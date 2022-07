Rusia 'condena' a Brittney Griner: llama a EEUU "país de drogadictos" y rechaza el uso médico del cannabis

El caso de Brittney Griner avanza. La jugadora de los Phoenix Mercury de la WNBA fue arrestada el pasado 17 de febrero en un aeropuerto de Rusia por un presunto delito de tráfico de drogas. Desde entonces, ha pasado un auténtico calvario en el que no ha podido ver la luz del sol y en el que ha tenido que convivir con verdaderas penalidades mientras era retenida por las autoridades soviéticas.

Durante su proceso, Griner ha sido víctima de la rivalidad política y militar que existe entre Rusia y Estados Unidos, las cuales se han acentuado con el estallido de la guerra en Ucrania. Además, ha tenido que pasar muchas semanas encarceladas sin que su familia pudiera saber nada de ella y sin que nadie supiera en qué condiciones estaba: nadie conocía si recibía alimentos, si estaba siendo sometida a torturas o si era siendo tratada con los mismos derechos que un preso de nacionalidad rusa.

Ahora, el tribunal de la ciudad de Khimki ha reanudado un juicio que se ha reactivado esta semana para intentar dilucidar qué va a suceder con la situación de la jugadora de 31 años, acusada de posesión y contrabando de drogas. Brittney fue retenida en el aeropuerto de Sheremétievo de Moscú tras hallarse en su equipaje aceite de cannabis, una sustancia prohibida en el estado soviético y por la cual se podría enfrentar a penas de prisión de hasta 10 años.

En el transcurso del conflicto, que se ha convertido en una cuestión de estado para el país americano, han intervenido personajes de suma relevancia, llegando hasta las más altas esferas del gobierno. El propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha intervenido en la cuestión para ponerse en contacto con la jugadora a través de cartas. Al mismo tiempo, han estado en diálogo abierto con sus familiares para intentar tranquilizarles, labor en la que también ha participado la vicepresidenta Kamala Harris.

El uso terapéutico del cannabis

Antes del juicio, y después de muchos meses de calvario, Brittney Griner decidió declararse culpable de un delito de posesión de drogas respecto al hallazgo de aceite de cannabis en su equipaje a su llegada a Rusia. Una decisión tomada por su defensa con el objetivo de intentar agilizar los trámites para su traslado a Estados Unidos. Sin embargo, lo que parecía que sería una estrategia de avance, se ha convertido en una táctica sin efecto ya que Rusia ha seguido bloqueando la situación.

La defensa y el testimonio de Griner se han elaborado sobre dos pilares principalmente. Uno de ellos es que echó a su maleta ese aceite de cannabis fruto de las prisas con las que realizó su equipaje para poder volar a Rusia sin atender que estaba cometiendo un delito a su llegada a territorio ruso. Y el otro es que lejos de estar participando en labores de consumo y contrabanado de drogas, se trataba de una prescripción médica.

Está sobradamente demostrado que el cannabis tiene fines terapéuticos y que muchos médicos lo prescriben para el tratamiento de dolores. Situación en la que se encontraba Brittney Griner y versión que ha sido reforzada en el juicio mediante un equipo de expertos. A pesar de que ella no quería consumir cannabis en Rusia, ni siquiera por prescripción médica, introdujo esos vaporizadores con motivo de un "equipaje apresurado".

"No estamos argumentando que Brittney lo tomara aquí como una medicina. Seguimos diciendo que lo trajo involuntariamente porque tenía prisa", dijo su abogado defensor, Alexander Boykov. Por si esto fuera poco, un neuropsicólogo ruso testificó en esa primera sesión del juicio para confirmar la validez del uso del cannabis como terapia médica. A pesar de que no era su intención seguir ese tratamiento en Rusia, evidencia aún más que no se trata de una costumbre recreativa ni mucho menos contrabandística.

"El público ruso tiene que saber, y el tribunal ruso en primer lugar tiene que saber, que no se utilizó con fines recreativos en Estados Unidos. Fue recetado por un médico". El objetivo de la defensa era conseguir la sentencia más leve posible. Sin embargo, estas explicaciones le han servido de poco a las autoridades soviéticas que no compran su discurso y que se mantienen inflexibles en su intento de perseguir a la jugadora. Brittney recibió una prescripción médica de un galeno de Arizona para tratar los dolores crónicos que padece fruto de una vida ligada al baloncesto de élite.

La situación ha ido tan lejos que Rusia ha llegado a atacar a Estados Unidos por intentar conseguir la liberación de Griner cuando consideran probado que ha cometido un delito grave. De ser declarada culpable, recibiría una pena de hasta 10 años de prisión, lo que supondría un auténtico desastre y un atropello contra los derechos humanos.

Por ahora, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia se mantiene firme en sus férreos principios asegurando que les da igual que el uso del cannabis pudiera deberse a prescripciones médicas. De hecho, los ataques directos que ya se han producido contra el país americano han ido acompañados de algunas descalificaciones importantes.

Maria Zakharova, portavoz de Exteriores del estado soviético, ha calificado a Estados Unidos como un país de drogadictos: "Si una ciudadana estadounidense fue detenida en relación con el hecho de que estaba ejerciendo el contrabando de drogas, y ella no lo niega, entonces esto debería estar en consonancia con nuestras leyes locales rusas, y no con las adoptadas en San Francisco, Nueva York o Washington".

"Si las drogas se legalizan en Estados Unidos, en una serie de estados, y esto se hace durante mucho tiempo y ahora todo el país se convierte en drogadicto, esto no significa que todos los demás países sigan el mismo camino". Unas duras afirmaciones que no han sentado bien en el estado americano y que han añadido más leña a un juego que está muy candente y que tiene en el centro a la afectada, Brittney Griner.

Problemas con la traducción

En la continuación de la declaración de Brittney Griner en el juicio en el que aparece como acusada, la jugadora americana ha asegurado que ha estado sometida a algunas medidas de presión en las que fue víctima de un problema con el idioma. Las autoridades rusas jugaron con el desconocimiento que tenía con la lengua de su país de destino para hacerle firmar documentos en los que realmente no sabía lo que estaba rubricando.

La jugadora de los Phoenix Mercury ha denunciado además que en su proceso de detención se produjeron irregularidades manifiestas y alarmantes. Las autoridades rusas le pusieron un traductor que realizó su trabajo de manera sesgada. Le ofreció una traducción incompleta e interesada de los documentos que los miembros de seguridad del aeropuerto le iban poniendo. Sucedió de la misma manera con el interrogatorio al que fue sometida.

En su defensa, Brittney ha añadido también que en ningún momento le fueron expuestos sus derechos y ni tan siquiera que tuviera la oportunidad de tener a su lado un abogado que pudiera articular su defensa. Hechos que de ser verdad demostrarían una actitud más propia de un país caciquista que de una supuesta democracia.

De momento, el juicio contra la jugadora de baloncesto, doble campeona olímpica y uno de los rostros más conocidos de la WNBA, continúa su curso. Todavía no se sabe cuántas sesiones más serán necesarias para que el tribunal de Moscú pueda tener un dictamen definitivo. Sin embargo, diversos medios informativos han apuntado ya que un tribunal ruso ha autorizado que la detención de Brittney se amplíe como mínimo hasta el próximo 20 de diciembre.

El misterio del intercambio

En paralelo con el avance del juicio, diferentes medios informativos siguen apuntando a que la posibilidad de realizar un intercambio de presos entre Estados Unidos y Rusia continúa activa. Una situación que no es del total agrado del país que lidera Joe Biden. Sin embargo, parece la única vía para sacar a Brittney en un plazo más o menos corto de tiempo. Aunque todo sigue estancado mientras se celebra la vista.

Rusia pretende aprovecharse de esta situación para conseguir el regreso de algún preso importante para el gobierno y que pueda ser considerado como peligroso en el exterior. Por ello, desde Moscú ya han manifestado su visto bueno a llevar a cabo esta polémica medida. Eso sí, instan a Estados Unidos a no ejercer presión con esta situación si no quieren romper del todo las negociaciones y que no haya manera alguna de poder recuperar a Griner.

De momento, Rusia ya tiene a su candidato claro en caso de que EEUU acepte la opción del intercambio de presos. Se trata del archiconocido Viktor But, un comerciante de armas ruso apodado como el "mercader de la muerte" y que cumple condena en una prisión estadounidense. Cumple una pena de prisión de 25 años por conspirar para matar a ciudadanos estadounidenses y vender armas a la antigua organización guerrillera de las FARC colombianas. Sus abogados ya han declarado que tienen una confianza total en que si existe un intercambio de presos, ese debe pasar sí o sí por la figura de su defendido.



Una de las últimas novedades en el caso es que Estados Unidos planea enviar a Rusia a Bill Richardson, exrepresentante del país americano ante la ONU. Su objetivo será intervenir en el caso de Griner, pero también en el de otros presos como Paul Whelan, un exmarine que cumple una pena 16 años de prisión por espionaje. El reto es intentar lograr la liberación de los dos presos, pero la situación es ahora mismo indescifrable y casi imposible de solventar. El caso de Griner, por ahora, sigue avanzando hacia un futuro incierto y oscuro.

