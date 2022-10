Usyk - Fury, el combate definitivo: unificación para la Historia del boxeo con la guerra en medio

Será en marzo de 2023 cuando Tyson Fury y Oleksandr Usyk protagonicen un histórico cara a cara en el ring. Las dos partes avanzan en las conversaciones para cerrar el combate de boxeo, que se celebrará en marzo en Arabia Saudí, tal y como informa ESPN.

La unificación del peso pesado supone la primera vez que en una pelea se pongan los cuatro cinturones en juego. Algo que quiso 'The Gypsy King' tras la victoria de Usyk sobre Anthony Joshua. Pero el púgil ucraniano quiso tomarse un tiempo y, sobre todo, regresar a su país para comprobar in situ las consecuencias de la guerra con Rusia.

Después de reencontrarse consigo mismo y con sus raíces, además de prepararse a fondo para los nuevos desafíos que traerán consigo el nuevo año, Usyk protagonizará uno de los combates más importantes de los últimos años en el boxeo. Aunque para ello todavía falta que se corten algunos flecos.

Negociación en curso

Según ESPN, las negociaciones entre el equipo de Tyson Fury y de Oleksandr Usyk existen. Esto mientras el 'Rey Gitano' se prepara para enfrentarse a Derek Chisora el próximo 3 de diciembre en el estadio del Tottenham Hotspur. Y eso que hace tan solo unos meses anunció su retirada del boxeo profesional.

Tyson Fury, en la rueda de prensa posterior a su victoria contra Whyte Reuters

Fury tuvo que recular poco después. El púgil británico no pudo evitar caer en la tentación de enfrentarse al ganador del Joshua - Usyk. En juego se pondrían los cuatro cinturones. Los tres que ostenta el ucraniano (AMB -WBA-, IBF y OMB -WBO-) y el que posee 'The Gypsy King' (WBC).

Todos quieren esta pelea. Incluso Todd DuBoef, el presidente de Top Rank, ha animado a Tyson Fury para que no ponga trabas al cara a cara contra Oleksandr Usyk ya que es la pelea que cualquier aficionado quiere ver. Y es que parece que es el británico el que más 'peros' está poniendo para que el combate suceda.

Desde el primer momento, el 'Rey Gitano' pidió 500 millones de libras esterlinas para pelear. Aunque la bolsa no llegue a esta desorbitada cantidad, a buen seguro será de las más importantes del boxeo. Y es que los pinchazos de PPV pueden batir récords a tenor de todo lo que gira alrededor de la pelea sin que esta se haya aún confirmado.

[Tyson Fury confirma que no peleará con Anthony Joshua: "Cobarde... siempre lo supe"]

Por su parte, Usyk ya dijo nada más ganar a Joshua que quería pelear con Fury. De hecho, reveló su plan a seguir dentro del cuadrilátero para confirmarse como el mejor peso pesado de la nueva era. "Después de que me deshaga de Tyson Fury, hablaremos de Deontay Wilder. Entrenaré duro", afirmó el ucraniano.

Aunque ambos han tenido sus más y sus menos en aras de que el combate llegue a buen puerto. Primero por la decisión de 'The Cat' de no pelear hasta 2023. Luego por los continuos ataques de Fury, al que, precisamente, Usyk ha pedido que no robe "uno de los mejores combates históricos en la Historia del boxeo" a los aficionados.

Oleksandr Usyk, con la bandera de Ucrania tras retener sus tres cinturones de campeón del peso pesado en 2022 Reuters

Fury tiene claro que tumbará a Usyk antes del quinto asalto. "Voy a salpicarlo", aseguró el británico. Sus ganas de demostrar que es mejor que el ucraniano tienen la llave del esperado combate: "Seguiré adelante, seguiré luchando. Voy a tener tres peleas el próximo año, comenzando con Usyk y si quiere una revancha, puede tener una revancha".

Por Ucrania

Tyson Fury pretendía que en diciembre su rival fuese Oleksandr Usyk y no Derek Chisora. Pero 'The Cat' quiso hacer un pequeño parón después de su triunfo ante Anthony Joshua. Sobre todo para volver a Ucrania y ver en primera persona la desgracia que ha traído a su país la guerra de Rusia.

El propio Usyk no dudó en dejar su carrera en el boxeo a un lado para unirse al ejército de su país, aunque luego le abrieron la puerta del servicio para que preparase su pelea contra Joshua. El motivo no era otro que el orgullo que tendrían todos los ucranianos si ganaba a 'AJ' y retenía los cinturones del peso pesado.

[Conor McGregor quiere volver a lo grande contra Floyd Mayweather: "Si hay revancha, gano"]

Usyk peleó por Ucrania y ganó. Algo que quiere volver a repetir en 2023 y, si es posible, para brindar a su país la primera unificación de la Historia de los cuatro cinturones del peso pesado. Un premio para él y para los suyos, ya que los ucranianos tienen pequeñas dosis de alegría o de olvido de lo que están pasando, al menos durante unas horas, con los triunfos deportivos.

Sigue los temas que te interesan