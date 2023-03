Mike Tyson hace su apuesta sobre el Fury - Usyk de unificación del peso pesado del boxeo

Todavía no es oficial, pero son muchos los que comienzan a dar por hecho que Tyson Fury y Oleksandr Usyk se enfrentarán muy pronto en el combate que servirá como unificación del peso pesado del boxeo. Incluso algunos como Mike Tyson se atreven a hacer su particular apuesta sobre el resultado de la pelea.

En declaraciones para iD Boxing, 'Iron' Mike señala a Tyson Fury como su favorito para hacerse con la corona única de los pesos pesados. Y, además, da un motivo para apostar por el británico y este no es otro que la manera de pelear de uno y otro. Cree que a Oleksandr Usyk le será imposible estar en un continuo movimiento durante todo el combate.

"Usyk no puede moverse constantemente. Fury le alcanzará en alguna esquina. Le atrapará con algunos golpes que le harán daño. No puede correr toda la noche. Tiene que plantarse, quedarse y pelear para ganar el combate. En algún momento en particular, Usyk tendrá que pararse y pelear", afirma Mike Tyson.

Mike Tyson, en una rueda de prensa en 2023 Reuters

"No puede correr y boxear toda la noche. No ganará así a los puntos. Quieren ver pelea. Después de verle a él y a Deontay Wilder en una pelea, no van a ganar sin correr ni golpear", continúa explicando Mike Tyson. El de Brooklyn entonces remata la faena con su apuesta: "Tyson Fury va a ganar".

'The Gypsy King' ganará si se enfrenta en el cuadrilátero al ucraniano Oleksandr Usyk. Al menos eso es lo que dice un Mike Tyson que también lanza un consejo al británico: "Tyson (Fury) debería pelear más. Se toman demasiado tiempo entre combate y combate. Llegué a pelear 15 veces en un año. Soy un firme creyente de cuatro o cinco peleas al año. Deberían pelear más".

¿Wembley en abril?

Como se señalaba al inicio, aún no es ni siquiera oficial que se vaya a producir este deseado combate por la unificación del peso pesado entre Tyson Fury y Oleksandr Usyk. Las negociaciones siguen su curso, mientras se afirma que el boxeador ucraniano está dispuesto a que la bolsa de su rival sea mayor para que se lleve a cabo la pelea.

También se ha especulado con la fecha y el lugar. Pese a que Oriente Medio era una opción que había tomado peso, Wembley, en Londres, es una opción que parece ir ganando terreno. En cuanto a cuándo, se ha hablado del mes de abril. Pero el tiempo pasa y falta lo más importante: la confirmación.

