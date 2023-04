Una novela inédita de Gabriel García Márquez verá la luz en 2024

En agosto nos vemos, novela inédita del premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez, verá la luz en 2024. El grupo Penguin Random House ha anunciado en un comunicado que editará a través de su sello Random House, en todos los países de habla española, salvo México, este libro aún no publicado de uno de los autores más importantes, queridos e influyentes del último siglo, que ha llegado a desbancar a Miguel de Cervantes como el autor en español más traducido.

Cuando García Márquez murió en 2014, se conoció la existencia de este manuscrito que estaba escribiendo, aunque en aquel momento la familia no se pronunció acerca de si lo publicaría. El diario La Vanguardia y The New Yorker publicaron entonces un fragmento de la obra que describe la llegada de una mujer casada de 52 años a una isla donde está la tumba de su madre y que en su más reciente visita tiene un encuentro inesperado.

La Universidad de Texas compró a la familia el archivo personal de García Márquez en 2014 y en 2017 puso a disposición del público una parte de los documentos digitalizados, pero no el codiciado manuscrito de En agosto nos vemos.

El texto comienza así: "Volvió a la isla el viernes 16 de agosto en el transbordador de las dos de la tarde. Llevaba una camisa de cuadros escoceses, pantalones de vaquero, zapatos sencillos de tacón bajo y sin medias, una sombrilla de raso y, como único equipaje, un maletín de playa. En la fila de taxis del muelle fue directa a un modelo antiguo carcomido por el salitre. El chófer la recibió con un saludo de antiguo conocido y la llevó dando tumbos a través del pueblo indigente, con casas de bahareque y techos de palma, y calles de arenas blancas frente a un mar ardiente".

Poco después, García Márquez narra el encuentro sexual entre la protagonista, Ana Magdalena, y un hombre que conoció ese mismo día en el bar del hotel en el que se alojaba. "[...] lo ayudó a sacarse el calzoncillo a lo largo de las piernas, y se dio cuenta de que no era tan bien servido como su esposo, que era el único que ella conocía, pero estaba sereno y enarbolado".

En palabras de los hijos de García Márquez (Aracataca, Colombia, 1927-Ciudad de México, 2014), Rodrigo y Gonzalo García Barcha: “En agosto nos vemos fue el fruto de un último esfuerzo por seguir creando contra viento y marea. Leyéndolo una vez más a casi diez años de su muerte descubrimos que el texto tenía muchísimos y muy disfrutables méritos y nada que impida gozar de lo más sobresaliente de la obra de Gabo: su capacidad de invención, la poesía del lenguaje, la narrativa cautivadora, su entendimiento del ser humano y su cariño por sus vivencias y sus desventuras, sobre todo en el amor, posiblemente el tema principal de toda su obra”.

Pilar Reyes, directora editorial de Penguin Random House, añadió: “Como editores de toda la obra de Gabriel García Márquez, la publicación de un inédito suyo supone un inmenso orgullo, además de ser una noticia que los lectores del mundo entero celebrarán. Es un honor además publicarlo en el 2024, año en el que se conmemoran los 10 años de su muerte”.

El libro saldrá a la venta en 2024 simultáneamente en físico, libro electrónico y audiolibro, y en las principales lenguas del mundo.

