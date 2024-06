Los festivales de música clásica incendian los atriles

De Granada a San Sebastián y de Mallorca a Santander pasando por Zamora, Segovia y Peralada, la rueda festivalera comienza a moverse de nuevo. Como en otros años, las citas nos darán lo mejor de la música de todos los tiempos.

Festival de Granada. Hasta el 27 de julio

En el verano de su despedida, Antonio Moral ha diseñado un cuadro musical muy variado que se va a desarrollar a lo largo de 37 días con referencias a Viena, “tomando como punto de partida dos polos: la música más íntima (lied, piano y cámara) de Franz Schubert frente a las imponentes arquitecturas sonoras de las sinfonías de Bruckner”. Una suculenta idea, sin duda, hermanar esas músicas nacidas en el mismo hontanar.

Nada menos que cuatro sinfonías del pío organista de San Florián se dan cita. A Kirill Petrenko, que abrió el certamen, le seguirán el veterano Christoph Eschenbach con la RTVE (Séptima), el decidido Vasili Petrenko (nada que ver con Kirill) con la Cuarta al frente de la Sinfónica de Castilla y León, y la nueva revelación, el muy joven finlandés (23 años) Tarmo Peltokoski será el responsable de la incompleta Novena junto a la Orquesta del Capitol de Toulouse.

La vía schubertiana dará ocasión a escuchar las doce sonatas para piano completadas por el compositor, que estarán en las preparadas manos de Paul Lewis; los tres últimos y extraordinarios cuartetos de cuerda (Cosmos, Schumann, Gerhard), los dos tríos con piano (Trío Arbós); o el último gran ciclo, El canto del cisne (Konstantin Krimmel y Daniel Heide).

También obras para dos pianos y a cuatro manos con Edith Peña y Alexei Volodin. La soprano Katharina Konradi y el Cuarteto Cosmos estrenarán arreglos de José María Sánchez-Verdú y de Aribert Reimann sobre algunos lieder del músico. Grandes músicas y estupendos intérpretes.

Sánchez-Verdú es además el compositor residente de este año. Se tocarán otras seis partituras suyas extraídas de su amplio catálogo. Además de las orquestas citadas visitarán el Carlos V la Filarmónica de Viena, la Ciudad de Granada, la Freixenet, la Nacional y su Coro y la Orquesta de París, que dirigirá el codiciado Klaus Mäkelä.

Quincena de San Sebastián. 1-30 agosto

Hay también en esta cita lustrosos conjuntos sinfónicos: Filarmónica de Luxemburgo con Gustavo Gimeno (con la infrecuente Ejecución de Stepan Razin de Shostakóvich), Festival de Budapest con Ivan Fischer (Concierto para violín nº 2 de Bartók, con la espectacular Patricia Kopatchinskaja); Euskadiko Orkestra con Jérémie Rohrer y el Orfeón Donostiarra (Missa Solemnis de Beethoven); Filarmónica de La Scala de Milán con el siempre deseado Riccardo Chailly; Filarmónica de Radio Francia con Mikko Franck (Concierto para violonchelo de Lalo con la virtuosa Sol Gabetta). En otro orden de cosas, Bach Collegium Japan con el variopinto Masaaki Suzuki. Todo ello en el Kursaal.

En el Victoria Eugenia se da cabida a la pianista Alexandra Dovgan y la Capella Mariana Constantinople. Por supuesto, no podía faltar el tradicional ciclo de música antigua: Al Ayre Español, Egeria, The Minister of Pastime, Le Concert de L’hostel Dieu, la arpista Sara Águeda junto al actor Pepe Viyuela.

Importante asimismo es el habitual espacio dedicado a la música de cámara: Luis Fernando Pérez, piano, Iagoba Fanlo, chelo y Mario Prisuelos, piano, Cuarteto Elías y la siempre sorprendente violista Isabel Villanueva con Patrick Messina y Philippe Bianconi.

Y vuelve la ópera al Kursaal. Carmen de Bizet es el título elegido. Se cuenta con buenos mimbres encabezados por dos cantantes españoles de pura cepa: la soprano lírica Miren Urbieta-Vega, siempre templada y afinada, como Micaela, y el bajo-barítono Simón Orfila, que hace un sonoro y rotundo Escamillo. Los dirigirá el ya tan experto José Miguel Pérez-Sierra.

Festival de Santander. 3-31 de agosto

Como suele suceder, en lo tocante a las grandes orquestas sinfónicas esta convocatoria coincide a efectos prácticos con la donostiarra. Razones lógicas de cercanía hacen que en la ciudad cántabra nos encontremos con agrupaciones y programas comunes: Orquestas de La Scala, Festival de Budapest, Filarmónica de Radio Francia, Bach Collegium Japan…

Pero Santander recibe también a la Orquesta de la Comunidad Valenciana con su titular James Gaffigan y la soprano Aida Garifúllina (ambicioso programa ruso), a la Sinfónica del Estado de São Paulo con Thierry Fischer, Orquesta Barroca de Friburgo con el teclista Kristian Bezuidenhout al frente y la Sinfónica del Principado de Asturias con Nuno Coelho y el ganador del último Concurso de piano Paloma O'Shea, Jaeden Izik-Dzurko. También, Yuja Wang, Maria João Pires, Ensemble Sonido Extremo con Jordi Francés al frente y el contratenor Xavier Sabata, Gala Puccini con la espectacular soprano Sondra Radvanovsky y el rotundo tenor Jonathan Tetelman.

Festival de Peralada. 19 de julio-11 de agosto

Lo primero que hay que reseñar es el estreno de una nueva ópera: Don Juan no existe. Su autora, Helena Cánovas Parés, es ganadora de la segunda edición del Carmen Mateu Young Artist European Award. Coproducción del Festival con el Liceu, la Maestranza, el Real y los Teatros del Canal. Reparto cualificado, con la soprano Natalia Labourdette, el tenor Pablo García-López y el barítono David Oller al frente.

Dirección musical de Johanna Sierralta y escénica de Bárbara Lluch. Junto a esta novedad el festival propone también importantes recitales líricos: Piotr Beczala (Chaikovski), Sonia Yoncheva/Ismael Jordi (zarzuela con Fernández Aguirre al piano), Anna Pirozzi, Julian Prégardien (hijo de Christoph), que ofrecerá una particular versión escénica de La bella molinera de Schubert, y Sara Blanch/Paolo Bordogna (Rossini). Junto a todo ello se sitúa el cada vez más solicitado cuarteto de saxofones Kebyart.

Schubertiada. 16-31 de agosto

El lied en su más alta expresión es la razón de ser de este festival, que nos acerca las mejores voces de la especialidad. En esta ocasión la muy joven Katia Maderer con el veterano Wolfram Rieger (Brahms, Dvorák, Wolf y Schubert), Katherina Konradi y el Cuarteto Cosmos (Schubert y Sánchez-Verdú, programa granadino), Matthias Goerne, un clásico, con Alexander Schmalcz (Schumann y Brahms).

También Erika Baikoff con Julius Drake (Schubert, Schumann, Liszt, Dvorák y Chaikovski), la espiritiuosa Julia Kleiter con el mismo buen pianista, y André Schuen, barítono de una pieza, con su habitual acompañante Daniel Heide (Brahms y Mahler), entre otros.

San Lorenzo de El Escorial. 1-31 de agosto

En 2006 se inauguró por todo lo alto el Auditorio de esta localidad madrileña con un magnífico Festival que nos permitió disfrutar de magníficos espectáculos y conciertos de primera magnitud. Poco a poco el Auditorio ha ido languideciendo solo animado por esporádicas actividades, como las programadas en su festival veraniego.

Parece que este año la cosa se anima y se han dispuesto una serie de actos que tienen en su mayoría un aceptable nivel. Como el recital del tenor Piotr Beczala, una de las luminarias operísticas de hoy en día. A su lado hay que anotar dos recitales pianísticos de dos estupendas artistas: María Luisa Cantos, creadora desde su residencia de Suiza de múltiples actividades en pro de la música española, y Rosa Torres Pardo, que recordará la figura de Alicia de Larrocha.

Podemos mencionar asimismo una nueva celebración en torno a la Novena de Beethoven en su 200 aniversario con la Orquesta Carlos III y la Sociedad Coral de Bilbao, un homenaje a María de Lejárraga, una cita con la soprano María Rodríguez recordando su carrera, el monólogo de Enrique Viana Luisa Fernanda ya tengo istagram…

Festival Bal y Gay. 8-23 de agosto

Sigue ampliando su radio de acción y sus actividades en esta undécima edición, auspiciada generosamente, entre otras instituciones públicas y privadas, por el Banco de Sabadell, este festival lucense, que tiene su radio de acción en la comarca de A Mariña. Se anuncian conciertos muy apetecibles:

Cuartetos Elias y Cosmos, este con la soprano Katharina Konradi, los hermanos Khachatryan, violín y piano, el conjunto Nereydas con Ulises Illán, el grupo Musica Ficta que dirige Raúl Mallavibarrena, el laureado pianista Martín García, la soprano Ruth Iniesta con el pianista Javier Carmena, el virtuoso flautista André Cebrián y dos Orquestas Sinfónicas, la del Principado de Asturias con Nuno Coelho y la Sinfónica de Galicia con Pérez Sierra.

Littleopera Zamora. 20-28 de julio

Lo esencial de este curioso festival, organizado desde hace nueve años por la soprano Conchi Moyano, se centra en los tres últimos días. El tradicional recital lírico cuenta en esta ocasión con el veterano tenor lírico-ligero, hoy más cerca de lo lírico puro, José Bros, que junto a la soprano Elisabet Pons ofrecerá un homenaje a Puccini en el centenario de su fallecimiento. La parte instrumental estará a cargo, como es usual, de la Orquesta de Castilla y León, dirigida en este caso por la joven Teresa Riveiro Böhm. Se verá un importante reestreno: La mujer tigre , de Manuel Busto.

Femap Pirineus. 5 de julio-25 de agosto

El arriscado certamen entra ya en su décimotercera edición. Entre los intervinientes encontramos a algunos de los conjuntos de música antigua más conspicuos y eficientes. A la cabeza debemos situar a Vandalia (Ensaladas y canciones del siglo de oro), Música trobada (Anónimos barrocos valencianos), Cantoría (Villanescas; obras de Guerrero), Ludovic Ensemble (Música en la Corte portuguesa en la época de los descubrimientos), Il Maniático (Mozart, Stamitz: cuartetos para oboe y cuerdas), Vespres d’Arnadi (Vivaldi, Terradellas)…

Museg Segovia. 15 de julio-8 de agosto

Destacamos el grupo Cantoría, muy activo este verano. Ofrecerá un concierto en memoria de Isabel la Católica. Anotamos también el estupendo viola que es Joaquín Riquelme, miembro de la Filarmónica de Berlín, junto al pianista Enrique Bagaría (Brahms, Hindemith, Enesco) y las actuaciones de grupos de calidad como la Orquesta de Castilla y León, la JONDE, Orquesta Sinfónica de Segovia. Y figuras como Paquito D’Rivera, Tomatito o el organista Ángel Montero. Y siempre presentes las convocatorias del llamado Festival Joven.

Otras citas las encontramos en Villanueva de los Infantes, que este año, del 2 al 11 de agosto, acoge actuaciones como las del ya consolidado Trío VibrArt o la del Cuarteto de saxofones Sigma Project junto al ubicuo pianista Mario Prisuelos, que es director a su vez, desde su creación hace más de tres quinquenios, de otro festival, el Asisa de Villaviciosa de Odón.

Destaquemos asimismo el ya célebre ClasClas de Villagarcía de Arousa (Pontevedra) en donde actúan las pianistas Elisabeth Leonskaja y Judith Jáuregui, el Cuarteto Gerhard y el chelista Adolfo Gutiérrez Arenas (2-29 de junio). Cerramos con dos encuentros: el de Cap Rocat de Mallorca, que este verano, del 2 al 4 de agosto, ofrece homenajes a Puccini (con recital de Sondra Radvanovsky y Jonas Kaufmann) y a Chopin con Mijaíll Pletniov, y el almeriense Clásicos en el Parque de Cabo de Gata-Níjar (19-27 de julio), que abrirá Moser String Quartet con Mozart, Purcell y Mendelssohn.