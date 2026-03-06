Del stand al tablero de juego: ARCO 2026 leída a través de doce premios

Detalle de 'Sin título' de Vivian Suter, en el stand de Proyectos Ultravioleta, Premio Lexus al Mejor Stand

En las últimas ediciones de ARCO han proliferado los reconocimientos otorgados en el marco de la feria. Son una de las maneras de las que -unidas, por supuesto, a las compras- disponen instituciones y empresas para mostrar su apoyo a la creación artística, mediante el patrocinio de premios de arte.

Convertidos en herramienta central del mecenazgo privado, para las empresas suponen un dispositivo de visibilidad y posicionamiento simbólico, mientras que para artistas y galerías se convierten en acceso a recursos, legitimidad y entrada en colecciones.

En este contexto, Proyectos Ultravioleta ha recibido el Premio Lexus al Mejor Stand y contenido artístico en ARCOmadrid 2026. El partner oficial de la feria, ha concedido al stand de la galería guatemalteca en el pabellón 9 (9A05) los 8.000 euros del galardón.

Con un jurado formado por los comisarios Chus Martínez y Omar López Chahoud, este premio tiene como fin destacar no solo el gran trabajo que todos los artistas realizan en sus espacios, sino también a aquellos que despuntan por su gran presentación.

En el stand de Proyectos Ultravioleta se presentan obras de cuatro artistas. Destaca la imponente instalación de Vivian Suter (Buenos Aires, 1949), a quien conocemos bien gracias a la estupenda exposición que vimos en el Palacio de Velázquez en 2021-2022. Sin título es un gran mural que se despliega hacia arriba y en el que los lienzos sin bastidor se relacionan entre sí a través de un inteligente uso del color.

Las esculturas realizadas con madera encontrada de Johanna Unzueta, The Little Warrior, Similama (Memorial para intersecciones), de la artista Amalia Pica y las obras del colectivo Silät + Claudia Alarcón, muy vinculadas a las tradiciones ancestrales de la cosmovisión wichí, forman también parte del stand premiado.

Proyecto artesanal

Otro de los premios importantes de esta edición de ARCO ha sido el X Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente otorgado a Esther Gatón (1988) por su proyecto Lazos y Calles. A punto de inaugurar en el Museo Patio Herreriano, la artista vallisoletana -que presenta Tú, tú, tú, mi incesante el próximo 21 de marzo- trabajará durante un año en un proyecto que se expondrá en ARCO 2027, en el stand de Cervezas Alhambra.

Esther Gatón, ganadora X Premio Cervezas Alhambra Arte Emergente

La obra combina la investigación en biomateriales flexibles con la tradición artesanal de las marionetas y se inspira en la danza del Paloteo para generar una experiencia visual y performativa.

En el stand de Cervezas Alhambra podemos ver este año Conveyors, la obra de Mónica Mays (1990), ganadora del IX Premio Cervezas Alhambra Arte Emergente, tras más de seis meses de trabajo apoyado por la marca. De esta artista podemos ver, además, una instalación en el Abierto x Obras de Matadero. Muy recomendable.

Otra española y también escultora, June Crespo (1982), de la galería Ehrhardt Flórez, ha sido galardonada en la primera edición del Premio Adquisición Catapulta, en colaboración con la National Gallery of Canada.

De la artista navarra se puede ver también una pieza doble en la sección ARCO2045: El futuro, por ahora, comisariada por Magali Arriola y José Luis Blondet. Al fondo del pabellón 7, las reconocibles formas industriales y orgánicas de Crespo, en alusión al cuerpo fragmentado, despojado de todo andamiaje narrativo, destacan por su potencia formal.

En la Guest Lounge

Un veterano de la feria, y del arte español, a quien pocos premios nacionales pueden faltarle, Luis Gordillo (Sevilla, 1936) ha sido reconocido con el III Premio ENATE-ARCOmadrid 2026.

Representado por la galería Prats Nogueras Blanchard, su obra se encuentra en el Guest Lounge diseñado este año por el arquitecto Manuel Bouzas y el estudio salazarsequeromedina (al fondo del pabellón 7) y pasará a formar parte de la colección ENATE.

El Premio Pilar Forcada ART Situacions – ARCOmadrid 2026, ha sido para la artista Cristina Lucas (Jaén, 1973), representada por la galería Albarrán Bourdais, por la obra D.A.N.C.E. (Dynamic Algorithm, Neural Creative Evolution) 3.

La artista, que estos días también firma una especial intervención en la Suite Real del Four Seasons de Madrid (en colaboración con Blanca y Borja Thyssen-Bornemisza), prepara para el próximo mes de octubre una exposición (E-conmotion) en el Museu Tàpies con el comisariado de su directora Imma Prieto.

'Compasso', de Dalila Gonçalves, IX Premio Catalina d’Anglade

Otro de los galardones que se anuncian habitualmente en la feria es el Premio Catalina d’Anglade, que en su novena edición ha sido para la obra Compasso de la artista portuguesa Dalila Gonçalves (1982), de la galería Mais Silva.

El premio consta de dos fases. La primera consiste en la adquisición de la pieza y la segunda supone el desarrollo de una nueva obra que aúne arte y diseño, creada junto a la impulsora del proyecto, la diseñadora Catalina D’Anglade.

La artista catalana Lola Lasurt (1983), con exposición hasta el 12 de abril en el Centro Cultural Condeduque y representada por la galería Prats Nogueras Blanchard, ha recibido el Premio de adquisición de la Fundació Vila Casas.

La primera edición del Premio Engel & Völkers. Perfiles | Arte Latinoamericano ha recaído en la galería Commonwealth and Council + Patron. Con un stand dedicado al artista afincado en Los Ángeles Harold Mendez, ha sido una de las elegidas por el comisario José Esparza Chong Cuy para esta edición de ARCO.

Vista del stand de Commonwealth and Council + Patron, Premio Engel & Völkers

Por su parte, el II Premio Talento Joven en Opening. Nuevas galerías, con la colaboración de la Fundación Banco Sabadell, ha reconocido a los artistas Julia Padilla, representada por la galería Linse, y Venuca Evanan, de la galería Enhorabuena Espacio.

Y el XII Premio Opening. Nuevas galerías ha recaído en la galería senegalesa Selebe Yoon, con proyectos de los artistas Alioune Diouf y Fatim Soumaré. Mientras la galería catalana, Spiritvessel, ha obtenido una mención especial por la calidad del proyecto de Víctor Jaenada.

Además, el XXI NEWARTaward@ARCO, en colaboración con la Arts Connection Foundation, se ha entregado a la pieza Avi Loeb, de la artista Julia Scher, representada por la galería Esther Schipper; y a la obra Movimiento de Jonas Englert, en la galería Anita Beckers. Ambas, alemanas.

Y un premio creado para las galerías: el II Premio Juana de Aizpuru ha recaído en la galería Elvira González, como reconocimiento por su recorrido histórico y su compromiso con la feria.

Jesus R. Soto: 'Esfera amarilla', 1984. Elvira González y Neugerriemschneider

Su stand en la entrada del pabellón 9 de Ifema da la bienvenida a los visitantes de ARCO con una enorme Esfera amarilla (1984) del venezolano Jesús R. Soto, pieza que comparte con su vecina y ‘socia’ en la feria, la galería berlinesa Neugerriemschneider. Una de las piezas que, sin duda, permanecerá en nuestras retinas cuando la feria cierre sus puertas el domingo.