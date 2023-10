Las quinielas del Premio Nobel de Literatura 2023: ¿ganará una mujer por segundo año consecutivo?

Desde 2018 hasta 2022, la Academia Sueca ha mantenido una alternancia escrupulosa, en materia de género, a la hora de designar a los ganadores del Premio Nobel de Literatura. La polaca Olga Tokarczuk (2018), la estadounidense Louise Glück (2020) y la francesa Annie Ernaux (2022) han sido las últimas escritoras galardonadas con el reconocimiento literario más importante del mundo, mientras que el alemán Peter Handke (2019) y el tanzano Abdulrazak Gurnah (2021) completan la cuota de varones en el último lustro.

Si se mantuviera la tendencia, en 2023 ganaría un hombre, pero entre los primeros puestos de las quinielas para el Nobel de Literatura de este año, que se anuncia este jueves 5 de octubre a las 1 de la tarde (hora española), sorprende la aparición de la escritora china Can Xue. De lograrlo, sería la primera vez en la historia que dos mujeres se alzan con este premio por segundo año consecutivo. Hasta el momento, la relación de premiados desde 1901 hasta 2022 se salda con diecisiete mujeres —ocho de ellas en el siglo XXI— frente a 102 hombres.

No es la primera vez que Can Xue, cuyo nombre real es Deng Xiaohua, aparece en las listas de candidatos, pero la narradora, que formó parte del grupo vanguardista de los 90 en su país y ha explorado en sus obras el surrealismo, nunca había sonado con tanta fuerza. Según Betsson, el gigante sueco de las casas de apuestas, la china lidera la tabla con una cuota de 4 a 1. Solo dos compatriotas se habían hecho antes con el premio: Mo Yan en 2012 y Gao Xingjian en el 2000.

Siguen de cerca a Can Xue el escritor noruego Jon Fosse, cuya obra ha sido comparada con Samuel Beckett y Henrik Ibsen, y el australiano Gerald Murnane, “el más grande escritor vivo en lengua inglesa del que la mayoría no ha oído hablar” según The New York Times. Además, la comparativa que ofrece Nicer Odds entre las casas de apuestas Smarkets y la citada Betsson revela, entre los principales candidatos, al sempiterno Ngugi Wa Thiong'o —la victoria del africano se pagaría 11 a 1— y al poeta rumano Mircea Cartarescu, con una cuota de 13 a 1.

Cartarescu sería una sorpresa fundamentalmente por dos cuestiones: el rumano sucedería solo un año después a la francesa Ernaux —dos autores europeos seguidos— y Louise Glück, también poeta, se alzó con el Nobel en 2020, o sea, muy recientemente. Y es que a las habituales variables del sexo y la nacionalidad, no siempre fiables pero siempre tenidas en cuenta, parece haberse sumado en los últimos años una atención especial a otros géneros literarios alejados de "la gran novela".

¿Un Nobel de Literatura no literario?

Precisamente dos mujeres, la canadiense Alice Munro en 2013 y la bielorrusa Svetlana Alexievich en 2015, representan la narrativa breve y el periodismo de investigación o ensayo, respectivamente. Por otro lado, Bob Dylan ostenta el honor de ser, hasta el momento, el único músico en lograr el Nobel de Literatura. Fue en 2016, aunque la concesión fue muy polémica y el cantante ni siquiera acudió a la gala.

Patti Smith o Paul Simon podrían ser casos similares al de Dylan. La madrina del punk presenta una cuota de 35 a 1 y el compositor de Simon & Garfunkel, 49 a 1. Más exóticos (e improbables) parecen los nombres de Paul McCartney o Lana del Rey, cuyas probabilidades son, y es decir mucho, testimoniales.

En gran medida, el resto de la tabla de candidatos se completa con los nombres habituales. En los puestos más altos, eso sí, sorprende la presencia de autores como Raúl Zurita. El poeta chileno rellenaría la prolongada ausencia de autores en castellano entre los premiados. Y es que, desde que Mario Vargas Llosa lo ganara en 2010, ningún autor español o latinoamericano ha logrado alzarse con el Nobel.

Bien es cierto que el argentino César Aira y los mexicanos Homero Aridjis y Elena Poniatowska ocupan puestos discretos entre los candidatos. Y el escritor francés Le Clézio, ganador del Nobel en 2008, aseguró este lunes en Madrid que le gustaría que ganara la poeta uruguaya Ida Vitale, aunque su nombre no aparece en las apuestas. Con respecto al Nobel de un español —el último fue Camilo José Cela en 1989— desde el fallecimiento de Javier Marías hay quien dice que Enrique Vila-Matas o Antonio Muñoz Molina podrían ser los nombres de nuestro país que comenzaran a aparecer en las apuestas. De momento, ni rastro.

Los que sí están, como siempre, entre los puestos más altos son el escritor japonés Haruki Murakami, reconocido con el Premio Princesa de Asturias de las Letras este mismo año, y el poeta sirio Adonis. En cuanto a Salman Rushdie, el escritor que sufrió un apuñalamiento en el cuello el pasado en julio de 2022 a manos de un fanático islamista tras haber estado amenazado durante años por su obra Los versos satánicos, sus probabilidades han disminuido con respecto al año pasado, pero sigue apareciendo.

Jamaica Kincaid, Helle Helle, Anne Carson y Maryse Condé son las otras mujeres que se mantienen en la parte alta de la tabla. La poeta Carson, que siempre ha sonado, lo tendría muy difícil: la ganadora del año pasado fue mujer y occidental (Ernaux) y en 2020 Louise Glück, además de contar con los mismos parámetros, también era poeta. Maryse Condé, por su parte, fue galardonada en 2018 con el “Nobel alternativo” tras la suspensión por el escándalo de abusos sexuales, así que tampoco es una de las favoritas.

Karl Ove Knausgård, Don De Lillo, Joyce Carol Oates o Thomas Pynchon, autores que cumplen con los requisitos de popularidad y prestigio, también ocupan la zona noble de la nómina de candidatos. Se antoja difícil que el Nobel sea para Pynchon. El autor de El arco iris de gravedad, siempre reacio al trato público, podría no acudir a la ceremonia de recepción, algo que siempre ha deslucido el premio.

Otro de los habituales es Michel Houellebecq, pero su nacionalidad —francesa— le resta posibilidades a tenor de la ganadora en 2022. António Lobo Antunes, que aparece en puestos más atrasados, se antoja la única opción para lograr un nuevo Nobel de Literatura para Portugal, que solo cuenta con el de José Saramago, en 1998. Stephen King aparece como una de las opciones remotas con una cuota de 50 a 1, pero ¿quién sabe si la Academia Sueca, cuyo criterio se ha diseminado tanto en los últimos años, no habrá decidido esta vez premiar la literatura de entretenimiento?

