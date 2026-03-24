Otros 'Guernicas' son posibles: África también tiene el suyo y puede verse en el Reina Sofía

¿Puede un cuadro ser un grito desesperado? ¿Una denuncia del horror? ¿Una expresión común y universal al ser humano? Este es el punto de partida de La historia no se repite, pero rima. Dumile Feni: Guernica africano, que permanecerá abierta al público desde el 25 de marzo hasta el 22 de septiembre de 2026.

Hoy se ha presentado la nueva exposición del Museo Reina Sofía que pone en diálogo diferentes piezas de diversos contextos con el Guernica, cuyo título está inspirado en una frase falsamente atribuida al escritor Mark Twain.

El diálogo es frontal, ya que un cuadro está montado frente a otro. En esta ocasión el Guernica Africano, de 1976, es un dibujo a carboncillo que nunca antes había salido de África, de dimensiones nunca vistas hasta entonces en el arte sudafricano, dibujado sobre papel de periódico.

En él, una escena terrorífica sucede. Es el relato del Apartheid, el de la exclusión de la población negra siendo víctima del racismo y la violencia endémica.

Quizá no haya referencias directas al cuadro de Picasso, aunque, según cuenta la comisaria de la muestra de pequeño formato, el artista Dumile Feni conocía la obra de Picasso y la de Goya, cuyas referencias a sus pinturas negras quizá sean, aquí, más directas.

Dumile Feni, African Guernica [Guernica africano], 1967. Foto: National Heritage and Cultural Studies Centre, University of Fort Hare. © Estate Dumile Feni and Dumile Feni Family Trust

De hecho, se le llamaba a este artista, Zwelidumile Geelboi Mgxaji Mhlaba “Dumile” Feni (Worcester, Sudáfrica, 1942 – Nueva York, 1991), el “Goya de los townships”. Estuvo encarcelado por mantener relaciones sexuales con personas de otra etnia, se tuvo que exiliar a Londres y más tarde, en los años setenta, a Nueva York. Tuvo una vida de represión, privación de la libertad, exilio y dolor. Nunca pudo regresar a Sudáfrica.

La exposición que podemos ver en el Reina consta de cinco obras procedentes de importantes instituciones sudafricanas como la Universidad de Fort Hare, la Fundación Norval y el Wits Art Museum. Además se exponen junto a ellos cuatro dibujos de Picasso preparatorios para el Guernica.

Con este programa se está reescribiendo la historia del arte, entendiendo el Guernica como un grito universal incluyente. No podemos olvidar la influencia, a su vez, del arte africano en el trabajo del prolífico pintor, con la inclusión de máscaras y grafías étnicas y de artesanía africana en su imaginario, por lo que esta muestra cierra esa circularidad de los símbolos utilizados y de su retroalimentación con la inspiración del pintor malagueño.

Los dibujos de Feni son sobrecogedores. Tensos, heridos, espectrales. Denuncian el dolor histórico en las muecas y las escenas degradantes a los que somete a sus personajes.

Pablo Picasso. 'Guernica', 1937. Óleo sobre lienzo, 349,3 x 776,6 cm. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Foto: Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía © Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2026

Hay que recordar que Feni fue autodidacta, nunca acudió a una academia de dibujo, quizá por eso tuvo la libertad de expresarse libremente, con materiales precarios, eso sí, pero con un personal trazo, con rotundidad y estilo propio.

Aunque es cierto que el artista tuvo mucha influencia y relación con la artesanía local: cerámica y escultura. Más tarde, una estancia en una clínica para tratar la tuberculosis fue muy relevante a la hora de desarrollar su vocación artística, que contradecía la obligación de que los negros solo podían dedicarse a la artesanía y no al arte con mayúsculas.

Su trascendencia es notable, el MoMA lo incluye entre los artistas africanos más importantes no solo por su personal trabajo, que en 1967 representa a Sudáfrica en la Bienal de São Paulo, sino porque dibuja una de las épocas históricas más oscuras en la historia sudafricana, la del apartheid y el sometimiento de la población racializada.

La comisaria de la muestra Tamar Garb relata en la rueda de prensa que Feni era un artista urbano y moderno: “Es profundamente urbano y utiliza el lenguaje para contar una historia, otro tipo de historias. Un artista moderno que realiza un dibujo a una escala que en aquel entonces no tenía precedentes, con lápiz, con carboncillo, con materiales que nos hacen pensar en una tradición pero no, quería usar el lenguaje para hablar desde la modernidad”.

Dumile Feni: ' You Wouldn’t Know God if he Spat in your Eye [No conocerías a Dios ni aunque te escupiera en un ojo]', 1975, detalle. Wits Art Museum Collection, Johannesburgo Foto: Mark Lewis. ©Estate Dumile Feni and Dumile Feni Family Trust

“Algo muy importante es esta obra es un diálogo consciente entre un artista africano y la tradición europea. Y como este artista hace un homenaje a la cosmogonía y la tradición de su propia cultura africana, pero dialogando con estas obras europeas” añade Garb.

Este Guernica Africano no es una obra pintada bajo un contexto bélico, aunque sí fue producida en un momento de violencia y opresión. Como la comisaria lo ha definido es un “cri du cœur”, un grito del corazón, un clamor sincero que sale de dentro.

Antoinette Sithole y Mbuyisa Makhubo cargan a Hector Pieterson, de 12 años, momentos después de que la policía sudafricana le disparara durante una manifestación estudiantil pacífica en Soweto, Sudáfrica. Foto: Wikipedia

Junto a este dibujo principal encontraremos, además, You Wouldn't Know God If He Spat in Your Eye (No conocerías a Dios ni aunque te escupiera en un ojo), de 1975; un rollo de papel de 53 metros de largo que dibujó a modo de diario durante el exilio en Londres en la década de los 70.

La obra es un reflejo de su modo de ver y entender el mundo y Hector Pieterson (1987): un dibujo de gran formato inspirado en una fotografía muy famosa de Sam Nzima de un niño de doce años al que la policía mató a tiros durante una revuelta de Soweto en 1976.

La exposición se complementa con un programa público que abarca una charla inaugural con el estreno en directo de la pieza musical The cow has fallen de Phillip Miller, además de un panel titulado Pensar con el Guernica africano de Dumile Feni en el que participarán diversos invitados.

No se ha hecho pública la siguiente obra que sucederá a Feni en el relato de denuncia de la guerra y la violencia alrededor del Guernica.