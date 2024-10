Google quiere que puedas compartir tu localización desde cualquier móvil aunque no uses Google Maps

Uno de los mayores cambios que se han visto en la computación es el paso de los ordenadores de sobremesa, y portátiles, a los smartphones. Esto ha supuesto el poder llevar siempre encima un ordenador, que es lo que son los smartphones actuales. Además de cambios sociales, como el que ha producido WhatsApp en España, también hemos visto otros, como que los padres quieran saber la localización de sus hijos en todo momento.

Esto es posible usando aplicaciones como WhatsApp o Google Maps, que permiten acceder a las coordenadas del GPS y enviarlas a cualquier contacto para que sepa dónde estamos en un momento dado o dónde estamos en tiempo real durante un tiempo determinado. Pero siempre hace falta una aplicación.

Esto es lo que Google quiere cambiar y en lo que está trabajando. Mediante una actualización de los Servicios de Google la compañía quiere que sea posible compartir nuestra ubicación con los contactos que queramos en los propios Ajustes del teléfono, sin tener que usar ninguna aplicación. Esto abrirá la opción de que esta función se pueda utilizar en otros servicios.

Es cierto que apps como Google Maps o WhatsApp en países como España las usan prácticamente la totalidad de la población, pero aún así es necesario saber hacerlo. De esta forma sería posible que esa localización se mandara desde otras aplicaciones, sin que ellas tuvieran que tener esa función disponible, desde Gmail a Mensajes.

Según las capturas de pantalla filtradas, parece que los usuarios podrán activar o desactivar la función de compartir la ubicación desde un ajuste específico para todas las aplicaciones de Google compatibles. También se podrán administrar las personas con las que se comparte su ubicación y con un toque se podrá copiar un enlace de la misma en el portapapeles, que se podrá compartir con otras personas que quieran ver nuestra ubicación. Siempre que esto esté activo una notificación informará a los usuarios de que están compartiendo su ubicación, pudiendo entrar en los ajustes de esa función simplemente pulsando en esa notificación.

No se sabe cuándo estará disponible esta actualización, pero teniendo en cuenta que llegará con una modificación de los Servicios de Google no habría que esperar a Android 15. Por ahora sólo el fabricante vivo ha confirmado el lanzamiento de esta versión para sus móviles, ni Google ha dado aún fecha para sus Pixel, algo que no habíamos visto en los más de 15 años que tiene Android.