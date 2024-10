Las apuestas del Premio Nobel de Literatura: estos son los principales candidatos

La escritora china Can Xue lidera las apuestas para el Premio Nobel de Literatura 2024

Este jueves, la Academia Sueca elige al ganador del Premio Nobel de Literatura 2024. Como cada año, algunos nombres lideran las quinielas que circulan entre los círculos literarios y en las listas de las casas de apuestas.

Según la casa británica Ladbrokes, los ocho escritores que lideran las apuestas para el Nobel de Literatura 2024 son los que figuran a continuación. Algunos de ellos han ganado en los últimos años el Premio Princesa (o Príncipe) de Asturias de las Letras.

Can Xue

Al igual que el año pasado, vuelve a encabezar la lista la escritora china Can Xue, con una cuota de 10 a 1. Su liderazgo en las apuestas se ve reforzado, además, por la norma no escrita de la alternancia entre géneros y procedencias. El ganador del año pasado fue el noruego Jon Fosse, por lo que la elección de una mujer no europea parece más que probable en esta edición. Por otra parte, el hecho de que el último nobel asiático fuese chino —Mo Yan, en 2012— podría jugar en su contra.

Can Xue, cuyo nombre de nacimiento es Deng Xiaohua (Changsha, 1953), es una autora de ficción experimental y vanguardista, y en ocasiones ha sido descrita como “la Kafka de China”, por su tratamiento de temas como la alienación, lo extraño y lo fantástico, y también ha sido comparada con Borges.

Cuando era una niña, la familia de la autora fue represaliada por el régimen comunista chino. Su padre, que era editor en jefe de un periódico, fue encarcelado por liderar supuestamente un grupo anticomunista, y su madre fue enviada a un campo de trabajo para su “reeducación”. A ella, que tenía 13 años de edad, se le permitió permanecer en la ciudad por su mala salud. Más tarde encontró trabajo en la industria metalúrgica y en 1980, tras dar a luz a su primer hijo, dejó su trabajo en la fábrica y abrió un negocio de sastrería junto a su marido.

Todo ello lo narró en sus memorias de juventud Un día de verano en el hermoso sur. Además, este contexto influyó en su estilo literario, que se caracteriza por lo surrealista y lo simbólico, con una fuerte carga psicológica y onírica.

No fue hasta 1983, cuando tenía 30 años, cuando empezó a escribir. Ha publicado cuentos, novelas y ensayos. En las librerías españolas pueden encontrarse varias obras suyas. El sello Hermida Editores ha publicado obras suyas como las novelas La frontera y Nubes flotantes ya envejecidas y Aristas Martínez ha editado sus colecciones de relatos Al otro lado y Hojas rotas.

Haruki Murakami

El escritor japonés Haruki Murakami. Foto: Europa Press

Haruki Murakami, el escritor japonés contemporáneo más leído y traducido en todo el mundo, es un fijo de las quinielas del Nobel. Este año, Ladbrokes le asigna una cuota de 14 a 1.

El autor obtuvo en 2023 el Premio Princesa de Asturias de las Letras por "la singularidad de su literatura, su alcance universal, su capacidad para conciliar la tradición japonesa y el legado de la cultura occidental en una narrativa ambiciosa e innovadora que ha sabido expresar algunos de los temas y conflictos de nuestro tiempo: la soledad, la incertidumbre existencial, la deshumanización de las grandes ciudades, el terrorismo, pero también el cuidado del cuerpo o la propia reflexión sobre el quehacer creativo".

Dentro de su país su lista de reconocimientos empezó desde el mismo momento en que empezó a publicar libros. Con el primero de ellos, Escucha la canción del viento (1979), obtuvo el premio Gunzou para escritores noveles. También obtuvo unos años más tarde el Premio Noma, el Kuwabara Takeo, el Yomiuri y el Asahi.

Murakami, uno de los autores extranjeros más importantes de la editorial española Tusquets y traducido a más de cuarenta idiomas, es un auténtico fenómeno de masas en su país. Su novela 1Q84 vendió un millón de copias en Japón en solo 12 días, y su obra más reciente, La ciudad y sus muros inciertos, congregó multitudes de lectores a las puertas de las librerías para poder hacerse lo antes posible con un ejemplar.

César Aira

El escritor argentino César Aira. Foto: Letra Global.

El escritor argentino César Aira (Coronel Pringles, 1949), que este mismo año ha publicado su último libro, En El Pensamiento, es el único autor en español que aparece entre los primeros puestos, con una cuota de 16 a 1 a dos días de la concesión del premio.

Aira es un prolífico escritor, traductor y ensayista y uno de los autores más innovadores de la literatura contemporánea en nuestro idioma. Ha escrito más de un centenar de novelas cortas con un estilo en el que mezcla lo absurdo, lo surrealista y lo fantástico, con una prosa que a menudo deja hueco a la improvisación.

Entre sus libros más destacados se encuentran Cómo me hice monja, El congreso de literatura y Las noches de Flores. Al igual que Can Xue, también ha sido comparado con Kafka y Borges.

Ersi Sotiropoulos

Ersi Sotiropoulos

Ersi Sotiropoulos es una escritora y poeta griega (Patras, 1953) conocida por sus novelas, poesía y ensayos, y su obra ha sido traducida a numerosos idiomas. Es una figura clave de la literatura contemporánea en Grecia y ha sido galardonada con varios premios literarios importantes, tanto nacionales como internacionales. Su estilo se caracteriza por su enfoque audaz, a menudo abordando temas complejos como la identidad, la historia y la condición humana con una prosa llena de lirismo.

Una de sus novelas más conocidas es Zigzag entre los naranjos amargos (2000), que fue la primera novela en ganar el Premio Nacional de Literatura y el Premio Nacional de la Crítica en Grecia. Su novela Qué queda de la noche, que ganó el Premio Mediterráneo de Literatura 2017, sigue al poeta Constantino Cavafis en un viaje a París y explora su despertar artístico y sexual.

Gerald Murnane

Otro de los nombres más repetidos en las quinielas para el Nobel de Literatura es el australiano Gerald Murnane (Melbourne, 1939), de 85 años. En 2018 el New York Times ya lo calificó como un posible candidato al Nobel y como “el más grande escritor vivo en lengua inglesa del que la mayoría no ha oído hablar”. En España apenas ha sido publicado. La editorial Minúscula publicó su novela más conocida, Las llanuras, sobre un cineasta desconocido que viaja a la Australia interior para filmar sus grandes paisajes, así como Una vida en las carreras, inspirada en el mundo de la hípica, del cual el autor es muy aficionado.

Considerado una figura de culto en los círculos literarios, ha ganado premios importantes en su país, como el Prime Minister’s Literary Award. Aunque su obra ha sido comparativamente menos conocida a nivel internacional, ha ganado notoriedad en años recientes, lo que lo ha posicionado como un fuerte candidato al Nobel.

Margaret Atwood

Magaret Atwood, durante la presentación de 'Los testamentos' en Londres, en 2019.

La canadiense Margaret Atwood (Ottawa, 1939) es una de las escritoras más influyentes de la literatura contemporánea en inglés. También ganó el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, en su caso en 2008. Además de novelista, también es poeta, ensayista y activista, y ha tratado en sus obras causas como el feminismo y el ecologismo.

Su popularidad entre el gran público aumentó en los últimos años gracias a la serie El cuento de la criada, que adapta su novela homónima de 1985, todo un clásico de la literatura distópica, que explora asuntos como la opresión, el control gubernamental y los derechos de las mujeres en una sociedad teocrática futurista. Su secuela, Los testamentos (2019), ganó el Premio Booker.

Thomas Pynchon

Thomas Pynchon es un novelista estadounidense nacido en 1937, conocido por su estilo literario complejo y profundamente influenciado por el posmodernismo. A lo largo de su carrera, ha cultivado un aura de misterio, debido a su reclusión y la ausencia casi total de apariciones públicas o entrevistas.

Pynchon es una de las figuras más influyentes de la literatura contemporánea de Estados Unidos, y sus obras son ampliamente estudiadas por su densidad, referencias culturales y estructurales, y su mezcla de géneros. Entre sus obras más destacadas figuran V., La subasta del lote 49, Vineland o Mason & Dixon.

Anne Carson

Anne Carson. Foto: Beowulf Sheehan

Anne Carson (Toronto, 1950), considerada la poeta viva más importante en lengua inglesa, también suele aparecer en las apuestas del Nobel. En 2022 ganó el Premio Princesa de Asturias de las Letras por haber alcanzado en los distintos ámbitos de su escritura “unas cotas de intensidad y solvencia intelectual que la sitúan entre los escritores más destacados del presente”. El jurado también destacó: “Su obra mantiene un compromiso con la emoción y el pensamiento, con el estudio de la tradición y la presencia renovada de las Humanidades como una manera de alcanzar mejor conciencia de nuestro tiempo”.

Profesora de Literatura Clásica y Comparada de la Universidad de Míchigan, Carson también es ensayista y traductora (labor que considera tan creativa como el mismo acto de escribir). Entre sus obras más conocidas se encuentran Autobiografía de rojo, en la que combina poesía y narrativa, La belleza del marido y Nox.