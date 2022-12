Hay relevo en el cine español: la brillante irrupción de los debutantes

Del thriller al cine social, de las trampas de la familia al espejismo de la pareja, de la leyenda rural al falso urbanismo, del egoísmo cotidiano a los desahucios, de Lavapiés a Orihuela... El boom de cineastas debutantes es ya un fenómeno que se va convirtiendo en una “nueva ola” capaz de definir el cine de los próximos años. Y puede conjugarse en femenino plural. Lo confirman Alauda Ruiz de Azúa, Elena López Riera, Andrea Bagney, Mikel Gurrea, Avelina Prat, Estefanía Cortés, Carlota Pereda y Juan Diego Botto.

Alauda Ruiz de Azúa. Cinco lobitos

Alauda Ruiz de Azúa

Una de las sorpresas del año. Bien acogida en la sección Panorama del Festival de Berlín, Cinco lobitos se hizo en el de Málaga con la Biznaga de Oro a la mejor película, además de las Biznagas de Plata a las interpretaciones de Laia Costa y Susi Sánchez, mejor guion y premio del público, entre otros reconocimientos. De Azúa ha irrumpido en nuestro panorama cinematográfico gracias a la historia de Amaia (Laia Costa), una treintañera a la que la maternidad le ha cambiado completamente la vida. Todo se complica cuando su pareja (Mikel Bustamante) se ausenta por cuestiones de trabajo, por lo que se verá obligada a irse a casa de sus padres (Susi Sánchez y Ramón Barea) para cuidar del bebé... El universo familiar creado por Ruiz de Azúa sigue la estética, según reconoce la directora a El Cultural, de los universos de Hirokazu Kore-eda y Yasujiro Ozu: “Siempre me han inspirado mucho cómo construyen vivencias muy profundas, muy humanas, desde sitios muy cotidianos”. Para Pedro Almodóvar, “el mejor debut español en años”.

Laia Costa en 'Cinco lobitos' Directora y guionista, Alauda Ruiz de Azúa (Baracaldo, 1978) no es una novata en el mundo del cine. Antes de triunfar en Berlín y Málaga con Cinco lobitos, veló armas en cortos como Clases particulares (2005), Lo importante (2006), Dicen (2011) y Nena (2014). Estudió Comunicación Audiovisual y Filología inglesa en la Universidad de Deusto y Dirección en la ECAM y es cofundadora de la productora Igloo Films.

Elena López Riera. Agua

Elena López Riera

Protagonizada por Luna Pamies, Bárbara Lennie, Nieve de Medina y Alberto Olmo, El agua, situada en un pueblo del sureste de España en el que unas mujeres ven condicionadas sus existencias por una creencia popular en torno a las inundaciones y a las tormentas de verano, se presentó en la Quincena de Realizadores del pasado Festival de Cannes y se llevó el premio a la mejor película en el Festival de Cine de Toulouse. López Riera, marcada por su infancia en Orihuela, explica: “Es un lugar en el que se mezclan la crónica cotidiana con los relatos fantásticos. Me crie en un ambiente dominado por mujeres que pasaban las horas contando historias transmitidas de generación en generación”. La directora se declara deudora en este debut de Apichatpong Weerasethakul, Chantal Akerman, Jean Eustache, Nicholas Ray y Luis López Carrasco.

Luna Pamies en 'Agua' Autora de cortometrajes como Pueblo (2015), Las vísceras (2016) y Los que desean (2018), celebrados en los festivales de Cannes, Locarno y San Sebastián, Elena López Riera (Orihuela, 1982) estudió Comunicación Audiovisual en Valencia y realizó su doctorado en Ginebra. Además, imparte clases en la localidad suiza y en el departamento de Cine y Literatura comparada de la Universidad de Ginebra. También ha sido investigadora invitada en la Sorbona de París y profesora en la Universidad Carlos III de Madrid.

Mikel Gurrea. Suro

Mikel Gurrea

Tras presentarse en la sección oficial del Festival de San Sebastián, Suro ha conseguido ser una de las óperas primas más impactantes de la nueva hornada de directores. El filme, que cuenta la historia de Helena e Iván, un pareja urbana que se propone construir una vida nueva en un bosque de alcornoques, se hace grande gracias a las interpretaciones de Vicky Luengo, Pol López e Ilyass El Ouahdani. Gurrea señala que es una película que gira en torno a la tensión entre las ideas y la práctica, un thriller psicológico en el que la tensión de los protagonistas se va cargando “con ritmo” hasta terminar explotando: “De pronto, tienen que navegar la idea de ser propietarios, de querer reformar su casa, de necesitar sacar un rendimiento explotando su finca, de tener trabajadores a su cargo... Entonces sus puntos de vista entran en conflicto”. Gurrea ha buscado la luz y la atmósfera de Antonio López.

Vicky Luengo y Pol López en 'Suro' Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pompeu Fabra, Mikel Gurrea (San Sebastián, 1985), ha trabajado en publicidad y estudiado en la London Film School. Entre sus cortos destacan Primo (2008), Los gatos del tejado (2009), Rojo en el agua (2010) y Heltzear (2021), trabajos reconocidos en festivales como los de Montreal y Venecia. Es autor de la dramaturgia de Automatic flesh, de la Rambert Dance Company, y ha estrenado Soka en el Teatro Fernán Gómez de Madrid.

Andrea Bagney. Ramona

Andrea Bagney

Atrevida y bella a partes iguales, Ramona es una comedia romántica que bebe con todo el descaro (hasta convertirla en homenaje) de Billy Wilder, Woody Allen y Noah Baumbach (con guiños inconscientes a la Ópera prima de Fernando Trueba). Rodada en blanco y negro (se abre al color en ocasiones muy concretas), tiene como protagonista absoluta a la también debutante Lourdes Hernández (conocida como Russian Red) pero sin desmerecer los extraordinarios trabajos de Bruno Lastra y Francesco Carril, un trío que vive en Lavapiés un singular conflicto en el que las coincidencias y los sentimientos dibujan una coyuntura que termina complicándose para la protagonista. La directora (también productora) considera que es un momento “emocionante” para hacer cine: “Tengo la sensación de que las plataformas han obligado a los cineastas a reivindicar con más fuerza que son artistas y eso hace que las películas sean más arriesgadas. Considero que todo arte debe ser arriesgado”. Ramona ha pasado por los festivalese de Karlovy Vary, Atlántida Film y Málaga, entre otros.

Lourdes Hernández (Russian Red) Con ascendencia polaca y estadounidense, Andrea Bagney (Madrid, 1986) estudia Historia Moderna y Ciencias Políticas en la escuela Royal Holloway de la Universidad de Londres. Tras experimentar con diversos lenguajes creativos, con la escritura como constante, llega al cine. Su primer cortometraje, Max: a Doha Story, fue rodado en Catar y le sirvió de trampolín para entrar en el largometraje. Ahora prepara su segunda entrega “con mucho color”.

Avelina Prat. Vasil

Avelina Prat

Una experiencia personal es el punto de partida de Vasil, una reflexión sobre la dificultad de conectar con el otro y la torpeza con la que muchas veces nos relacionamos. Protagonizada por Karra Elejalde, Ivan Barnev, Alexandra Jiménez, Sue Flack y Susi Sánchez, la película muestra la vida de Vasil, un inteligente y carismático personaje que duerme en la calle desde que llegó de Bulgaria. Alfredo, un arquitecto jubilado, se encargará de acogerlo en su casa... “Rigurosamente hablando sería una comedia –explica Prat– pero no es un filme de gags o de réplicas humorísticas. Compone un retrato humano personal con una mirada diferente y cierto sentido del humor”. Para esta historia, Avelina Prat ha buscado los ingredientes que le han facilitado, en fondo y forma, Aki Kaurismaki, Jim Jarmusch y Woody Allen. “Lo más complicado ha sido conseguir que, con todas las variables y elementos de un rodaje, la película mantuviera el espíritu de la idea original”. Prepara con la productora Distinto Films una nueva película de “suplantación de identidades”.

Karra Elejalde Licenciada en Arquitectura, la directora y guionista Avelina Prat (Valencia. 1972) ha participado como script en más de 30 largometrajes de directores como Fernando Trueba, Cesc Gay, Manuel Martín Cuenca, Javier Rebollo, David Trueba y Lucile Hadzihalilovic. Ha escrito y dirigido Los niños de la ropa vieja, 3/105, La fábrica de luz, El abrigo rojo, Puerta 6 y 208 palabras. También ha sido programadora en el Festival Cinema Jove de Valencia.

Estefanía Cortés. Edén

Estefanía_Cortés

Nos encontramos, de la mano de Estefanía Cortés, ante una película sensorial y atmosférica, con una trama que maneja con gran solvencia los mecanismos de la intriga. Cuatro desconocidos acuden a Edén, una empresa clandestina en plena naturaleza para acabar con su vida: una joven que no puede olvidar su pasado, un anciano que quiere evitar el dolor, una mujer con un trastorno de personalidad y un hombre desesperado que esconde un oscuro secreto. Podría definirse, explica la directora, “como un drama psicológico, aunque también tiene algo de thriller”. Edén, en la que puede apreciarse la huella de Jessica Hausner y Yorgos Lanthimos, está protagonizada por Charlotte Vega, Israel Elejalde, Marta Nieto y Ramón Barea y edifica una historia sobre la fragilidad del ser humano surgida de una noticia que Cortés leyó en la prensa hace algunos años. Para la directora, es evidente que hay una nueva generación de cineastas: “Espero que se nos dé la oportunidad de hacer cosas más arriesgadas y conseguir un cine más plural”.

Un momento de 'Edén' Diplomada en Dirección de Cine por la Escuela Septima Ars de Madrid, Estefanía Cortés (Madrid, 1983) lleva más de una década detrás de la cámara. Ha escrito y dirigido los cortometrajes Moiré (protagonizado por Inma Cuesta en 2014), Yerbabuena (2016, con Ingrid Rubio) y Miss Wamba (2017, con Ruth Díaz). Sus trabajos han pasado por certámenes como el francés Festival du Court Métrege Clermont-Ferrand, el estadounidense Nashville Film y el británico Foyle Festival.

Carlota Pereda. Cerdita

Carlota Pereda

Sin duda, una de las revelaciones del año. Y eso que el largometraje con el que debuta Carlota Pereda ya tenía un exitoso precedente en un corto con el mismo nombre que se llevó un Goya en 2019. La historia protagonizada por Laura Galán se pondrá de largo en la edición de 2023. La directora madrileña ha tocado la fibra con la peripecia de Sara, una joven que, en pleno verano, sufre las burlas y el acoso de las chicas de su pueblo al tiempo que un misterioso desconocido (Richard Holmes) llega a la localidad... Pereda considera Cerdita un thriller moral con toques tragicómicos que podría resumirse diciendo que “la adolescencia es una historia de terror”. Directores como Bong Joon-ho y Claire Denis y títulos como La matanza de Texas o El desconocido del lago han marcado el estilo de la película. “Lo que más me costó fue ser honesta con el personaje”, explica. “Quería que la protagonista me dictase la narrativa y no al revés”. Según la directora hay un boom del cine español pero “se siguen echando de menos universos propios”

Laura Galán en 'Cerdita' Directora y guionista, Carlota Martínez-Pereda (Madrid, 1975) es licenciada por la ECAM (Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid). Comenzó su carrera como guionista en series como Periodistas, Acacias 38 o El secreto de Puente Viejo. Su primer cortometraje, Las rubias (2016), fue seleccionado en más de 140 certámenes. Su último corto ha sido There will be monsters (2019). Actualmente, rueda La ermita con Belén Rueda.

Juan Diego Botto. En los márgenes

Juan Diego Botto con Penélope Cruz en el rodaje de 'En los márgenes'

Protagonizada por Penélope Cruz (que también ejerce de productora junto a Álvaro Longoria) y Luis Tosar, En los márgenes comenzó su andadura en los festivales de Venecia y San Sebastián. Juan Diego Botto nos cuenta la historia de tres personajes que tienen 24 horas para resolver una situación que resulta determinante en sus vidas. Todo, atravesado por un grave problema de vivienda y de precariedad que acaba convertido en un drama sobre desahucios. “Bebo de varios géneros a la vez. El cine siempre desborda los géneros. Podría decir que es cine social pero en su estructura, en su esqueleto, tiene algo de thriller”, comenta Diego Botto, que se reconoce completamente en el cine de Asghar Farhadi, concretamente en Nader y Simin, una separación (2011), y en el estilo y la marca de Ken Loach. “Nuestro reto fue conseguir el compromiso de los actores al cien por cien”.

Penélope Cruz Todoterreno del cine y de la escena, Juan Diego Botto (Buenos Aires, 1975) ha participado, como actor de cine, en más de 50 películas. Entre ellas, Historias del Kronen (1995), Martín (Hache) (1997), Plenilunio (Imanol Uribe) y No mires a los ojos (2022), de Félix Viscarret. Es autor de, entre otras obras de teatro, Un trozo invisible de este mundo (2012) y Una noche sin luna (2020), dirigidas por Sergio Peris-Mencheta. Fue reconocido con el Premio Nacional de Teatro en 2021.

