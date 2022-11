Koke y un posible cruce con Brasil en cuartos: "No tememos a nadie, para mí España es la mejor"

El empate entre España y Alemania ha dejado varias lecturas en el equipo de Luis Enrique. El nivel bajó considerablemente respecto a lo ofrecido en la exhibición contra Costa Rica, pero también varió el nivel del rival, ya que el conjunto que entrena Hansi Flick, a pesar de su traspié inicial contra Japón, sigue siendo una de las mejores plantillas de la Mundial de Qatar 2022.

Aún así, España sigue estando en una situación inmejorable para estar en octavos y como primera de grupo. Con una victoria ante Japón el próximo jueves 1 de diciembre a las 20:00 horas, la Selección avanzará de ronda instalada en el grupo de grandes favoritas a levantar la copa en el que ya están Brasil, Francia o Portugal, las únicas en hacer un dos de dos.

El vestuario sigue unido y confiado en sus posibilidades de hacer algo grande tal y como ha transmitido Koke Resurrección en rueda de prensa. El centrocampista del Atlético de Madrid ha hablado del futuro de España, de los duelos contra Alemania y Japón, y de los prometedores talentos que tiene Luis Enrique en las figuras de Pedri y Gavi.

[España solo se quedaría fuera del Mundial con una carambola: todas las opciones del Grupo E]

Partido contra Alemania

"Nosotros queremos ganar todos los partidos, pero no pudo ser. Es normal que todos tengamos esa ambición. Tenemos la sensación de que hicimos muy bien las cosas, pudimos ganar a una de las favoritas. El equipo está con muchas ganas y energía, queremos seguir haciendo lo que venido haciendo porque lo estamos haciendo bien".

Koke y Nico Williams entran por Marco Asensio y Gavi Reuters

El papel de Gavi

"Gavi se sienta al lado mío porque llevo el 8 y él el 9. Le digo que no entre en ese nerviosismo o la locura que envuelve un mundial. Tiene que jugar como lo están haciendo. Disfrutar y estar tranquilo. Los que somos un poco más mayores hemos disfrutado de Eurocopas y Mundiales e intentamos dar tranquilidad a la gente joven para que estén tranquilos y den el máximo. Que disfruten porque luego no vuelven. Tenemos un grupo espectacular y tenemos que aprovecharlo".

[Sobresaliente para Morata y suspenso para Laporte: las notas de España contra Alemania en el Mundial]

Favoritas al título mundial

"Algunas son espectaculares, Portugal, Brasil, Francia, que es la actual campeona... y también me gustó mucho Alemania, que algunos ya la daban por muerta pero van a estar ahí seguro, peleando por el Mundial. Son los que más se parecen a nosotros, en la forma de jugar, en cómo presionan e intentar mantener el balón. Argentina también es una de las favoritas, Serbia me gusta mucho porque es un equipo fuerte, Suiza es una grandísima selección que hace bien las cosas...".

Sin pensar en el futuro

"Nuestra única estrategia es salir a ganar el próximo partido, contra Japón. Siempre lo hemos hecho. Obviamente haces cuentas de cómo quedaría la clasificación. Pero nuestra idea es respetar al rival yendo a ganar los partidos. Es la única forma de preparar el partido y clasificarnos".

[Los riesgos de Unai Simón, un mal necesario para el estilo de juego de la España de Luis Enrique]

Un cruce con Brasil

"Creo que no tememos a nadie. Tenemos máximo respeto por todas las Selecciones. No pensamos en el cruce de cuartos porque primero tenemos que ganar contra Japón. Nuestra idea es ganar y luego veremos quién vendrá. Si nos toca Brasil en cuartos y tenemos la suerte de llegar, trataremos de llegar de la mejor forma. Nosotros tenemos la misma idea de ir a ganar todos los partidos. Para mí España es la mejor, si no no vendría a jugar un Mundial. Para mí no hay mejores jugadores ni fútbol que el de la Selección".

Vinicius y Richarlison, durante el Brasil - Serbia REUTERS

El futuro de España

"Creo que Pedri y Gavi hacen magia, están a un nivel espectacular. Es darles el balón y no lo pierden. Los que somos mayores también aprendemos de la gente joven. Hacen cosas que nosotros no. Vemos lo que hacen bien y lo que no, también se lo decimos. Pero es espectacular jugar al lado de Pedri".

Duelo contra Japón

"Estuvimos viendo el partido contra Alemania, trabajan muy bien y muy ordenada. Juntan mucha gente atrás, pero salen con energía. Creo que será un partido parecido porque los alemanes se parecen al juego de España. A Kubo lo conocemos todos. El fuerte es el equipo que tienen, van a muerte con su idea".

Sigue los temas que te interesan