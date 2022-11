El infierno de Brittney Griner en el gulag ruso de Mordovia: esclavitud y torturas hasta el suicidio

Poco se sabe desde que Brittney Griner fue trasladada a la Colonia Penal Femenina IK-2 en Mordovia, Rusia. Un movimiento que se produjo en secreto y del que su defensa solo tuvo noticias varias semanas después de haberse producido. Sin embargo, desde entonces, las actualizaciones de su estado y de su situación han sido pocas.

No obstante, todos saben que la jugadora estadounidense de las Phoenix Mercury de la WNBA está pasando por un auténtico calvario. La prisión a la que fue trasladada es conocida como una de las cárceles más duras de Rusia e incluso recuerda a los horribles gulags de la Unión Soviética. Las torturas que allí se llevan a cabo son conocidas en todo el país al igual que los duros y extenuantes trabajos forzados a los que se somete a los presos que como Grinner viven un auténtico infierno.

Para conocer más del padecimiento por el que estaría pasando la propia Brittney Griner, el medio británico The Guardian ha hablado con Olga Zeveleva, socióloga de la Universidad de Helsinki tras su participación en el proyecto 'Ecos del Gulag'. Allí, Olga ha relatado las crueldades que se llevan a cabo en las prisiones de la República de Mordovia.

"Son ciertamente terribles, incluso para los prisioneros rusos. Se sabe que allí hay regímenes muy duros y graves violaciones a los derechos humanos. La colonia penal IK-2 es el lugar que cualquier preso quiere evitar". Sin embargo, Brittney Griner fue trasladada allí hace unas semanas después de haber sido detenida en un aeropuerto ruso el pasado mes de febrero por haber introducido en el país varios botes de aceite de cannabis para vapear. Una dosis de consumo propio que ella utilizaba como terapia médica para los dolores crónicos que le ha dejado el deporte de élite.

La jugadora de baloncesto Brittney Griner este jueves. Reuters

Su descuido, no recordar que no podía entrar en Rusia con estas sustancias que sí se permiten consumir en muchas regiones de los Estados Unidos, y las tensiones políticas, económicas, sociales entre ambos países, han provocado esta terrible situación para ella.

El calvario de Mordovia

Olga Zeveleva no ha sido la única que ha intentado arrojar un poco de luz para conocer por lo que puede estar pasando Griner. La cadena NBC habló con Nadezhda Tolokonnikova, miembro del grupo de música 'Pussy Riot' y que estuvo prisionera en la misma cárcel que la jugadora de la Phoenix Mercury, para recordar cómo fue su paso por la Colonia Penal Femenina IK-2 de Mordovia.

"Allí son frecuentes las torturas, la privación permanente del sueño, las jornadas laborales de 16 horas, las cargas de trabajo imposibles de cumplir, las peleas constantes y palizas mortales. Enviaron a Brittney Griner a la peor prisión de toda Rusia. Allí trabajan 16 horas diarias cosiendo y confeccionando uniformes. Hay heridos porque el material y la maquinaria están en mal estado".

"Las palizas y las torturas son normales, casi no hay asistencia médica. Si no están trabajando en sus uniformes, los presos tienen que hacer trabajos físicos muy duros, como cavar zanjas o romper bloques de hielo. Si alguien se niega, van a una celda de castigo, un espacio diminuto y helado. De tres a cinco baños para cada 100 presos. No hay agua caliente... Son lugares que no han cambiado desde la época de los gulags. Las condiciones son como de esclavitud. Algunos deciden suicidarse, lo que ni siquiera es fácil en estos lugares".

Brittney Griner, hundida en su celda de una cárcel rusa Reuters

Mientras tanto, el medio británico Daily Mail habló con una antigua presa que pasó por la misma cárcel en la que se encuentra Griner y que relató el calvario constante que allí se padece: "A Brittney seguramente la atacarán mientras se baña, la robarán... El gobierno ruso ha enseñado durante mucho tiempo a su pueblo que los estadounidenses son el enemigo de la humanidad...".

Por su parte, Alex Binley ya publicó en su momento en la BBC la confirmación de que este tipo de prisiones como la de Mordovia son los más fieles herederos de los gulags de la URSS: "Los presos se alojan en barracones y realizan trabajos. Algunas colonias disponen de fábricas que producen artículos como alimentos o ropa. En otros casos los reclusos se dedican a la construcción".

