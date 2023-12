Los 24 libros, exposiciones, películas y obras de teatro que vienen en 2024 y no podrás perderte

2024 nos depara una avalancha cultural repleta de propuestas interesantes. La novela póstuma de Gabriel García Márquez será lo más destacado del primer trimestre literario. El 26 de enero se estrenará en nuestros cines Pobres criaturas, la película de Yorgos Lanthimos (León de Oro en el Festival de Venecia) protagonizada por una arrebatadora Emma Stone. En el teatro, veremos a José Sacristán al frente del elenco en la nueva obra de Juan Mayorga, La casa de Bernarda Alba en manos de Alfredo Sanzol y el regreso de Pablo Remón. La exposición de Antoni Tàpies en el Museo Reina Sofía —más de 120 pinturas, dibujos y esculturas del misterioso creador— sobresale en el ámbito artístico.

Libros

Tres enigmas para la Organización, de Eduardo Mendoza

Seix Barral. 24 de enero

Eduardo Mendoza regresa a la novela con una divertidísima historia sobre una organización gubernamental secreta cuyo objetivo es "encontrar una solución global a sucesos que, por ser competencia de distintos cuerpos del orden, nunca llegarían a resolverse de un modo satisfactorio", según leemos en las primeras páginas. Los detectives, personajes que se mueven entre el esperpento y la ternura, se enfrentan a la investigación de tres casos que podrían tener una conexión: un cadáver ahorcado en un hotel de la mala muerte en Las Ramblas, la desaparición de un millonario en su yate y la incomprensible inmovilidad de los precios de la marca Conservas Fernández.

El escritor barcelonés, galardonado con el Premio Cervantes, eleva su sello personal a la más alta literatura satírica. Por un lado, se burla de la presumible solemnidad de una organización secreta, mientras que las vulgares vidas que hay detrás de los torpes detectives, así como sus torpezas, corresponden a la mejor tradición del astracán. Una joya.

Baumgartner, de Paul Auster

Seix Barral. 28 de febrero

La decimoctava novela de Paul Auster viene lamentablemente emparentada con la noticia del cáncer que padece el autor. Apenas 200 páginas le bastan para concentrar cuatro décadas en la vida del protagonista, el Baumgartner del título, de quien no es descabellado pensar que podría ser un trasunto del autor de es un escritor y profesor de filosofía jubilado, septuagenario como Auster, que aún vive atormentado por el recuerdo de la mujer que amó durante cuatro décadas. Novela sencilla, alejada de peripecias narrativas como las de 4 3 2 1.

La novela Baumgartner arranca con una olla de agua que el protagonista acaba de olvidar junto a la estufa. "¿Por qué recordamos ciertos momentos y olvidamos otros?", se pregunta Auster en este artefacto narrativo resultante de una reflexión acerca de la memoria. Su esposa, Siri Hustvedt, que fue quien comunicó a los medios la noticia de la enfermedad de su marido en marzo de este año, también podría ser recreada en esta novela a través de los rasgos de la compañera del protagonista. Hustvedt, por cierto, publicará El mundo deslumbrante, también en Seix Barral, 17 de enero.

La distancia que nos separa, de Maggie O’Farrell

Libros del Asteroide. 4 de marzo

Los rotundos éxitos en España de Hamnet (2021) y El retrato de casada (2023), esta última elegida como mejor novela del año según los críticos de El Cultural, han logrado que las expectativas de los lectores de nuestro país crezcan más si cabe con la nueva novela de Maggie O’Farrell, que se publicará, como las citadas, en Libros del Asteroide. La distancia que nos separa arranca con una escena perturbadora, en la línea a la que la autora nos tiene acostumbrados. El encuentro de Stella con un hombre al que no veía hace años la lleva a dejar su trabajo e instalarse en un recóndito lugar de Escocia.

Mientras tanto, Jake y su novia están medio de una multitud celebrando el año nuevo chino en Hong Kong cuando ocurre una desgracia. Las tramas, aparentemente paralelas, confluyen a medida que avanza la novela de O'Farrell, que indaga en los condicionantes de la familia y el peso que tiene en nuestras vidas el pasado y el destino. Inédita en España, la tercera novela de la autora británica fue merecedora del Premio Somerset Maugham. Sus cinco obras publicadas en castellano en Libros del Asteroide han vendido más de 250.000 ejemplares.

Un lugar soleado para gente sombría, de Mariana Enriquez

Anagrama. 6 de marzo

Un libro de cuentos de Mariana Enriquez siempre es un acontecimiento. Un lugar soleado para gente sombría, que se publicará en la colección Narrativas Hispánicas de Anagrama, consta de doce relatos en los que la escritora argentina insiste en las principales coordenadas de su obra: "fantasmas, posesión, trasformación del cuerpo, etc", anuncian desde la editorial. Tres de los doce cuentos ya estaban publicados en revistas, dos en inglés y solo uno de ellos en español, "Metamorfosis", en Página 12.

Enriquez escribió en el número especial donde celebramos los 25 años de nuestra revista que su literatura encontraba correspondencias en "la política, la magia y el horror". En efecto, el género fantástico a través de la mitología y lo gótico, han impregnado su obra, pero también el realismo más irreverente, desacomplejado y libérrimo. "Escribo desde mi cuerpo y mi país y mi región [...]: la Argentina y la región están llenas de mitologías y cosmogonías de los pueblos originales masacrados [...], está poblado de leyendas urbanas...", anotó en el mismo artículo. Buena parte de todo ello estará en su nuevo libro.

En agosto nos vemos, de Gabriel García Márquez

Random House. 6 de marzo

El lanzamiento de la novela póstuma de Gabriel García Márquez presenta coincide con el día que hubiera cumplido 97 años. Además, en 2024 conmemoramos una década de su muerte. En agosto nos vemos fue pensada inicialmente para ser un cuento, pero acabó convertido en el borrador de una novela que se revela como “una exploración de la feminidad, la sexualidad y el deseo, absolutamente cautivadora y moderna. Un magnífico broche de oro al legado del autor”. Son palabras de directora de la Agencia Balcells Maribel Luque, que ha posibilitado, junto a los hijos del autor, la publicación de la obra.

"Cada mes de agosto Ana Magdalena Bach toma el transbordador hasta la isla donde está enterrada su madre para visitar la tumba en la que yace. Esas visitas acaban suponiendo una irresistible invitación a convertirse en una persona distinta durante una noche al año". Estas breves líneas constituyen el único adelanto que la editorial ha proporcionado de la novela del Nobel colombiano. En agosto nos vemos será publicada en todos los países de lengua española por el sello Random House, salvo en México, donde será publicada por Planeta.

La ciudad y sus muros inciertos, de Haruki Murakami

Tusquets. 13 de marzo

La ciudad y sus muros inciertos es la primera novela de Murakami que se publicará en España después de que el autor recogiera el Premio Princesa de Asturias de las Letras en octubre de este año. El relato de Murakami, siempre inclinado a lo onírico, sigue a una pareja que se conoce en un concurso entre estudiantes de diferentes institutos. La misteriosa chica le habla de una extraña ciudad amurallada situada en otro mundo que, sin embargo, existe. Una carta de despedida de ella separa sus caminos. La realidad, la identidad, los sueños y las sombras confluyen en esta obra puro Murakami.

Exposiciones

Chagall. Un grito de libertad

Fundación Mapfre. Madrid. 2 de febrero

Marc Chagall: 'El vendedor de ganado', h. 1922-1923. © Marc Chagall / VEGAP, Madrid, 2023 © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Migeat

Se trata de una nueva perspectiva para acercarse al pintor ruso. Expresivo y colorista, la trayectoria del de Vítebsk está atravesada por dos guerras y un exilio, alimentada por sus raíces judías y otras culturas que encuentra en su desplazamiento (en 1922 abandonó Rusia para siempre). Marc Chagall (1887-1985) refleja en su obra una postura comprometida con el hombre y sus derechos, con la igualdad y con la tolerancia entre los seres humanos. Y esto quiere destacar esta exposición de Mapfre, realizada en colaboración con La Piscine-Musée d’Art et d’Industrie André-Diligent (Roubaix) y el Musée National Marc Chagall (Niza), que descubrirá además un amplio abanico de documentos inéditos procedentes del archivo del artista.

Antoni Tàpies. La práctica del arte

Museo Reina Sofía. Madrid. 20 de febrero

Es la mayor antológica del artista catalán en décadas y se ha organozado para celebrar su centenario. La exposición más completa de Antoni Tàpies (1923-2012) se inaugurará en febrero en el Museo Reina Sofía y reunirá más de 250 obras procedentes de museos y colecciones privadas de todo el mundo. La colaboración de la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona y los préstamos de la familia del artista garantizan una visión que cubre su dilatada trayectoria entre 1946 y 2012. Habitualmente ligado a la abstracción y al informalismo de postguerra, la manera que el artista emplea la materia para crear formas de objetos no es encasillable. Su reflexión en torno a los problemas de la pintura y de la representación recorren su obra y la exposición.

El realismo íntimo de Isabel Quintanilla

Museo Thyssen-Bornemisza. Madrid. 27 de febrero

Isabel Quintanilla

El museo madrileño parece decidido a recuperar a los realistas de Madrid y después de una exposición que reunió a gran parte del grupo, y de la antológica dedicada a Antonio López, le llega el turno ahora a la pintora Isabel Quintanilla (1938-2017), una de las figuras fundamentales del realismo contemporáneo. La muestra reúne un centenar de obras de toda su carrera, incluyendo sus pinturas y dibujos más sobresalientes, muchas de ellas piezas nunca vistas en España por encontrarse en museos y colecciones de Alemania, donde gozó de un destacado reconocimiento en los años 1970 y 1980.

María Blanchard. Pintora a pesar del cubismo

Museo Picasso Málaga. 30 de abril

Exposición monográfica dedicada a la pintora María Blanchard (1881-1932) que ofrece un recorrido cronológico por las diferentes etapas de la artista santanderina. La muestra quiere poner de relieve la riqueza simbólica, el compromiso social, la complejidad formal y el carácter innovador propios de su trabajo en su relativamente corta trayectoria artística. Artífice de una obra que no fue suficientemente valorada en su momento, fue una pintora comprometida con su modo particular de vivir y de crear hasta el final y traspasó los límites de los estereotipos de género.

Arte y transformaciones sociales en España (1885-1910)

Museo del Prado. Madrid. 21 de mayo

'Una huelga de obreros en Vizcaya', de Vicente Cutanda, en la exposición 'Arte y transformaciones sociales en España (1885-1910)'. Foto: Museo Nacional del Prado

Durante los últimos años del siglo XIX sucedieron en España importantes transformaciones sociales, en un periodo convulso que ve las primeras reivindicaciones obreras y supone la pérdida definitiva de las colonias de Ultramar. Por primera vez en España una exposición profundizará en este género clave en la pintura del siglo XIX. Será en mayo y con ella abrirá el Museo del Prado su programa expositivo de 2024. A través de obras de gran formato se dará a conocer la sensibilidad, las exigencias y las denuncias que palpitaban en la sociedad española que servían de materia de expresión de pintores como Darío de Regoyos, Isidro Nonell, Antonio Fillol o el propio Pablo Picasso. Ocupará todo el edificio Jerónimos (1.400 metros cuadrados) con un total de 300 obras.

Eduardo Chillida y las artes de su tiempo. Una conversación (1950-1970)

Museo San Telmo. San Sebastián. 8 de junio

Será una de las exposiciones del Año Chillida y, comisariada por María Bolaños, reunirá un centenar de obras que sitúan al artista cara a cara con Lygia Clark, Jean-Luc Godard o Aurèlia Muñoz. Aunque no será la única. Tabakalera ha invitado a artistas actuales a replantear las ideas de Eduardo Chillida (desde el 21 de junio). El Museo Balenciaga de Getaria le emparejará con el diseñador de moda (desde el 22 de abril) y el Museo de Bellas Artes de Bilbao, con el pintor Godofredo Ortega Muñoz, en verano. En Artium, Peio Aguirre mostrará en otoño su faceta más bidimensional: diseño gráfico, cartelismos, joyería incluso. Y el Museo Nacional de Escultura de Valladolid se detendrá en su obra pública (mayo).

Películas

Pobres criaturas, de Yorgos Lanthimos

Estreno en cines: 26 de enero

Emma Stone en 'Pobres criaturas'

Ganadora del León de Oro de Venecia y nominada a 7 Globos de Oro, Pobres criaturas es uno de los platos principales en el arranque de 2024. La nueva película del griego Yorgos Lanthimos, autor de Langosta (2015) o La favorita (2018), cuenta con una espectacular Emma Stone en una revisión del mito de Frankestein en clave feminista.

La película, escrita por Tony McNamara a partir de una novela de Alasdair Gray, sigue a Bella Baxter, una joven revivida por el brillante y poco ortodoxo científico Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe), que le implanta el cerebro de un bebé. Ansiosa por aprender, se escapa con Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un sofisticado y perverso abogado, en una aventura vertiginosa a través de los continentes. Una película de una gran creatividad, arriesgada y visualmente arrebatadora.

Ferrari, de Michael Mann

Estreno en cines: 9 de febrero

Un filme dirigido por el maestro del thriller de acción Michael Mann, director de Heat (1995) o Collateral (2004), y protagonizado por dos estrellas como Adam Driver y la española Penélope Cruz. Si, además, añadimos el nombre de Enzo Ferrari a la ecuación, resulta difícil resistirse a uno de los proyectos más sugerentes del año. La película, que ya pudo verse en Venecia, adapta -con guion de Troy Kennedy Martin- el libro de Brock Yates Enzo Ferrari: El hombre y la máquina.

Lejos de ser el clásico biopic, la película aborda un año especialmente complicado en la vida del piloto y empresario, inmediatamente anterior a la tremenda escalada de la compañía durante los años 60. Acechado por la quiebra, Enzo vive un momento de crisis matrimonial por el dolor de la muerte de su único hijo, mientras tiene que lidiar con las aspiraciones de su amante Lina Lardi (Shailene Woodley), mientras todo parece converger en la icónica carrera de la Mille Miglia.

Priscilla, de Sofia Coppola

Estreno en cines: 14 de febrero

Coliee Spaeny es 'Priscilla'

Sofia Coppola ha dirigido un íntimo retrato de Priscilla Presley que se puede interpretar como una respuesta al biopic hagiográfico que realizó Baz Luhrmann sobre el rey del rock en Elvis (2022). Basada en la autobiografía Elvis & Me, escrita por la propia Priscilla Presley, la película relata el largo noviazgo y turbulento matrimonio de Elvis y Priscilla, desde que se conocieron en una base militar alemana cuando ella tenía 14 años, hasta su convivencia en una finca de ensueño en Graceland.

Una película sobria y feminista, que carga las tintas sobre el caracter depredador de Elvis y que otorgó la Copa Volpi a la mejor actriz del Festival de Venecia a Cailee Spaeny, vista anteriormente en la serie Mare of Easttown.

Dune: Parte Dos, de Denis Villeneuve

Esteno en cines: 1 de marzo

Alejandro Jodorowsky soñó a lo grande con Arrakis y estuvo trabajando durante años en una adaptación de Dune que no logró sacar adelante por no alcanzar la financiación necesaria. Por su parte, David Lynch se estrelló a lo grande de la mano del productor Dino de Laurentis con su alocada y desastroso acercamiento a la novela de Frank Hebert. Pero Denis Villeneuve se coronó con su brillante y fiel versión de este clásico de la ciencia ficción, que llegó al cine como Parte Uno.

El problema es que el estreno ocurrió en plena pandemia, con las salas sufriendo todo tipo de restricciones, y por momentos temimos que el director canadiense no pudiera concluir su épica saga por los resultados en taquilla. Felizmente, no ha sido así, y en este 2024 culmina la aventura de Paul Atreides, al que vuelve a dar vida Timotheé Chalamet. Al reparto, en el que repiten Rebecca Ferguson, Zendaya, Javier Bardem o Josh Brolin, se incorporan Florence Pough, Austin Butler, Christopher Walken y Léa Seydoux. Es la hora de la venganza.

Mickey 17, de Bong Joon-Ho

Esteno en cines: 27 de marzo

Robert Pattinson en 'Mickey 17'

Tras triunfar con Parásitos (2019) tanto en el Festival de Cannes como en los Premios Oscar, el coreano Bong Joon-Ho regresa a Hollywood, donde ya rodó Snowpiercer (2013) y Okja (2017), con Mickey 17. La película adapta una novela de Edward Ashton que sigue a Mickey7, un robot ‘Expendable’ (prescindible) enviado a un planeta helado para colonizarlo que se niega a que su clon de reemplazo, Mickey8, tome su lugar.

Escrita y dirigida por el cineasta coreano, autor de películas imprescindibles como Memories of Murder (Crónica de un asesino en serie) (2003) o Mother (2009), la película cuenta con un atractivo reparto: Robert Pattinson, Toni Collete, Mark Ruffalo, Naomi Aeckie y Steven Yeun.

Furiosa, de George Miller

Esteno en cines: 24 de mayo

En 2015, George Miller regresó a su apocalíptica saga Mad Max con la vibrante, intensa y visualmente deslumbrante Furia en la carreta, en la que Tom Hardy tomaba el relevo de Mel Gibson para meterse en la piel del rudo y solitario protagonista. En este filme, el bueno de Max Rockatansky se veía involucrado en la fuga a través del desierto de las cinco esposas del cacique Immortan Joe, dirigida por la temible Imperator Furiosa, una guerrera a la que daba vida Charlize Theron. El personaje, centro dramático de aquel filme, tuvo tanto éxito que ahora Miller regresa a él con un filme de orígenes protagonizado por la pujante Anya Taylor-Joy y con un irreconocible Chris Hemsworth como antagonista.

La película narra como la joven Furiosa es arrebatada del Lugar Verde de Muchas Madres y cae en manos de una gran Horda de Motoristas liderada por el Señor de la Guerra Dementus (Hemsworth). Mientras recorren el Páramo, se topan con la Ciudadela presidida por Inmortan Joe. Furiosa deberá superar muchas pruebas mientras reúne los medios para encontrar el modo de volver a casa mientras los dos Tiranos luchan por hacerse con el poder.

Obras de teatro

Edipo Rey (Oedip Rege). Sófocles/Declan Donnellan

Teatros del Canal. 17 de enero

“Las tragedias no tratan sobre los héroes, tratan de la gente común. Al principio, una tragedia puede parecer algo extraño y extremo, quizás como una pintura exótica. Pero tras un examen más detenido, una buena tragedia resulta ser un espejo”. Palabra de Declan Donnellan, que por suerte lo tenemos cada año en alguno de nuestros teatros. El director inglés llega esta vez a los Teatros del Canal con Edipo Rey. Sófocles en estado puro. Edipo (y todos nosotros) ante el espejo.

Nuestros muertos. Mariano Llorente

Cuarta Pared. 18 de enero

Un momento de la obra 'Nuestros muertos', de Mariano Llorente

La compañía Micromicón, liderada por Mariano Llorente y Laila Ripoll, no ha rehuido los nudos trágicos de la historia reciente de España y de Europa. La guerra de Marruecos, la civil del 36, el exilio republicano y su paso por los campos de exterminio nazi, la tiranía franquista… Ahora afrontan otro asunto espinoso: el terrorismo etarra, que encaran en Nuestros muertos. Un hilo de sangre que se prolongan a través de décadas y que no conviene prolongar. Para ello, es importante no borrarlo.

La casa de Bernarda Alba. Lorca/Alfredo Sanzol

Teatro María Guerrero. 9 de febrero

Alfredo Sanzol, actual director del Centro Dramático Nacional, sale de su quehacer dramatúrgico propio para medirse con uno de los grandes textos del teatro español del siglo XX. La casa de Bernarda Alba es el nuevo reto al que se mide Sanzol. “Es la encarnación de un sistema de normas sociales. Es su brazo ejecutor y también su víctima”, dice el autor El bar que se tragó a todos los españoles, que se aparta de su querencia por la comicidad para enclaustrarse en esa casa de la Andalucía rural sometida a la tiranía matriarcal.

Vania x Vania. Pablo Remón

Teatro Español. 29 de febrero

Javier Cámara interpreta el papel protagonista en 'Vania x Vania', obra teatral de Pablo Remón

Ya echábamos de menos a Pablo Remón. Un autor que ha encarrilado éxito tras éxito (Mariachis, Los farsantes, Doña Rosita, anotada). De crítica y público. Este último se moviliza fielmente a cada vez que aparece su nombre la cartelera. La última vez con la desternillante comedia sobre el gremio de los actores, con sus múltiples cuitas. Los farsantes, en 2022. En el elenco brillaba Javier Cámara, que también encabeza el plantel de Vania x Vania, un montaje que ofrece dos caminos posibles de enfrentarse al clásico chejoviano.

La colección. Juan Mayorga

Teatro de La Abadía. 12 de marzo

Jose Sacristán y Ana Marzoa en 'La coleccion', obra teatral de Juan Mayorga

Héctor y Berna. Un matrimonio sin hijos. Una valiosa colección de arte en propiedad. La preocupación por el destino de todo ese legado tras su muerte. Necesitan un heredero de confianza. Juan Mayorga plantea con esos ingredientes una enigmática reflexión sobre el matrimonio, el paso del tiempo y el vínculo de las personas con los objetos, particularmente obsesivo entre los coleccionistas. Un elenco liderado por José Sacristán. Nada menos.

El día del Watusi. Francesc Casavella/Iván Morales

Teatre Lliure. 10 abril

Novela emblemática entre las muchas ambientadas en Barcelona. Francesc Casavella recorre las últimas tres décadas del siglo XX. Es decir, postrimerías del franquismo, Transición y la eclosión de armonía y apertura de la ciudad. Un lapso atravesado por Fernando Atienza, un buscavidas que se mueve por diferentes estratos sociales de la ciudad. Iván Morales ha adaptado esta narración de culto para subirla a escena, algo que ya hizo, en forma de precuela, en el último Festival Grec. Directo musical, Jordi Busquets.

