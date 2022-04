Invasiones: finalistas

Y los veinte poemas finalistas son:

Marta

Acuden los erizos a mi piel / bailando bajo el látigo / del miedo

Laneto

El alquitrán de las alas/ mancha el aire cerúleo/ y siembra la tierra de muerte.

Othonèe

Detente. Que las legiones de avispas/ se atropellan/en el espejo del abismo.

MJVIZ

Un asedio en ámbar. // Brillo seductor // y un grito despiadado que busca refugio.

Giulia

La noche es un aullido interminable; / la luna, fruta en sazón que se descuelga / sobre la gangrena del alba.

Carbonero

Vestido de tinieblas / discípulo del ocaso / mastico el liquen que me trepa.

Mayo

Aletean las grullas en desorden / el paisaje se difumina / el norte deviene en sur.

Ayalgamar

Nos tañe la vida con su cántico / mientras la red de azares mece la incertidumbre / y su tesoro hermético se nos resiste.

PilarAlejos

No hay paz en mis ruinas// ni cielo para mi aliento. // Solo cenizas entre luciérnagas

PabloCavero

En la playa de las conchas demócratas // algas oligopólicas y medusas caciques// colonizan la orilla.

luzazul

Volveré a mi tierra quemada. / Brotará la madreselva / en mi pecho herido.

Elizeus

Los plomos dislocan los goznes de la patria/ Qué amarga la herrumbre del silencio/ Qué rojas son las cenizas.

Alia

Las tranquilas sombras avanzan/ con un silencio destellante/ a través de las calles furiosas.

Rumor

Entraste en mí por mi pecho hueco // y a la derrota incial se añadió el exilio // cuando me echaste de mi propio cuerpo.

JiVelías

Me he encerrado en ti porque eres libre / Porque no tienes respuesta para todo / Porque dentro de esas ruinas no puedes encontrarme.

Cicely

Hay una primavera que late en verde/y te expulsa de mis venas/como una hemorragia de hormigas

Brujoavería

Sueños destilados en un alambique loco, / inundan y conquistan la noche, / tulipanes de hojas afiladas forjadas en Júpiter.

ANA

Invadió / de azul celeste sus ojos de lluvia / aferrada al cadáver de su ausencia.

Entelequio

A punto de llegar a puerto seguro / somos invadidos por un ejército de impostores / dispuestos a robarnos nuestro cofre de corazones rotos.

Saudade

Dobla el mapa / sin secarse la tinta / y otra utopía se borra

Si eres uno de los finalistas, escribe un correo electrónico a cuenta140@elcultural.es indicando seudónimo, nombre y apellidos para poder recibir el premio en caso de ganar el concurso y si deseas aparecer con tu nombre real cuando anunciemos el poema ganador.

Tema de la semana que viene: “Qué haríamos sin los libros”.

