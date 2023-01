Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk: el combate del año, camino a Wembley

2023 apunta a ser el año en el que se celebre el combate indiscutible por el título del peso pesado. Tyson Fury y Oleksandr Usyk son los púgiles que pondrán en juego sus cinturones. O eso es lo que se espera. Las conversaciones continúan y, según apuntan diferentes informaciones, la pelea va encaminada a disputarse en Wembley.

Las negociaciones para que el combate se lleve a cabo se reanudaron después de que Tyson Fury se viese las caras con Derek Chisora el pasado mes de diciembre. Así las cosas, la esperada pelea para la unificación de los cinturones del peso pesado está más cerca, algo que no ocurre desde hace 24 años.

Según informa la ESPN, es Wembley la sede favorita para conocer al nuevo campeón unificado de los pesos pesados. Se apuntaba que Arabia Saudí sería el escenario elegido para el Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk. Pero los petrodólares no se llevarán el gato al agua en esta ocasión.

Tyson Fury, celebrando su victoria por KO ante Derek Chisora Reuters

Así lo confiesa el periodista Mike Coppinger: "Esta pelea se dirigía a Arabia Saudí. Ahora podría dirigirse a Inglaterra, lo que significa menos dinero en el bote para todos". Esto último, la bolsa del combate, también es un dato muy significativo. En especial para 'The Gypsy King'.

La bolsa del combate

"Tyson Fury quiere mucho dinero para pelear contra Usyk, independientemente de lo que dijo en el pasado, que no se trataba de dinero, que pelearía gratis, pero después de todo esto, es una pelea de premios. Tienen que resolver esto y parece que se dirigirá al estadio de Wembley en Londres a finales de abril, que es un mejor lugar para la pelea", asegura el reportero.

"Puedes empacar de 90.000 a 100.000 allí. Tyson Fury es una gran estrella, pero tienen que resolver este problema de dinero ahora mismo. Han ido al lado de Usyk para sacar algo de dinero de allí y no funciono, por supuesto", añade también Mike Coppinger.

[Tyson Fury confirma que no peleará con Anthony Joshua: "Cobarde... siempre lo supe"]

También el promotor Bob Arum, copromotor de Tyson Fury, apuntó la pasada semana que Wembley era el escenario favorito para el combate. En declaraciones para Sky Sports destacó que "depende de cuáles sean las ofertas". "Algunos de nosotros preferiríamos que la pelea fuera en Wembley, pero nuevamente depende del dinero", continuó explicando el jefe de Top Rank.

"Los luchadores tienen un límite muy corto de sus carreras y tienen que ganar cualquier dinero. Particularmente grandes cantidades de dinero, porque en unos años no va a estar disponible. Simplemente creo que va a ser una pelea tremenda", sentenció Bob Arum.

Por su parte, Tyson Fury ya le dijo a Sky Sports que lo que quiere es volver a subirse al cuadrilátero cuanto antes: "He estado entrenando y solo estamos esperando un anuncio. Estoy en el limbo, como el resto del mundo. No me interesa quién, qué, dónde o cuándo, solo quiero pelear y eso es todo".

