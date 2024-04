Las nueve funciones que tendrían que tener todas las apps de los coches conectados

Los coches han subido de precio mucho en los últimos años. Parte de esa subida se debe a las mejoras en las tecnologías de los mismos y a la seguridad. En parte los coches cada vez están más conectados, lo que aumenta las capacidades de los mismos, con sistemas de ayuda y comunicación y gestión de múltiples funciones desde el móvil.

Esto no es propio solo de los coches eléctricos, aunque todos los que salen con este tipo de propulsión estén conectados. También muchos modelos de combustión tienen una gran integración con sistemas de entretenimiento y seguridad muy avanzados, usen Android Automotive u otras plataformas creadas por los propios fabricantes.

Parte de las novedades de los nuevos coches radica en el uso de aplicaciones para móviles que permiten controlar determinadas funciones sin estar físicamente dentro del vehículo. Algunas de estas características están relacionadas con la seguridad, y otras con la comodidad, pero todas deberían ser imprescindibles.

Localizar el coche usando el GPS integrado. Esto es lo primero que una aplicación de este tipo debería hacer. De esta manera, es posible saber siempre dónde está, por si hemos olvidado dónde lo hemos aparado o por si nos lo han robado. Es importante que este aviso está activo no sólo cuando el coche está aparcado, sino también en movimiento.

Puertas abiertas. Otra función realmente útil es que el coche avise de que las puertas están abiertas, por si nos hemos olvidado de cerrarlo. Mediante una sencilla notificación sería posible saberlo y cerrarlo desde la propia aplicación, para no tener que ir hasta el vehículo.

App Tesla

Consultar las cámaras. La mayoría de coches actuales cuentan con cámaras tanto dentro como fuera del habitáculo. Esto permite el funcionamiento de sistemas de ayuda a la conducción, así como la grabación de posibles accidentes. Sería de agradecer que siempre se pudiera acceder a la visión en tiempo real de estas cámaras, como se hace con las cámaras de seguridad de las cosas.

Libro del vehículo. Otra función interesante es la de poder llevar el control de las revisiones que se le han hecho al coche o de los diferentes mantenimientos desde la aplicación. Sería algo parecido a lo que hace la aplicación Mi Carpeta Ciudadana con las gestiones relativas a la administración, pero en este caso aplicadas al coche.

Móvil como llave. Además de esas funciones de seguridad hay otras muchas características que se agradece que se puedan hacer desde la aplicación, aunque sólo sean por una cuestión de comodidad. Un buen ejemplo es el sistema de apertura instantánea del coche cuando nos acercamos al mismo con el móvil en el bolsillo. En este caso es el smartphone el que hace de llave, pero sólo es así si tenemos la aplicación del coche instalada con esta función activa.

Preacondicionar el vehículo.También se agradece el poder climatizar el vehículo antes de entrar. Tanto en verano con el aire acondicionado como en el invierno con la calefacción o los asientos climatizados, es muy agradable no tener que esperar dentro del coche a que la temperatura sea la adecuada. Especialmente importante esto cuando se tienen niños pequeños.

App Tesla

Widget de control. También se agradece poder controlar el coche no ya desde la aplicación en sí, sino desde el escritorio del smartphone. Para eso es necesario contar con un Widget que permita activar ciertas funciones. Y lo ideal es que esas funciones sean configurables. Algunos usuarios preferirán tener el acceso al maletero, otros a la climatización, etc.

Compartir direcciones desde el móvil. También es muy conveniente poder buscar una dirección en la aplicación de mapas de nuestro móvil, sea Google Maps u otra, y poder compartirla con la aplicación del coche, para que el vehículo cree una ruta desde donde estamos hasta el lugar que hemos buscado sin tener que usar el navegador integrado del vehículo para realizar el cálculo.

Buscar cargadores y gasolineras. La última función que es imperativo que esté en todas las aplicaciones de los coches es la de poder buscar cargadores y gasolineras. En el caso de los vehículos de combustión es menor importante, aunque se agradecería poder contar con un mapa en el que, además de la localización, aparecieran los diferentes precios. En el caso de los coches eléctricos esto es mucho más importante dado que los cargadores aún no son tan numerosos en España y es importante saber dónde están, la potencia de los mismos, si están o no ocupados, etc.

Además de estas nueve características hay otras funciones que serían de agradecer que estuvieran en las aplicaciones, aunque formaran parte de un sistema de pago mensual como el que tiene Tesla. Un buen ejemplo de la app de esta empresa es que permite activar el modo centinela, que convierte el coche en una cámara de seguridad capaz de grabar los movimientos de su alrededor.

Una mayor integración aún es lo que promete Xiaomi con su SU7, un coche que usa HyperOS, el mismo sistema operativo que usan sus nuevos móviles y tablets. Esto permite una integración mucho más avanzada, con el control de la reproducción multimedia del coche, así como el poder vincular varios aparatos a la vez. Incluso es posible proyectar la pantalla del móvil al coche, para poder interactuar con el smartphone desde el vehículo. Pero, obviamente, estas características son mucho más avanzadas de lo que le podemos pedir a una aplicación estándar en un coche actual, aunque suponen un factor diferencial.