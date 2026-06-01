La revista Interviú, azote de la ultraderecha y 'sparring' del feminismo: 50 años de desnudos y escándalos

Recorrer las páginas de Los desnudos y los muertos es sumergirse en una época que muchos periodistas del presente matarían por haber vivido. Matar es una hipérbole, claro, pero también lo es, desde la perspectiva actual, lo que sucedía entonces. Un periodismo hiperbólico. No se concibe en estos tiempos lo que podía hacer un reportero de Interviú por una exclusiva en los años de la Transición. Ni por asomo.

El libro del periodista Jerónimo Andreu, publicado en Península, es una "crónica sentimental" de la revista que lo cambió todo en nuestro país. En sus páginas convivían con total naturalidad un capítulo de la serie La vuelta al mundo en ochenta camas, que desvelaba cómo eran las prácticas sexuales en distintas partes del mundo, y la exclusiva con "los papeles de Sokoa", uno de los golpes más duros que recibió ETA en su historia. Y en la portada, pechos.

Acababa de morir Franco y "las grandes demandas del momento" eran, como señala Andreu, "el sexo y la conversación política". Además, los sucesos y las historias humanas. Manuel Vázquez Montalbán, una de las firmas estrella del momento, describió con mucho tino el ethos de Interviú: "Junto a los desnudos, la brutalidad de la muerte más brutal, […] como si la revista tratara de oponer la doble utilización de la carne humana".

El primer número llegó a los quioscos entre las fechas del nacimiento de El País y el de Diario 16, los periódicos que se iban a disputar la audiencia en los momentos fundacionales de la democracia. Interviú era un semanario sensacionalista en cuyas portadas, salvo la de Marcelino Camacho –número que fue un fracaso de ventas–, siempre lucieron desnudos.

Sin embargo, no podrían obviarse contenidos de gran calidad a lo largo de su extensa trayectoria, desde 1976 hasta 2018: reportajes de investigación muy relevantes publicados por periodistas de enorme reputación –Manuel Cerdán, Antonio Rubio o Manuel Marlasca, entre otros– y columnas de figuras como Francisco Umbral, Cela, Juan Marsé y Ángel Antonio Herrera. Hasta el Lute tuvo su espacio en sus páginas, pero ese es otro asunto.

Cubierta de 'Los desnudos y los muertos'

Creada en el seno del Grupo Zeta, presidido desde el inicio por Antonio Asensio, la redacción de los primeros años en nada se parece a las de ahora. Los horarios brillaban por su ausencia, al contrario que el tabaco y el alcohol, consumidos en ingentes cantidades, y hasta los sostenes, que se derramaban por las mesas de los redactores más canallas.

El escándalo estuvo asociado a la revista desde sus comienzos. Desde las fotos de Brigitte Bardot en el noveno número, el primer robado, hasta el juicio perdido con Melani Olivares a finales de los 2000. Hasta entonces, los tribunales permitían que las fotos –aunque la sesión fuese un robado– fueran tomadas en un espacio público a un personaje público, siempre que no hubiera pruebas de que quisiera ocultarse. Desde ese momento, se establece la diferencia entre el "interés público" y el "interés de cierto público".

César Lucas, con su histórica portada de Marisol. Foto: Jorge Barreno Jorge Barreno

Entre tanto, se publicaron fotografías de Pepa Flores muchos años después de que esta posara desnuda, cuando aún era Marisol, y sin su consentimiento (aunque el asunto se arregló e incluso la revista se despidió en 2018 reproduciendo la mítica portada en blanco y negro). Entre tanto, se sucedieron los pleitos con Charo López, que tuvo un encontronazo con Raúl del Pozo –otra de las grandes firmas–, o con Judit Mascó, que logró que secuestraran el número.

Los de Lola Flores y Marta Sánchez fueron casos distintos. En el caso de la Faraona, fue ella quien se puso en contacto con la revista para hacer un falso robado, porque necesitaba pagar el banquete de boda de su hija Lolita, pero luego empezó a renegociar por más y más dinero. Interviú lo pagó, pero escogió finalmente una foto que no habían acordado para abrir el número. La matriarca de los Flores siempre habló de "esa portada canalla".

Entrevista fotógrafo César Lucas

Marta Sánchez, por su parte, puso muchos problemas en la sesión, por más que se hubiera acordado un desnudo integral. Finalmente, fue la portada más cara de la historia de Interviú, pero también la más vendida. La de Isabel Pantoja fue un chantaje a partir de una grabación en la que la coplera mantenía una conversación privada con Encarna Sánchez. Estas no se desvelaron, a cambio de que la intérprete de Marinero de luces se prestara a un falso robado.

Desde el inicio, los movimientos feministas apenas les dieron tregua. "Interviú comercia con las mujeres", rezaba una de las pintadas que aparecieron en la fachada de la redacción. No ayudaban mensajes como el que incluyó Umbral en la entradilla de una entrevista con el violador del Ensanche: "Parece que llevaba navaja para persuadir a sus víctimas, si es que puede llamarse así a la beneficiaria de un polvo inesperado, azaroso, forajido, juvenil".

Sánchez fue desnudada por Interviú poco después de su concierto para el ejército.

¿Los desnudos cosificaban a la mujer o servían de azote contra la estricta moral, todavía muy vigente, que dejó la dictadura como legado? Ambas cosas, quizás, pero en esa tensión se fraguó el temperamento y la reputación de Interviú. En todo caso, "el impacto de aquellos desnudos amplificaba su mensaje político", sostiene Andreu.

Era un fenómeno capaz de concitar odios desde el ala progre, pero sobre todo desde el extremo más conservador, duramente atacado en el segundo lustro de los 70. Las pintadas de los grupos ultraderechistas contenían amenazas de muerte. Sin embargo, uno de los redactores era Yale (seudónimo de Felipe Navarro), que venía de Pueblo –periódico del aparato franquista– y fue detenido por el asesinato de un mecánico por parte de unos ultras.

En la otra punta estaban izquierdistas radicales como José Luis Morales (miembro del FRAP), que se ocupó de revelar crímenes del franquismo en unos años donde la consigna era "no reabrir heridas", y Xavier Vinader. Este no fue solo detenido, como Yale, sino también condenado, por inducir supuestamente desde las páginas de Interviú al asesinato de unos neofascistas por parte de ETA. Recibió múltiples apoyos, incluso por parte de Luis María Anson, cuyo compromiso con la libertad de expresión le llevó a ofrecer al periodista todo su apoyo.

Algunos de los grandes escándalos tuvieron su origen en las investigaciones de reporteros intrépidos con más casta e instinto periodístico que respeto por los códigos deontológicos. Los bancos, las cárceles, los nazis y hasta la CIA estuvieron en el punto de mira de la revista desde el inicio, aunque varios testimonios recabados por el autor de Los desnudos y los muertos también apuntan que Interviú pagó durante años el famoso "impuesto revolucionario" a ETA.

En contrapartida, revelaron todos los pormenores de la operación Sokoa, llevada a cabo por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que consistió en vender a la banda unos misiles –a través del enigmático Francisco Paesa– para implantarles un chip que les llevara a su almacén armamentístico.

Interviú no tuvo menos reparos con sus homólogos del GAL. La revista fue la primera en publicar fotos de Michel Domínguez, uno de los principales coordinadores de la guerra sucia contra ETA, mientras que Manuel Cerdán y Antonio Rubio lograron el testimonio de un guardia civil que reconocía su implicación en los GAL.

Una de las grandes exclusivas fue la publicación de las fotos del entonces director de la guardia civil Luis Roldán, que se fugó de España durante la última legislatura de Felipe González. El acercamiento al gobierno que había emprendido Asensio, convertido en un capo de las finanzas, no impidió que la revista sacara a la luz la imagen más patética de Roldán: en calzoncillos, con chicas y rodeado de cocaína.

Los 90 fueron los años de la eclosión de las televisiones privadas y el presidente del Grupo Zeta no se lo quiso perder. Se hizo con Antena 3, convirtiéndolo en el canal de las estrellas y sellando el espíritu amarillista de Interviú (el programa Esta noche cruzamos el Mississippi es un buen ejemplo). La cobertura del crimen de las niñas de Alcàsser ha quedado en la memoria de todos como el ejemplo de los límites que nunca se deberían rebasar en el periodismo.

Cuando tras la intervención de Banesto ingresa en la cárcel Mario Conde, que manejaba los hilos de Antena 3 en la sombra, Asensio firma un pacto con PRISA con el objetivo de acabar con la guerra por los derechos televisivos del fútbol, lo que le enfrenta al Partido Popular y propicia que el grupo Zeta salga para siempre del canal.

Antonio Asensio muere en 2001 siendo presidente del Mallorca Club de Fútbol y con unas cuantas deudas que saldar, si bien cabe decir que los problemas económicos lo acompañaron en toda su trayectoria. La ausencia de grandes patrocinadores, reacios a que su marca fuera vinculada con la revista del destape, se complementaba con la profusión de anuncios de contactos, aunque había que lidiar con las demandas que consideraban que sus robados vulneraban del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen.

Aunque "la prioridad del grupo había dejado de ser una revista de denuncia", como apunta Andreu, Interviú no ceja en su empeño de lanzar exclusivas. En la época de Manuel Cerdán como director (2004-2008), que introduce al comisario Villarejo como fuente principal, se logra entrar en casa del vendedor de hachís marroquí que ayudó a suministrar los explosivos para el 11-M, y se publican algunas informaciones acerca de la Operación Malaya. Incluso la semilla de la trama Gürtel surge de una investigación elaborada en el seno de Interviú, según el autor.

Sin embargo, las vacas flacas habían llegado a la industria –crisis de 2008 mediante–, y un semanario que vivía de la imagen y las exclusivas ya no podía competir con la inmediatez de los diarios, que habían incorporado la infraestructura digital. El concurso de la Chica Interviú y algunas portadas torpes como la de la concursante de Granjero busca esposa reflejan su decadencia.

Hasta en su desenlace, que se prolongó quizás más de la cuenta, siempre hay una curiosidad divertida en torno a Interviú. Por ejemplo, la incorporación como colaborador estrella de Joaquín Sabina, una herencia de Jesús Maraña, recién salido de la revista, que había empeñado su mandato en sondear –y publicar– todo lo acontecido en Gran Hermano y sus aledaños: especialmente, la vida privada de sus concursantes más borrascosos.

Es verdad que no se podría contar su historia sin citar lamentables patinazos, como la vez que un reportero publicó en La Vanguardia un anuncio en el que buscaba mujeres que hubieran sido violadas, "preferiblemente embarazadas", para emprender un reportaje. Pero también es cierto que sin su aparición sería más difícil explicar el cambio de mentalidad en nuestro país, indesligable de la irrupción de la democracia.

"Le dieron una importante sacudida al periodismo de la Transición, dejando por el camino algún cadáver que es posible que pudiera haberse evitado", resuelve Andreu. Otros dos libros se hacen eco de los 50 años que ahora se cumplen del primer número. Ambos títulos resultan elocuentes: Interviú es el demonio. Auge y caída de la revista que escandalizó y cambió España (La Felguera Editores), de Alberto Gayo, y De Lola Flores a los papeles de ETA. Los secretos mejor guardados de la revista Interviú (Editorial Maluma), de Luis Miguel Montero. Debió ser, como poco, divertido.