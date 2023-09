Yorgos Lanthimos se corona en Venecia con 'Pobres criaturas', una revisión del mito de Frankenstein

El director griego Yorgos Lanthimos se ha alzado con el León de Oro del Festival de Venecia en su 80ª edición. Pobres criaturas (Poor things), una coproducción entre Irlanda, Reino Unido y Estados Unidos, ha sido reconocida como la mejor película.

Lanthimos regresaba a Venecia tras recibir el Gran Premio del Jurado por La favorita en 2018. En esta ocasión, el máximo reconocimiento corresponde a una cinta que revisa libremente el mito de Frankenstein, con un estilo orientado hacia la comedia, está protagonizada por Emma Stone, cuya interpretación ha sido muy elogiada, aunque la actriz no ha podido acudir al festival debido a la huelga del sindicato de actores de Estados Unidos. El reparto de la cinta se completa con nombres como Mark Ruffalo, Willem Dafoe o Margaret Qualley.

Ryusuke Hamaguchi era el otro gran favorito de una noche en la que, al contrario que en la pasada edición, ha habido pocas sorpresas. El director de Drive my car, mejor película internacional de 2021 en los Óscar, aspiraba a lo máximo con El mal no existe (Evil does not existe) y finalmente ha conseguido el Gran Premio del Jurado. El japonés, nominado a cuatro estatuillas por la Academia de Hollywood, explora en su nueva película los efectos que tiene en la población la construcción de un camping glamouroso de un pueblo cercano a Tokyo.

Matteo Garrone ha recibido el premio al mejor director por la película Io Capitano. De este modo, el León de Plata se queda en casa por segundo año consecutivo, pues el cineasta, uno de los grandes del cine italiano de los últimos años, sucede a su compatriora Luca Guadagnino, que el año pasado se hacía con el mismo galardón por Bones and All. Al final de su discurso, Garrone ha tenido unas palabras de aliento para Marruecos, que acaba de sufrir uno de los terremotos más mortíferos del último siglo.

Io Capitano revela el drama de dos jóvenes que tienen que marcharse de Dakar en busca de una nueva vida en Europa. Seydou Sarr, que interpreta al personaje que conserva su mismo nombre de pila, no esperaba lograr el Premio Marcello Mastroianni, que cada año reconoce al mejor actor o actriz emergente. Ha recibido el galardón con una frase desconcertante, aunque cierta ("¡Hoy es sábado!"), y se ha mostrado muy emocionado.

Este es el premio para el que se esperaba el nombre de Cailee Spaeny, la jovencísima actriz que asombró al público en Mare of Easttown (Brad Ingelsby, 2021). Su interpretación de Priscilla Presley, la que fuera esposa de Elvis Presley, ha enamorado a la crítica, por lo que su reconocimiento esperaba en una cumbre mucho más alta. Finalmente, su papel protagonista en la película de Sofia Coppola inspirada en las memorias la propia Presley, ha sido merecedor la Copa Volpi a la mejor interpretación femenina.

La Copa Volpi al mejor actor ha sido para Peter Sarsgaard por su papel en Memory. La película, en la que Sarsgaard comparte protagonismo con Jessica Chastain, está dirigida por el mexicano Michel Franco, uno de los dos únicos hispanos que formaban parte de la Selección Oficial. El otro era Pablo Larraín, cuya película El conde resulta ser una sátira de Augusto Pinochet. El propio Larraín y Guillermo Calderón han recogido el premio al mejor guion original por esta historia en la que el dictador chileno aparece convertido en vampiro. Calderón ha terminado su breve discurso con un conduntente ¡No a la impunidad!

El otro gran galardón del Festival de Venecia ha recaído en otra de las películas que mejores sensaciones despertaron a lo largo de las dos semanas de proyecciones. Green Border, de Agnieszka Holland, ha sido reconocida con el Premio Especial del Jurado. La realizadora polaca ha dirigido capítulos en series televisivas tan influyentes como The Wire o House of Cards.

La película con la que se ha consolidado en la gran pantalla es un drama de inmigración. Su discurso, por ende, se ha proyectado en esta dirección: “Podemos ayudar a los refugiados, pero no queremos, a pesar de que tenemos los derechos para hacerlo”. Además de los correspondientes a la prestigiosa sección Horizontes, otro de los galardones que siempre despiertan expectación en Venecia es el Premio Luigi di Laurentiis a la mejor ópera prima. La taiwanesa Love is a gun, de Lee Hong-Chi, ha sido la designada en esta edición.

Palmarés completo del Festival de Venecia 2023 SECCIÓN OFICIAL - León de Oro: "Poor things", de Yorgos Lanthimos. - León de Plata Gran Premio del Jurado: "Evil does not exist", de Ryusuke Hamaguchi - León de Plata a la mejor dirección: Matteo Garrone, por "Io, Capitano" - Premio Especial del Jurado: "Green Border", de Agnieszka Holland - Premio al mejor guion: "El Conde", de Pablo Larraín. - Copa Volpi a la mejor actriz: Cailee Spaeny, por "Priscilla" - Copa Volpi al mejor actor: Peter Sarsgaard, por "Memory" - Premio Marcello Mastroianni al mejor intérprete emergente: Seydou Sarr por "Io Capitano" - León de Oro a la carrera: Liliana Cavani y Tony Leung Chiu-wai SECCIÓN HORIZONTES - Mejor filme: "Magyarázat mindenre (Explanation for everything)", de Gábor Reisz - Mejor dirección: Mika Gustafson, por "Paradiset brinner (Paradise is burning)" - Premio Especial del Jurado: "Una sterminata domenica", de Alain Parroni - Mejor interpretación femenina: Margarita Rosa, de Francisco por "El paraíso" - Mejor interpretación masculina: Tergel Bold-Erdene, por "Sèr sèr salhi (City of wind)". - Mejor guion: "El paraíso", de Enrico María Artale - Mejor cortometraje: "A short trip", de Erenik Beqiri OTROS PREMIOS - Premio Luigi di Laurentiis a la mejor ópera prima: "Love is a gun", de Lee Hong-Chi - Premio al mejor documental sobre cine: "Thank you very much", de Alex Braverman - Premio a la mejor película restaurada: "Ohikkoshi (In movimento)", de Shinji Somai - Premio especial del Jurado Venecia Immersivo: "Flow", de Adriaan Lokman - Premio a la mejor realización Venecia Inmersivo: "Empereur" de Marion Burger, Ilan Cohen - Gran Premio Venecia Inmersiva: "Songs for a passerby", de Celine Daemen - Premio del público Armani Beauty: "Felicitá", de Micaela Ramazzotti.

