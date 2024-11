Cómo tener una casa inteligente de forma fácil: la aplicación que te deja usar dispositivos de marcas diferentes

Convertir objetos de toda la vida en dispositivos inteligentes es una de las tendencias más importantes de este siglo. Esto ha llegado a su máxima expresión con la domótica, que es capaz de dar funciones avanzadas a los elementos de una casa, y últimamente también ha sucedido con los coches conectados. En España cada vez más promociones se construyen teniendo en cuenta el uso de este sistema de control de aparatos, pero la mayoría de personas suele empezar poco a poco.

Los dispositivos más usados suelen ser los enchufes y las bombillas inteligentes, que permiten controlar el encendido y apagador de los diferentes aparatos que vinculemos. Ese encendido y apagado se puede realizar mediante comandos de voz, pero para ello se necesita una aplicación que controle los dispositivos y que normalmente llevaremos en el móvil.

Chema Flores Omicrono He probado el Amazon Echo Hub: así he controlado toda mi casa inteligente desde la nueva pantalla con Alexa

Las principales marcas tienen aplicaciones de control propias. Un buen ejemplo es Xiaomi Home, el centro de control del ecosistema de la marca que, no obstante, también tiene Mi Fitness para los productos de salud. Las diferentes empresas de aspiradoras inteligentes también disponen de sus propias aplicaciones, al ser aparatos complejos. Sin embargo, hay muchas marcas menores que no desarrollan sus apps y confían una central.

Smart Life y Tuya

Tuya es una gigantesca empresa de servicios en la nube que desarrolla productos y soluciones tanto de hardware como de software. Una de sus estrategias es el crecimiento en el sector de la domótica, por lo que tienen múltiples dispositivos en su catálogo. Todos ellos se controlan desde su apropia aplicación, que se llama también Tuya.

Pero la empresa también tiene una aplicación llamada Smart Life que es básicamente un clon de la suya y que ofrece a otras empresas que no pueden crear su propia infraestructura. De esta manera, esas empresas no tienen que invertir en su propia app ni verse obligados a usar la de una marca competidora.

Interfaz principal de Smart Life El Androide Libre

Esto ha hecho que Smart Life se haya convertido en una aplicación perfecta para poder controlar aparatos de diferentes marcas sin tener que instalar diferentes aplicaciones y permitiendo un uso cruzado con condicionantes y programaciones. Así, muchos usuarios prefieren comprar un producto que sea compatible con Smart Life en vez de optar por instalar una app nueva.

Tuya también permite a las empresas pagar por tener su propia aplicación bajo la infraestructura de la compañía. Lo que hace, en resumen, es crear un clon de Tuya o de Smart Life, pero usando los colores corporativos y el logotipo de la empresa, quedando a medio camino entre tener una app diseñada desde cero con lo que eso cuesta y tener que usar una app genérica. Un ejemplo de ello es Gosund.

Interfaz de control de una bombilla inteligente El Androide Libre

No obstante, lo bueno es que Smart Life sigue siendo capaz de gestionar todos esos aparatos porque el protocolo que usa es el mismo. En el caso de Tuya sí que hay más restricciones ya que la empresa limita los aparatos a usar desde esta app a los suyos propios y alguno más por lo que siempre es más recomendable usar Smart Life, que permite vincular cualquier dispositivo de una empresa que haya colaborado con Tuya.

Vinculando un dispositivo

Cuando nos compramos un nuevo aparato compatible con Smart Life podemos conectarlo de dos formas. O bien escaneamos el código QR del mismo o bien lo seleccionamos desde una lista. Ambas acciones están disponibles en la parte superior de la aplicación, en un icono con el símbolo + en azul.

Listado de dispositivos compatibles con Smart Life El Androide Libre

Normalmente lo que haremos es buscar usando bluetooth y luego conectarnos a nuestra WiFi para pasarle la contraseña a ese aparato, no sin antes tener que conectarnos por Wifi a la red creada por ese mismo dispositivo. La interfaz de la app nos indica los pasos uno a uno y no hay mucha complicación. Eso sí, hay que tener en cuenta que la mayoría de estos aparatos sólo admiten redes 2,4 GHz, por lo que si tenemos una red fusionada (2,4 + 5 GHz) quizás tengamos problemas.

Usando Smart Life

Una vez que tenemos claro que seguramente Smart Life es la app que queremos, hay que decir que su uso es muy sencillo, aunque también que aparecen banners de publicidad de vez en cuando. Se explica porque es una app gratuita y que usan muchas empresas, pero es algo raro. Por suerte, se pueden quitar simplemente pulsando en la X que aparece en una de sus esquinas.

Interfaz de control de un enchufe inteligente

La interfaz principal es donde tenemos todos los aparatos vinculados. Se pueden asignar a habitaciones, que crearán pestañas diferenciadas en esta interfaz por si queremos entrar solo a controlar los dispositivos de una estancia. En la parte inferior también tenemos las escenas, que son órdenes controladas por ciertos criterios, como la escena, los sensores instalados, etc.

La pestaña inteligente es un acceso a funciones avanzadas de aviso de alarmas, gestión de ahorro de energía si nos suscribimos a la cuota mensual de la aplicación, etc. No es una sección que vayamos a usar mucho. Y la última es la del perfil, donde podemos gestionar el hogar, crear uno nuevo, vincular los aparatos con asistentes de voz, etc.

Dentro de cada aparato vinculado podremos controlar diferentes parámetros. Si es una bombilla, por ejemplo, podremos controlar el color, el brillo, hacer que cambie con la música que suena, etc. Si es un enchufe podremos programarlo, ver el consumo que ha tenido el aparato enchufado a él, ver el histórico de esos consumos...