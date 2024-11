El nuevo portátil de Google va a ser una revolución: adiós a ChromeOS para luchar contra los MacBook y Surface

La marca Pixel ha conseguido convertirse en una de las más populares en el sector de los smartphones, pero eso es sólo el principio; Google ya lanzó la Pixel Tablet y los Pixel Buds para expandir la marca más allá de los móviles, y ahora, según dos nuevas filtraciones, prepara otro paso importante.

Y es que Google estaría a punto de cambiar completamente su estrategia en el sector de los ordenadores portátiles, con el potencial de cambiar Chrome OS para siempre. Lo sabemos gracias a dos filtraciones separadas que han sido publicadas con apenas unas horas de diferencia, lo que indica que Google podría haber iniciado ya estos planes.

Para empezar, Android Headlines reveló el próximo Google Pixel Laptop, un nuevo ordenador portátil de la marca que estará dirigido claramente al sector 'premium'. Por lo tanto, será muy diferente de la mayoría de los Chromebooks, que están más orientados a las gamas bajas y medias, especialmente para estudiantes y usuarios que no necesitan un sistema tan completo y complejo como Windows 11. El año pasado, Google presentó los Chromebook Plus, que buscaban ofrecer una experiencia de mayor calidad por un mayor precio.

El Google Pixel Laptop iría un paso más allá de los Chromebook Plus, con una construcción premium con materiales de alta calidad y un rendimiento a la altura, aunque no se ha revelado ningún detalle sobre su 'hardware'. Esta no es la primera vez que el nombre Pixel se usa en un portátil; el Chromebook Pixel fue un experimento lanzado hace ya más de una década que evolucionó con el Pixelbook. Sin embargo, hace dos años Google cerró su división de ordenadores tras el escaso éxito de estos dispositivos; su elevado precio no era su único punto débil, ya que el uso de Chrome OS era visto más como una desventaja que como un beneficio.

Google no quiere repetir la historia, y aquí es donde entra la segunda filtración: Chrome OS va a desaparecer tal y como lo conocemos y se va a fusionar con Android. En esta ocasión, ha sido Android Authority la que ha revelado este giro de guión, que supondrá que Google se centrará en un único sistema operativo para todos sus productos, Android.

Según la filtración, Google está trabajando en un proyecto de varios años para convertir Chrome OS en Android; por lo tanto, no sería un nuevo sistema operativo resultado de la fusión entre ambos, sino que Android recibiría las tecnologías e innovaciones de Chrome OS para adaptarse mejor a dispositivos como ordenadores. Recordemos que Chrome OS ya es capaz de ejecutar apps de Android, y este sería un cambio en la dirección contraria: que Android recibiese las funciones de Chrome OS.

El resultado será una versión de Android que podrá ejecutarse en ordenadores y tablets, con una interfaz mejor adaptada que la que tiene ahora; el objetivo sería conseguir la paridad entre ambos sistemas, es decir, que Android pueda hacer lo mismo que Chrome OS. Y en ese caso, Chrome OS ya no sería necesario.

El nuevo Android sería estrenado en el Google Pixel Laptop, pero también sería usado en la próxima Pixel Tablet 2 para mejorar la productividad y la multitarea. Contaría con todo lo necesario para un sistema de ordenador, como soporte avanzado de teclado y ratón, monitor externo con varios escritorios y más.

De esta manera, Google quiere enfrentarse directamente al MacBook de Apple y a la Surface de Microsoft, pero también mejorar las ventas de tablets frente al iPad, ya que la Pixel Tablet se beneficiaría mucho de las mejoras en productividad. La gran pregunta es cuándo ocurrirá todo esto, ya que la fecha de lanzamiento del Pixel Laptop aún es un misterio.