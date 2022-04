El Thyssen puede perder el Pissarro expoliado por los nazis: el Supremo de EEUU falla a favor de la familia

El culebrón del Pissarro del Museo Thyssen expoliado por los nazis sigue sin desenlace a la vista. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha fallado de forma unánime (por nueve votos a cero) a favor de la familia Cassier, propietaria hasta 1939 del cuadro Rue Saint-Honoré por la tarde. Efecto de lluvia (Camille Pissarro, 1897), que actualmente se expone en la institución española, y ha abierto la puerta a una hipotética devolución del lienzo.

En 2019, un juez federal de California resolvió que el Thyssen era el legítimo propietario de la pintura tras una disputa legal de más de 15 años basándose en la legislación española. Ahora, el Alto tribunal estadounidense, que no resuelve la disputa, ha devuelto el caso al magistrado de Los Ángeles ordenándole juzgar la petición en base a la legislación del estado de California.

En su apelación, los abogados de la familia Cassier defendían que la transacción que llevó el Pissarro al Thyssen no se ajustaba a derecho según la ley californiana. "Un Estado o entidad extranjera es tan responsable como lo sería una parte privada. Eso significa que se debe aplicar la regla estándar para ver qué legislación se debe emplear. En una disputa de derecho de propiedad como esta, la regla estándar es la del estado del California en este caso", ha explicado Elena Kagan, miembro del Tribunal Supremo.

Según la ley de California, donde la familia presentó la demanda solicitando la devolución de la pintura, se exigen menos pruebas para demostrar la propiedad de la obra de arte por parte de las víctimas del expolio que respecto a la legislación española, mucho más garantista.

El cuadro Rue Saint-Honoré por la tarde. Efecto de lluvia perteneció a la familia judía Cassier hasta 1939, cuando Lily Cassier se vio obligada a entregarla a los nazis a cambio de poder huir de Alemania e instalarse en Estados Unidos. Luego de pasar por diversas manos tras la Segunda Guerra Mundial, el Pissarro fue adquirido en Estados Unidos en 1976 por el barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza y en 1993 por el Gobierno español como parte de la compra de su colección privada.

Claude Cassier, nieto de Lilly y residente en California, encontró la pintura en el museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, por lo que en 2005 presentó una demanda contra España y contra la pinacoteca en un tribunal californiano, que fue retomada por sus hijos, David y Ava Cassier, tras su muerte en 2010.

En su fallo de 2019, el juez federal John F. Walker consideró que el barón Thyssen-Bornemisza no actuó de "buena fe" al adquirir el cuadro porque no verificó su origen, pero el museo sí lo compró de "buena fe". No obstante, subrayó que España tiene el deber "moral" de devolverlo a la familia, algo que el museo siempre ha descartado.

