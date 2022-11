Ferrari hace oficial la dimisión de Mattia Binotto y busca nuevo jefe: Vasseur, el gran favorito

Mattia Binotto ya es historia en Ferrari. Su adiós era un secreto a voces. Todas las miradas estaban situadas sobre el Team Principal de la Scuderia después de que el equipo italiano consiguiera construir el mejor coche de la parrilla, al menos en el inicio de la temporada, y de que eso no les haya servido para competir por el título Mundial contra Red Bull.

Leclerc, el mejor situado en la clasificación, empezó a registrar una caída de manera alarmante en su rendimiento provocada, en buena medida, por las malas decisiones del equipo y también por la falta de fiabilidad. Esto provocó que tras el Gran Premio de Bélgica, el monegasco confirmara que ya no estaba en disposición de mantener el pulso con Max Verstappen.

El neerlandés ha terminado el curso con una ventaja de 146 puntos en la clasificación sobre Charles, una renta que en Ferrari consideran inaceptable. La presión empezó a caer sobre Binotto y La Gazzetta dello Sport aseguró hace unas semanas que en el equipo del Cavallino Rampante tenían claro que quien debía pagar por una temporada tan decepcionante era el máximo responsable, su Team Principal. La destitución estaba al caer.

En aquel momento, Ferrari salió al paso de estas informaciones negando la salida de Binotto y confirmando su confianza en el jefe italiano. Sin embargo, unas semanas más tarde, se ha terminado de confirmar dicha noticia a través de un comunicado oficial. Mattia Binotto dimite y dejará la escudería itálica de manera oficial el próximo 31 de diciembre.

Mattia Binotto durante el Gran Premio de Singapur Europa Press

La despedida de Binotto

Una decisión muy importante ya que, más allá de que la factoría que lideran Leclerc y Carlos Sainz haya quedado descabezada, supone el final de una impresionante historia. Binotto ha permanecido en Maranello durante 28 años. Sin embargo, la derrota de esta temporada ha supuesto un golpe imposible de superar ya que, por primera vez en casi una década, Ferrari volvía a tener un coche con aspiraciones de ser campeón.

De esas casi tres décadas que Binotto ha permanecido como miembro de Ferrari, las últimas cuatro temporadas lo había hecho como jefe supremo de la escudería de Fórmula 1. Cuatro años en los que el equipo italiano ha pasado de ver a Mercedes como un ente inalcanzable a pelear durante media temporada el título a Red Bull y a superar a la escudería alemana.

Sin embargo, ese crecimiento progresivo no ha sido suficiente para salvar la dura caída de este 2022 en el que muchos soñaban con el gran título. Desde Maranello han dejado claro que no se trata de una destitución, aunque todas las informaciones aseguran a que Binotto había sido más que empujado a abandonar su cargo al término de este curso para intentar dar otro salto de calidad y fiabilidad en 2023.

"Con el dolor que esto conlleva, he decidido concluir mi colaboración con Ferrari. Me voy de una empresa que amo, de la que formo parte desde hace 28 años (de 1995 a 2022), con la serenidad que da el convencimiento de que me he esforzado al máximo para lograr los objetivos marcados. Dejo un equipo unido y en crecimiento. Un equipo fuerte, listo, estoy seguro, para lograr los más altos objetivos, al que deseo todo lo mejor para el futuro. Creo que es acertado dar este paso en este momento. Ha sido muy duro para mí tomar esta decisión". Así se despedía el propio Binotto.

Por su parte, Ferrari, a través de su CEO Benedetto Vigna, ha querido tener también unas bonitas palabras para Mattia: "Me gustaría agradecer a Mattia por sus muchas y excelentes contribuciones durante los 28 años con Ferrari y, en particular, por conseguir que el equipo volviera ser competitivo. Como resultado estamos en una posición sólida para renovar nuestro desafío, sobre todo para hacer felices a nuestros increíbles fans de todo el mundo. Tenemos el objetivo de volver a estar en la cima. Todos aquí en la Scuderia y en la comunidad Ferrari en general le deseamos lo mejor a Mattia para el futuro".

El ascenso de Vasseur

Mientras tanto, Ferrari sigue hacia delante. Cuando unos se van, otros tienen que venir. Y ahora en la escudería italiana buscan quien será su nuevo jefe de filas para liderar el proyecto que debe acabar con la hegemonía de Max Verstappen y de Red Bull. Aunque todavía no es oficial, el mejor colocado es Fredderic Vasseur, actual Team Principal de Alfa Romeo. El suyo sería un fichaje que contaría con el visto bueno y el beneplácito de Leclerc, ya que Vasseur fue su jefe cuando ambos formaban parte de la factoría de Sauber.

Ferrari lleva 14 años sin ganar un título, desde que en 2008 fueron campeones por marcas. Por su parte, en el apartado individual, la sequía se agranda un año más ya que el último en vencer vestido de rojo fue Kimi Riakkonen en el año 2007. Este año, el F-75 generó una gran ilusión en Maranello, pero el curso se ha resuelto con cuatro victorias y dos subcampeonatos en Constructores y Pilotos.

Además, se han mostrado mucho más fiables a una vuelta, con Leclerc como rey de las poles, que en carrera, perdiendo muchos domingos el botín ganado los sábados. John Elkann, presidente de Ferrari, había perdido toda su confianza en Binotto y espera ahora que Vasseur sea el hombre que le devuelva a lo más alto del podio.

