que da la ineficacia del Gobierno español, pues cuando ellos decidan.

¿Por qué cree que Marruecos la quiere mantener cerrada?

Por supuesto, para intentar hacer daño a Melilla. Hay otro factor importante, en todas las fronteras del mundo existe un régimen aduanero de viajeros; sin embargo, si va a Marruecos vía Melilla y compra un camisa, por la frontera española entra y no pasa nada; pero a la inversa, si viene a Melilla desde Marruecos y compra una camisa, Marruecos se lo impide. Eso sí que es discriminatorio y humillante.

Marruecos lo hace para ahogar económicamente a la ciudad. Preocupándome esto, porque ha hecho mucho daño a la frontera sobre todo en el año 2018, lo que más me preocupa es la actitud del Gobierno de España, que es la que tiene que buscar alternativas, la que tiene que promover y ponerse serio ante Marruecos, porque es un socio con un acuerdo comercial libre y beneficioso con la Unión Europea. España es valedor de Marruecos dentro de la Unión Europea. España tiene muchos argumentos para presionar y para decirle a Marruecos sé leal conmigo y yo soy leal contigo, pero España no está por esa labor.

¿A qué achaca que el intento de exportación desde Ceuta y Melilla a Marruecos el 8 de enero fuera un fracaso?

Creo que algún responsable político o público de España, no sé si a nivel local o de Madrid, ha pensado que ahora es el momento y Marruecos le ha dicho que no. Ahí manda Marruecos.

¿Qué mensaje tiene para los empresarios melillenses que están desesperados con el régimen de viajeros restringido y la no reapertura de la aduana comercial?

Ellos saben que estamos a su lado, ante la opinión pública, los medios de comunicación, los foros, y ahora una vez más lo llevamos al Congreso y al Senado. Hemos pedido que se convoque la Diputación Permanente del Congreso y el Senado para que se hable también de la aduana comercial de Melilla. Vamos a por todas, estamos a su lado y además, también los estamos apoyando con financiación y subvenciones; y vamos a seguir ese camino.

Casa Real Marruecos sigue estrangulando a Melilla: prohíbe ahora a sus empresas exportar mercancías desde la Península

También es interesante ver la reconversión que podemos hacer con los empresarios que se adapten a los nuevos tiempos que nos han impuesto las circunstancias. Por ejemplo, el mundo turístico se ha incrementado este año en Melilla casi un 25% y sigue creciendo. Estamos con los cruceros, tenemos reunión y un contacto muy importante e interesante este próximo mes.

El empresario tiene también que ir convirtiéndose y pensar que esto será como Marruecos quiera, pero no podemos estar ante la inseguridad jurídica de que te abran o no una frontera. Habrá que pensar en un negocio más estable de futuro, y lo más estable del futuro es lo que se consolida dentro de Melilla, que no necesitemos a Marruecos para vivir.

Marruecos dice que por la aduana comercial sólo pasarán los productos procedentes y hechos en Melilla.

Eso es una mentira porque Melilla ha sido una ciudad de servicio, comercial, y por tanto no elaboramos productos. Entre otras cosas porque no nos ha hecho falta. Son 12 kilómetros y no reunimos las condiciones de infraestructura geográfica necesarias para ello. No estamos dentro de la Unión Aduanera Europea, por lo tanto tenemos un régimen fiscal especial, así que si fabricásemos productos no podríamos vendérselos a Europa, por ejemplo. No interesa, no es ese el camino para el desarrollo económico de la ciudad.

Ya se habló de eso en 2022, de que iban a hacer los productos semielaborados. A Canarias le interesa porque tiene tomates y plátanos y exporta, pero no es el caso de Ceuta y Melilla. Aquí tenemos otro tipo de negocio, que es el comercio, la compra y venta, una actividad comercial normal, importación y exportación. Eso lo podemos hacer, pero no productos elaborados o semielaborados.

¿Cuál sería la solución?

Primero, desde el punto de vista aduanero, España se tiene que poner seria con Marruecos y exigirle un plan de acuerdo. En segundo lugar, está la Unión Europea. No olvidemos que Melilla es Europa también, está en la Unión Europea donde España y tiene que moverse también cara a Marruecos. Que el Gobierno español se lo pida a la Unión Europea. Luego hay que hacer lo que está haciendo el Gobierno de la Ciudad de Melilla con los recursos propios, buscar una economía consolidada independientemente de lo que es la frontera.

¿A Melilla le interesa recuperar a los trabajadores marroquíes transfronterizos?

Nunca hemos dicho que no, con un estatus de inmigrantes. Han tenido una labor que han cumplido bien, ofrecen un servicio, y nosotros nunca hemos tenido ningún tipo de pegas para ello. Nos hemos beneficiado de oficios que nos interesan, como panaderos y obreros de la construcción. Es mano de obra legal, estaban dados de alta porque Trabajo no lo permitiría, así que son unos trabajadores más.

¿En qué consiste su plan económico para no depender de Marruecos?

Trabajamos en tres ejes fundamentales, y van bastante bien: en el turismo, estamos apostando e invirtiendo mucho; en un desarrollo universitario bastante importante de envergadura, y en la captación de empresas y la creación de empresas alrededor de las nuevas tecnologías, aprovechando las ventajas fiscales que tiene la ciudad. Estos tres ejes deberían ser apoyados fuertemente por el Gobierno nacional, pero desgraciadamente nos encargamos en el Gobierno de Melilla, mientras ellos están dedicados a otra cosa.

Para mirar al norte, a la Península y a Europa, como usted ha planteado desde que Marruecos cerró la aduana comercial en 2018, ¿no cree que la comunicación de la ciudad autónoma tendrá que mejorar, con más conexiones con la Península y mejores tarifas?

La interconectividad con la península desde Melilla ahora es buena, las líneas aéreas nos comunican diariamente con Sevilla, Granada, Barcelona, Málaga y Madrid. Incluso, con estas dos últimas ciudades hay varios vuelos al día. El problema es el precio. Por eso nos hemos inventado el sistema de bonos turísticos con los que financiamos hasta el 75% del importe del billete. Lo hemos hecho asequible para que puedan venir los turistas.

Cualquier peninsular se puede beneficiar en la web de Turismo Melilla. Hay un paquete de turismo que vendemos. Eso cuesta muchos millones de euros, y hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. Llevamos años demandando al Gobierno de la nación que declare la obligación de servicio público las líneas aéreas con Málaga y con Madrid, porque las de Almería y Granada ya se declararon en la época de Mariano Rajoy.

Desde el punto de vista marítimo, tenemos Balearia y Mediterránea, que son más baratas que las aéreas, pero nos tienen que apoyar bonificando precios para los turistas. Los residentes tenemos un 75% de descuento, como los canarios y los ceutíes, pero nos hace falta bonificar la tarifa para no residentes. Eso es un empuje que tenían que dar desde Madrid.

Otra cuestión es la ampliación del aeropuerto. Sería fundamental que el Gobierno central se dedicara a ampliar la pista del aeropuerto y la ayuda a la navegación, que nos están haciendo falta.

¿Es factible una ampliación del aeropuerto? En alguna ocasión Marruecos manifestó que Melilla no tiene espacio para ello.

La ampliación de la pista se puede hacer, hay espacio dentro de Melilla. Además, los aviones que vienen a Melilla son de algo más de 70 plazas y llegan sin entrar en el espacio aéreo marroquí. Necesitamos también ayuda en la navegación de ultimísima generación, que acercan más los aviones a la pista para aterrizar. Las grandes infraestructuras se hicieron con el Partido Popular. La primera ampliación de la pista, la infraestructura portuaria y marítima las hicimos con José María Aznar en el Gobierno.

La semana pasada se reunieron en Asturias los presidentes del PP de las comunidades y ciudades autónomas para proponer soluciones a la situación de la vivienda. En este aspecto, ¿cuáles son los desafíos en Melilla?

Lo primero, el suelo. El 40% del suelo es militar o afectado por la Ley de Defensa, toda la circunvalación de la ciudad. Hace falta que eso se libere porque, entre otras cosas, las guerras ya no son como antes. Es fundamental que pongan suelo a disposición. Nosotros sacaremos también suelo para construir viviendas, de un cuartel que compramos, con fondos propios y otras con el Gobierno central. Vamos a destinar mucho suelo para vivienda privada también. Hay terrenos militares que no valen para nada que están obsoletos, lo que tiene que hacer el Gobierno es regalarlos para la promoción pública de viviendas.

Vamos a modificar también con nuestros impuestos la construcción de edificios dedicados a la vivienda social para que se pueda alquilar o comprar por un precio barato. Para que los alquileres bajen, hay que aumentar la oferta, y desde que Pedro Sánchez es presidente, desde junio de 2018, no ha hecho ni una vivienda en Melilla.

Ha comentado que uno de los ejes en los que trabajan es el desarrollo de la actividad económica de la ciudad, ¿en qué sectores, además del juego online?

Por ejemplo, estamos llegando a muchos foros de nuevas tecnologías con nuestras ventajas fiscales, y estamos atrayendo empresas. Es verdad que muchas empresas de juego online ya se han instalado en Melilla y están llegando más, se han creado bastantes puestos de trabajo. Tenemos unas ventajas fiscales que no tiene cualquier posición en Europa. Además, está la formación alrededor de este mundo. Un canal de agua mineral antiguo que había en el puerto, una gran obra de principios del siglo XX, lo estamos convirtiendo en un muelle digital para formación, para start-ups y para nichos de empresas.

También estamos muy volcados en el mundo universitario, el 60% de los universitarios que hay en Melilla son peninsulares. Por ejemplo, el curso que viene empezamos con Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, una carrera pionera. Trabajamos en doble títulos en el campo de la salud y de las de ciencias sociales. El número de alumnos en Melilla está aumentando y eso conlleva a una gran actividad académica, intelectual y económica.

Centrándonos en la migración, que afecta a Melilla, ¿por qué no apoya la Ley de Extranjería que ha presentado el Gobierno de Pedro Sánchez?

Es que si quitan el rechazo de frontera me parece un disparate. Si no se puede rechazar en la valla a señores que quieren entrar ilegalmente y además agresivamente, entonces pueden entrar todos los que quieran. La inmigración irregular va a ser muy masiva, es un efecto llamada fenomenal.

¿Tampoco está de acuerdo con el reparto de los menores migrantes no acompañados?

La Ley de Protección al Menor en España se promulgó en 1996 para proteger a nuestros menores de cualquier circunstancia adversa, y entonces me pareció bien. Pero a partir del año 2007, empezaron a llegar menores extranjeros que entraban a España irregularmente, y se les aplica la Ley de Protección al Menor. Aunque me parece bien que se proteja a esos menores como a los demás, la génesis de la ley tenía otro sentido, estos son menores producto de la inmigración.

En Melilla tenemos muchos recursos destinados a los menores y bastante experiencia. Lo que pasa en Canarias, lo vivimos en Melilla en 2017 y 2018. Es el Estado el que tiene que ayudar, apoyar esto y hacerse cargo en situaciones extraordinarias. Eso de reunir a las comunidades autónomas a ver si te puedes llevar uno, dos, cuatro o diez me parece un disparate.

El Gobierno tiene que asumir unas responsabilidades porque estos menores no son oriundos de España, vienen de fuera y han pasado una frontera ilegalmente, y por lo tanto la responsabilidad es del Estado. Tiene que poner los recursos materiales, humanos, lo necesario; porque si no, pueden reventar alguna ciudad en concreto. Ahora mismo en Canarias y en Ceuta ya no pueden destinar más recursos a tantos miles de inmigrantes.

¿De quién cree que es la responsabilidad de los al menos 37 muertos, la mayoría sudaneses huyendo de la guerra, en la valla de Marruecos con Melilla en junio de 2022?

Fue en Marruecos, una imprevisión total de las fuerzas marroquíes, porque el suceso se veía venir. Esa estampida corriendo durante kilómetros y en el último escalón, que es la valla, los encajonaron y murió mucha gente. Fue un acto muy desdeñable, la verdad fue tremendo, porque los inmigrantes son personas, y por lo tanto así hay que tratarlos.