Oleksandr Usyk agranda su leyenda con nueva victoria ante Joshua: "Esto es para Ucrania"

Era el combate de boxeo del año. Al menos con el permiso del Saúl 'Canelo' Álvarez vs. Gennady Golovkin del próximo mes de septiembre. En el cuadrilátero, en una esquina, Oleksandr Usyk; en la otra, Anthony Joshua. Y, en juego, los cinturones del peso pesado de la AMB (WBA), IBF y OMB (WBO), los cuales acabó reteniendo el púgil ucraniano.

En Jeddah, ante un público entregado, Usyk y Joshua se volvieron a ver las caras. En la anterior pelea, fue el boxeador de Ucrania el que arrebató los cinturones de campeón de 'AJ'. El británico quería revancha en un combate marcado por la invasión de Rusia al país ucraniano que comenzó el pasado mes de febrero.

Oleksandr Usyk estuvo en el frente durante un mes. Después abandonó Ucrania para preparar este combate. Campeón de la WBA, WBO e IBF, 'The Cat' acumulaba hasta la madrugada de este sábado al domingo 19 victorias por ninguna derrota, con 13 triunfos por KO. Ahora su marca histórica como profesional se eleva al 20-0.

Oleksandr Usyk, con la bandera de Ucrania tras retener sus tres cinturones de campeón del peso pesado en 2022 Reuters

La victoria de Usyk ante Joshua llegó por decisión dividida de los jueces (113-115, 115-113 y 116-112). Al británico le condenó su apuesta por un boxeo defensivo en los primeros rounds. Despertó tarde 'AJ' y eso le costó los tres cinturones. Mucho más inteligente en el ring, el ucraniano tan solo vio peligrar su triunfo en el noveno asalto.

La hora de la verdad

Oleksandr Usyk quería una victoria para todos sus compatriotas. Un triunfo que diese alegría a los suyos en los complicadísimos momentos que están viviendo por la guerra. Ataviado con una camiseta con los colores de su país y bajo el lema 'colors of freedom' (los colores de la libertad), 'The Cat' manejó el ritmo del combate, con movimientos constantes y una estrategia más ofensiva que su rival.

Anthony Joshua se hizo así con el centro del cuadrilátero y desde ahí lanzó sus contadas ofensivas, además de algún que otro golpe antideportivo. Intentó llevar a las cuerdas a Oleksandr Usyk en más de una ocasión y pasado el ecuador del combate, pareció que todavía podía pasar cualquier cosa.

Buscaron el error del rival y no fue hasta el octavo round cuando Anthony Joshua empezó a atacar de verdad. Así, en el noveno asalto, el británico estuvo muy cerca de llevarse el premio gordo, castigando sin parar a un 'The Cat' que, por momentos, se temió que acabase perdiendo por KO.

El boxeador Anthony Joshua, durante el combate ante Oleksandr Usyk Reuters

Aguantó, sin embargo, el ucraniano y en el décimo asalto... resurgió. Oleksandr Usyk sacó lo mejor de su repertorio para protagonizar grandes intercambios de golpes, alguno llevando a 'AJ' a parecer grogui en el ring. Se puso en modo campeón y volvió a controlar el combate como en el inicio de la pelea.

Una leyenda del boxeo

El combate llegó al final del duodécimo asalto sin que ninguno de los dos púgiles pudiera tumbar a su rival. Los jueces se decantaron por Oleksandr Usyk, quien, así, continúa adelante en su objetivo de acabar su carrera como invicto e igualar así a la leyenda de Evander Holyfield, presente en Jeddah, quien consiguió ser campeón indiscutido tanto en el peso crucero como en el peso pesado.

Nada más acabar la pelea, todavía sin conocerse la decisión de los jueces, ambos se hermanaron por Ucrania. Anthony Joshua no dudó en colocarse la bandera del país de su rival y de lanzar un mensaje al mundo de 'no a la guerra'. De hecho, en un momento cogió el micrófono y se rindió ante su adversario.

Oleksandr Usyk y Anthony Joshua, con la bandera de Ucrania tras su combate en 2022 Reuters

También habló Usyk, quien dedicó el triunfo a su familia y a Ucrania: "Quiero dar las gracias a todos los que han rezado por mí, y a Dios por la ayuda que me ha prestado, y a la gente de Arabia Saudí. Esta victoria es para mi país, para mi familia, para los militares defendiendo nuestra nación. Esto ya es histórico, muchas generaciones verán este combate, he recibido muchos golpes pero he resistido y le he dado la vuelta".

El ucraniano, además, habló también sobre el futuro. Tyson Fury o nada. Recordemos que 'The Gypsy King' decidió retirarse, aunque el Consejo Mundial de Boxeo (WBC) le ha dado una última oportunidad para que se lo piense. El desafío de medirse contra Oleksandr Usyk puede hacer que la balanza se decante. 'The Cat' lo dejó claro: "Estoy seguro de que Tyson Fury no está retirado. Estoy convencido de que quiere pelear conmigo y yo quiero pelear con él. Y si no peleo contra Tyson Fury, no lo haré contra nadie".

