Cine, música y literatura: arranca la edición más disruptiva del Mallorca Atlántida Film Fest

13 películas componen la edición oficial del Mallorca Atlántida Film Fest, el cual tendrá una duración de ocho días, del 24 y 31 de julio en lugares representativos de la isla como Ses Voltes, Sala Rívoli y La Misericordia. La apertura se realizará con el estreno del largometraje nacional Ramona, producido por la directora y guionista madrileña Andrea Bagney y protagonizado por la cantante Lourdes Hernández, más conocida por su nombre artístico Russian Red.

El mismo día de la apertura la artista conocida como 'la madrina del arte', Marina Abramovic, que el año pasado recibió el Premio Princesa de Asturias, participará con la proyección de Las siete muertes de Maria Callas, en la que comparte protagonismo con Willem Dafoe.

El festival finalizará con la entrega de reconocimientos por parte del jurado y se le otorgará el Premio Máster of Cinema a la actriz y productora Isabelle Huppert, así como al director de cine ucraniano Sergei Loznitsa. La proyección del documental El Falsificador, del reconocido director de cine Kike Maíllo será el espectáculo de clausura del torneo balear.

Cine rompedor

Una programación totalmente variada, llamativa y reveladora, que unirá diversos filmes y que contará con la presencia de varios directores, quienes exhibirán sus películas a los espectadores de manera presencial. Dentro de la selección de películas que se expondrán durante los días de festival, las más reconocidas son Vórtex de Gaspar Noé, Un héroe anónimo de Alain Guiraudie, Varsovia 83, cuestión de estado de Jan P. Matuszynski, Libélulas de Luc Knowles y Pacifiction de Albert Serra.

El certamen contará con una nueva sección especial dedicada al actual conflicto de Ucrania, en la cual, el cineasta Sergei Loznitsa, expondrá un sensacional largometraje, Sobre la historia natural de la destrucción, compuesto por imágenes de la Segunda Guerra Mundial. Un filme que alude a los conflictos, el miedo y destrucción que se vive durante los enfrentamientos pasados y actuales. En su compañía y de apoyo a la presentación, estaría la pianista Marina Herlop.

En constante innovación

Si existe algo que distingue a este festival es su innovación constante cada año, y este 2022 llega también con numerosas novedades para el público. Una nueva sección dirigida únicamente a los jóvenes y a las nuevas generaciones es una de ellas. Con el fin de apoyarlos y empatizar con los múltiples retos que enfrenta hoy la juventud, la sección presenta 22 largometrajes —13 de ellos a competición—. El jurado estará compuesto por la actriz y directora Leticia Dolera, el actor Eneko Sagardoy y el cineasta Nacho Vigalondo, además de tres estudiantes: Mateu Bibiloni, Paula Martín y Sophi Burgüer. El filme elegido, además de ser galardonado, recibirá 10.000 €.

Atraer nuevos talentos, estilos y más cine. Eso es lo que pretende la nueva Sección Oficial de AMFF. Una sección que presentará una variedad de rodajes como Jusquiíci, tout va, de Francesc Cuéllar; Heartbeast, de Aino Suni; Una femmina, código de silencio, de Francesco Costabile; Soul of Beast, de Lorenz Merz; Los secretos de mi padre, una película de animación de Vera Belmont y Xavier Picard, entre otros.

Lograr la compasión, afinidad y empatía con el colectivo LGTBIQ+ es otro de los retos que se plantea esta edisión. Por ello se estrenará también Hacia mi nombre, un documental italiano dirigido por Nicolò Bassetti. Es la historia de un niño y su proceso de cambio, inclusión y transición psicológica hacia su verdadera identidad sexual. Un filme que, en la actualidad, identifica a gran parte de la población. Además, se presentarán otras películas y documentales del género como La amiga de mi amiga, de Zaida Carmona; Fail Better, de Eva Garrido; La guerra de Miguel, de Eliane Raheb; y, por último, Mi vacío y yo de Adrián Silvestre.

Literatura, música, documentales, charlas y debates serán otras de las actividades que ofrecerá el festival. La sección llamada Atlàntida Literary expondrá la presentación de filmes de diversas escritoras. La autora francesa Annie Ernaux llega con la adaptación al cine de una de sus novelas más conocidas. Una película llamada The Super 8 years, en la cual la autora lee un texto sobre su vida personal acompañado de imágenes caseras.

No solo cine

Otro de los documentales que se presentarán son Amando a Highsmith, de Eva Vitija; Milan Kundera, de la broma a la insignificación, de Milos Smidmajer; Quiero hablar sobre Duras, de Claire Simon; Los Emigrantes, de Erik Poppe; También en el Cielo, de Tea Linderburg; Guermantes, de Christophe Honoré y, por último, La Fiebre de Petrov, del autor Kirill Serebrennikov.

Acompañando a la literatura, AMFF también abrirá un espacio de conversación. Charlas y debates sobre distintas películas son parte de la programación del festival. Bruce Weber proyectará su documental llamado The Photographs, Bianca Sttiger se presenta con Three minute y Marc Shaffer con Just Animals y Exposing Mugbridge. Luego, y ligado a las proyecciones, intervendrán las productoras de estos filmes.

Finalmente, artistas musicales como Cecilio G. Rojuu, Varry Brava, Alis y Meneo, entre otros, presentarán algunos de sus temas y acompañarán el evento con un viaje musical.

Atlàntida Mallorca Film Fest abre nuevamente sus puertas al público y esta vez con novedades y una interesante programación. Un festival que cuenta con actividades que, en su mayoría, serán gratuitas para los espectadores y que además se podrán disfrutar de manera online y presencial.

