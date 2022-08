Mike Tyson gastó una fortuna de 500 millones de dólares en mujeres

Mike Tyson es uno de los mejores profesionales del boxeo de la historia. Tan bueno fue con su derecha como despilfarrando los millones y millones que ganó por su rendimiento dentro del cuadrilátero. Esto no es ningún secreto, pero recientemente ha hablado sobre ello, asegurando que casi toda su fortuna se la gastó en mujeres.

Así lo ha confesado 'Iron' Mike en el pódcast The Pivot. "Mi último millón de dólares lo gasté en mi rehabilitación porque de los 500 millones que aproximadamente hice como boxeador, no me quedó nada. Todo se fue en mujeres y me duró entre 15 y 16 años, parecía muchísimo dinero pero se acabó", ha confirmado el exboxeador.

Mujeres, fiestas... y otros excesos. Mike Tyson se pulió una enorme fortuna en menos de dos décadas. Eso le llevó a estar en una delicada situación económica. Situación que supo revertir con el imperio que ha ido construyendo gracias al negocio de la marihuana.

En 2020 se conoció que ganaba alrededor de medio millón de dólares al mes. Pero eso no quiere decir que el dinero que está ganando gracias a su visión empresarial vaya destinado a sus hijos. Y es que, en la misma entrevista, el excampeón de los pesos pesados ha afirmado que no habrá muchos ceros en su herencia.

Mike Tyson Instagram

"Lo que les dejo es la enseñanza de trabajar duro y rezar mucho. No les ayudaría el dinero, les haría daño porque no les enseñaría a valerse por sí mismos, a sobreponerse a las adversidades y a ser trabajadores", ha apuntado Tyson. Precisamente, en el pódcast Hotboxin' también habló sobre el dinero.

La muerte

En ese pódcast se refirió al dinero y al amor: "Siempre le digo a la gente: piensan que el dinero los va a hacer felices, nunca antes habían tenido mucho dinero. Cuando tienes mucho dinero, no puedes esperar que nadie te ame. ¿Cómo te voy a amar? ¿Cómo voy a confesarte mi amor cuando tienes mil millones de dólares?".

Dinero, amor y muerte. Porque, según confesó, cree que el momento de la suya no va a tardar mucho en llegar: "Todos vamos a morir algún día, por supuesto. Entonces, cuando me miro en el espejo, veo esas pequeñas manchas en mi cara, digo: 'Guau. Esa es mi fecha de vencimiento se acerca, muy pronto'".

