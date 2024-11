Mike Tyson vs Jake Paul, el combate de los 80 millones que rompe las reglas y confirma la llegada de Netflix al boxeo

El próximo viernes 15 de noviembre, el mundo del boxeo será testigo de uno de los combates más insólitos y esperados de los últimos tiempos. En el AT&T Stadium de Arlington, Texas, dos figuras completamente opuestas se enfrentarán en un ring que fusiona la vieja y la nueva escuela de la pelea.

Por un lado, el legendario excampeón de peso pesado Mike Tyson, de 58 años, y por el otro, el controvertido youtuber convertido en boxeador, Jake Paul, de tan solo 27 años.

Este evento ha sido descrito por muchos críticos como "el mayor espectáculo circense del boxeo", y no es para menos: este combate trae consigo una bolsa de 80 millones de dólares, precios récord en entradas VIP, una diferencia de edad histórica y la transmisión exclusiva en Netflix, en lo que representa el primer gran paso de la plataforma en el mundo de los deportes de combate.

El esperado combate entre Mike Tyson y Jake Paul, inicialmente programado para el 20 de julio, fue pospuesto debido a problemas de salud de Tyson. En mayo, mientras volaba de Miami a Los Ángeles, Tyson sufrió una emergencia médica por una úlcera que le causó vómitos de sangre, obligándolo a suspender su entrenamiento y recibir atención médica.

Esto llevó a Netflix, encargado de la transmisión, a anunciar la reprogramación del evento para el 15 de noviembre, asegurando que ambos peleadores tuvieran tiempo adecuado para prepararse. Ahora, la pelea se llevará a cabo con todas las condiciones físicas óptimas para ambos.

Choque de generaciones

Mike Tyson, conocido como "El hombre más temido del planeta", vuelve al ring tras casi cuatro décadas desde su debut profesional y más de 15 años desde su retiro oficial.

Con un palmarés de 44 victorias por nocaut en sus 58 peleas, Tyson fue, en su momento, una máquina de destrucción en el cuadrilátero. Sin embargo, su edad y la falta de actividad profesional han dejado dudas sobre su resistencia y su capacidad para enfrentarse a un rival mucho más joven.

Mike Tyson, durante la presentación del combate ante Jake Paul Reuters

En la esquina opuesta, Jake Paul, apodado "El niño problematico", es un boxeador que, si bien está lejos de tener el recorrido de Tyson, ha sabido construir una carrera rentable a través de victorias controvertidas contra oponentes cuidadosamente seleccionados, incluyendo figuras de redes sociales, exjugadores de la NBA y luchadores retirados de artes marciales mixtas.

Con una marca de 10 victorias y solo una derrota, Paul ha demostrado ser un competidor digno para su corta trayectoria. No obstante, para muchos, su enfoque en crear espectáculo por encima de una competencia legítima ha convertido este combate en una mera estrategia publicitaria, más que en una batalla deportiva real.

Netflix, un cambio en la industria

Lo que hace que este combate sea particularmente único es que no será transmitido en el formato tradicional de pay-per-view (PPV), sino a través de Netflix. La plataforma de streaming se ha asegurado los derechos exclusivos del evento, marcando un hito en la manera en que se consumen los deportes en vivo.

Los suscriptores de Netflix podrán ver el combate sin coste adicional, algo completamente innovador en el mundo del boxeo, donde las peleas importantes suelen costar entre 50 y 100 dólares por PPV.

Además de aumentar su base de suscriptores, Netflix pretende expandirse a otros eventos deportivos como la NFL y la WWE. A lo que hay que sumarle el 'Grand Slam', el partido de exhibición entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz disputado en Las Vegas que la compañía de streaming organizó y emitió en exclusiva en su plataforma.

Con esta pelea, la plataforma espera evaluar el potencial de atracción que pueden tener los eventos de combate para sus suscriptores, lo cual podría abrir nuevas oportunidades para el entretenimiento deportivo en el mundo del streaming.

Katie Taylor, Mike Tyson, Jake Paul y Amanda Serrano Reuters

Los peleadores han asegurado un acuerdo de 31 millones de libras (alrededor de 40 millones de dólares) cada uno por este combate. Además, las entradas para el evento también han roto récords en precios, con paquetes VIP que alcanzan los 2 millones de dólares.

Estos exclusivos asientos, ubicados a menos de dos metros del cuadrilátero, permiten a sus compradores acceso a áreas privadas, visitas a los vestidores de ambos luchadores, un bar libre y un menú gourmet de primera clase, así como un acompañamiento de seguridad personal para moverse por el estadio.

Se espera que más de 60.000 aficionados acudan al AT&T Stadium para presenciar el enfrentamiento en vivo, mientras millones de personas en todo el mundo sintonizan Netflix para verlo desde casa.

¿Combate real o un circo?

Desde su anuncio, el combate entre Tyson y Paul ha generado una serie de opiniones divididas dentro del mundo del boxeo. Para algunos, esta pelea representa una falta de respeto hacia la tradición del deporte.

Barry McGuigan, leyenda del boxeo y promotor, expresó su preocupación al decir que Tyson podría terminar recordado "por ese espectáculo vergonzoso con un youtuber". Otros expertos, como el entrenador Teddy Atlas, han calificado a Tyson como un "hombre débil y con fallas" al considerar que un hombre de su edad debería haber dejado el ring hace mucho tiempo.

En contraste, Tyson ha defendido su decisión, argumentando que "si aún puede pelear al 10% de lo que fue, Jake Paul no tendrá oportunidad". Tyson, además, es conocido por un estilo de vida excéntrico que incluye el uso de sustancias como marihuana y hongos alucinógenos para, según él, mejorar su entrenamiento y sentirse en paz. De hecho, no ha descartado la posibilidad de combatir bajo los efectos de estas sustancias, afirmando en tono humorístico que podría pelear "colocado".

Mike Tyson vs Jake Paul, en la presentación del combate Reuters

Jake Paul, por su parte, ha asumido el combate con la misma provocación que lo caracteriza. En una conferencia de prensa, declaró abiertamente: "Voy a ganar 40 millones de dólares y a noquear a una leyenda. No me importa nada más". Además, en una promoción del combate, se le sometió a una prueba de detector de mentiras mientras afirmaba que vencería a Tyson, pero la máquina no estuvo de acuerdo, sugiriendo que incluso Paul duda de su propia capacidad para vencer al ex campeón.

Este combate, sin duda, representa una apuesta de alto riesgo para ambas partes. Tyson, que ha sido criticado por sus peleas recientes y su estado físico, se enfrenta a la posibilidad de dañar su legado si pierde ante un boxeador joven y aún poco experimentado.

Reuters Mike Tyson gastó una fortuna de 500 millones de dólares en mujeres

Mientras tanto, Paul, que ha ganado millones de dólares con sus peleas, está decidido a demostrar que puede derrotar a una verdadera leyenda del boxeo, aunque sea en condiciones cuestionadas por expertos.

Para la pelea, ambos boxeadores utilizarán guantes de 14 onzas en lugar de los habituales de 10 onzas, y el combate se desarrollará en asaltos de dos minutos en lugar de tres, una medida que Tyson solicitó para aumentar la intensidad de la pelea.

Ninguno usará casco, y ambos saben que el riesgo de una lesión grave está presente en un combate que, para muchos, se asemeja más a un espectáculo de entretenimiento que a un combate profesional.

Mike Tyson y Jake Paul en Netflix

La velada, al completo

Además del esperado enfrentamiento entre Mike Tyson y Jake Paul, la velada de boxeo del viernes 15 de noviembre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, estará acompañada de combates emocionantes que prometen mantener a los aficionados al borde de sus asientos.

Katie Taylor vs. Amanda Serrano: En una revancha muy anticipada, la campeona indiscutible de peso ligero Katie Taylor defenderá sus títulos de la IBF, WBA, WBC y WBO contra Amanda Serrano. Su primer combate fue considerado uno de los mejores en el boxeo femenino, y esta segunda pelea promete ser igual de intensa, ya que ambas pugilistas buscan consolidar su legado en el deporte.

Mario Barrios vs. Abel Ramos: Este combate por el título welter del WBC enfrenta a dos boxeadores estadounidenses de gran pegada. Mario Barrios, conocido por su estilo agresivo, buscará arrebatarle el título a Abel Ramos, quien ha demostrado ser un campeón sólido y resistente en defensas anteriores.

Neeraj Goyat vs. Whindersson Nunes: El indio Neeraj Goyat se enfrenta al brasileño Whindersson Nunes, quien además de ser una celebridad en YouTube, ha incursionado exitosamente en el boxeo profesional. Este combate atraerá a fans de ambos países y añadirá un toque internacional a la velada.

Shadasia Green vs. Melinda Watpool: En el ámbito femenino, Shadasia Green se medirá contra Melinda Watpool en un combate que podría definir a la próxima contendiente al título en su categoría. Ambas boxeadoras tienen récords impresionantes y estilos que garantizan acción en el ring.

Lucas Bahdi vs. Corey Marksman: Estos dos pesos ligeros emergentes buscarán escalar en las clasificaciones con una victoria convincente. Lucas Bahdi, de Canadá, y Corey Marksman, de Estados Unidos, prometen un duelo táctico y lleno de intensidad.

Bruce Carrington vs. Dana Coolwell: En la categoría de peso pluma, el estadounidense Bruce Carrington enfrentará al australiano Dana Coolwell. Ambos son jóvenes prospectos con habilidades técnicas destacadas y buscarán aprovechar esta plataforma para darse a conocer a nivel internacional.

Mike Tyson Instagram

La cartelera principal comenzará a las 02:00 del sábado 16 de noviembre en España (hora peninsular), dado que hay una diferencia de 7 horas con respecto a Texas.

Se espera que el combate estelar entre Jake Paul y Mike Tyson tenga lugar alrededor de las 05:00. Para los aficionados españoles, será una noche larga, pero llena de uno de los espectáculos nunca antes vistos que vale la pena seguir en directo.

Reuters Mike Tyson acepta pelear contra Jake Paul con una condición para el combate

El combate entre Mike Tyson y Jake Paul es un evento que rompe todas las reglas y marca una nueva era para el boxeo y los deportes en vivo. Entre el espectáculo, la controversia y la expectativa, este enfrentamiento parece haber nacido con un propósito claro: capturar la atención mundial y llevar el boxeo a una audiencia que quizá nunca antes lo había considerado.

La transmisión en Netflix, el abultado premio en metálico y la peculiar combinación de un ícono veterano y una estrella digital joven han hecho de este combate algo único en su clase.