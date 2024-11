'Rota', la obra de teatro sobre Frida Kahlo a ritmo de mariachis, bailes y tequilas

A pesar de que es posible que ya esté todo dicho sobre Frida Kahlo, la compañía Cuarta Pared acepta el desafío y vuelve a subirse a las tablas con Rota. Frida frente a Frida, la obra que podrá verse del 21 denoviembre al 7 de diciembre en la popular sala madrileña.

Un espectáculo en torno a la figura de la artista y a su inseparable amiga invisible, llamada en la obra Casilda, que, cuenta su directora Asu Rivero a El Cultural, “creó en su imaginación y con la que tiene una relación especial y única. Su otro yo. Ella misma”.

Interpretadas ambas por Luciana Drago y Raquel Sánchez, Rivero se ha inspirado en la icónica pintura de la artista La columna rota.

“Ese cuadro siempre me persiguió y no sé muy bien por qué –comparte–. Así que hice una inmersión en su arte, ligado directamente a su vida. Eso me sedujo aún más. Frida retrató su vida y su dolor con una mezcla de sinceridad, ironía y autorreflexión; creando una obra que es a la vez alegre y triste, intensa y emocionante”.

Esta combinación de humor y dolor es una de las características más distintivas de esta propuesta escénica que cuenta “cómo a pesar de su sufrimiento ella amaba la vida y la obra es una celebración de la vida”. Como ella misma decía: ”Cada tic tac es un segundo de la vida que pasa, huye y no se repite”, rememora Rivero.

Luciana Drago y Raquel Sánchez en 'Rota', de la compañía Cuarta Pared. David Pérez y Javier Sánchez-Guerrero

Para ello, envuelta entre las notas de la música mexicana, entre bailes, mariachis y tequila, la obra, que sonará a “rancheras, corridos mexicanos, a sus mañanitas y sus serenatas”, es, ante todo, una fiesta y una celebración por la vida, pero también un homenaje.

Cuarta Parde invoca a una Frida “capaz de recurrir al humor a pesar de su sufrimiento, porque aun por encima de su dolor fue una mujer disfrutona”, comenta la directora.

“Frida ha estado casi siempre opacada por la figura de Diego Rivera, su marido, era algo relacionado con la cultura patriarcal que ocultaba a la mujer y afortunadamente todo eso está cambiando. En Rota, reivindicamos la figura de Frida por su valor propio. Trato de resaltar su ironía y sarcasmo como medio de supervivencia, como salvavidas frente al sufrimiento. Y, sobre todo, sus ganas de disfrutar de la vida”, remata.