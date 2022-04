Vicky Luengo: “Mi madre nos pagaba por leer y tuvo que dejar de hacerlo: era demasiado dinero”

¿Qué libro tiene entre manos?

Cauterio, de Lucía Lijtmaer.

¿Qué le hace abandonar la lectura de un libro?

La falta de interés en lo que me cuenta. Hay libros que me cuestan, pero a los que me descubro volviendo una y otra vez a pesar de todo. Si me interesa siempre regreso.

¿Con qué personaje le gustaría tomar un café?

Con Deborah Moody, de la novela de Lucía Lijtmaer. Estoy fascinada.

¿Recuerda el primer libro que leyó?

No. Sé que mi madre nos daba 100 pesetas a mi hermano y a mí cada vez que le contábamos el argumento de un libro después de leerlo. Tuvo que dejar de hacerlo porque terminó pagándome demasiado dinero.

¿Cómo le gusta leer, cuáles son sus hábitos de lectura?

En papel y a horas diferentes. Mi momento preferido son mis mañanas libres, después de desayunar.

¿Qué acontecimiento cultural le hizo cambiar su manera de ver el mundo?

Pues supongo que la primera vez que vi una película y entendí que podía ver el mundo desde unos ojos que no fueran los míos.

¿Dónde se encuentra el Golem contemporáneo?

No sé si lo hay. Potencialmente pueden serlo los niños y niñas. A través de la educación y las palabras, quizás alguno de elles llegue a salvar este desastre que estamos dejando nosotros.

¿Qué le ha enseñado el papel de Felicia?

El poder del amor y la generosidad. Quizás ya lo sabía, pero me lo ha recordado.

Las críticas de su interpretación han sido muy buenas.

¿Le importa la crítica, le sirve para algo?

Claro que me importa, soy humana y me afectan. Aun así, intento no darle mucho espacio, ni a las muy buenas ni a las muy malas.

¿Marcó Antidisturbios un antes y un después en su carrera?

Por supuesto. Fue el proyecto que permitió que la gente conociera mi trabajo. Siempre guardaré un recuerdo muy bonito de esa serie.

Teatro, cine, series… Elija un formato.

No puedo elegir. Me da igual, lo que me hace elegir es la historia que se va a contar en él.

¿Alguna actriz o actor de referencia en estos momentos?

Maïwenn. Porque aparte de ser actriz, ahora dirige y escribe películas que me interesan y que admiro.

¿Qué obra de teatro le ha impactado últimamente?

Hace mucho que no voy al teatro porque lo estoy haciendo yo y no tengo tiempo. Me impactó Incendies, de Wajdi Mouawad.

¿Alguna película preferida que haya visto varias veces?

Función de noche, de Josefina Molina. La he revisitado varias veces para intentar aprender cómo lograron algo tan bien hecho.

¿Se ha enganchado a alguna serie?

No tengo mucho tiempo para ver series. Quizás la última fue Euphoria.

¿Qué tipo de música escucha habitualmente?

De todo tipo. A veces me sorprende la poca relación que tienen los estilos que mezclo. El paseo con cascos escuchando música hacia el teatro es una de mis rutinas.

¿Entiende, le emociona, el arte contemporáneo?

¿Hay que entender algo para emocionarse?

¿Cuál ha sido la última exposición que ha visitado? Ejerza de crítica.

La de Stanley Kubrick en el Círculo de Bellas Artes. Me gustó bastante.

¿De qué artista le gustaría tener una obra en casa?

De Lucian Freud.

¿Le gusta España? Denos sus razones.

Mucho. No se come mejor en ningún sitio y la diversidad geográfica es brutal. Parece muchos países en uno.

¿Qué medida urgente tomaría para mejorar la situación de los actores en estos momentos?

Hay cosas tan graves que solucionar en otros temas que no puedo pensar en nosotros.

