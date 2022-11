Sobresaliente para Morata y suspenso para Laporte: las notas de España contra Alemania en el Mundial

España sacó un valioso empate ante Alemania en un partido que no fue ni mucho menos tan bueno como el disputado ante Costa Rica. La entidad del rival tampoco era la misma, pero los de Luis Enrique se desinflaron en el segundo tiempo, justo después de haberse adelantado en el marcador con gol de Álvaro Morata.

La primera mitad fue mejor que la segunda, demostrando un mayor control y la capacidad de jugar y elaborar en campo rival. Pasada la hora de juego y con una Alemania volcada buscando el empate, el nivel de la Selección cayó y sufrió algo más en defensa. Ahora se la tendrá que jugar en el último partido ante Japón con una situación bastante favorable gracias a la goleada del debut.

Unai Simón

Partido de altibajos para el portero español. Tuvo buenas paradas, especialmente una ante un disparo potente de Kimmich y otra que sacó con el antebrazo a Musiala. Sin embargo, estuvo francamente mal con los pies, sin acierto con los pases y controles y generando dudas a la defensa. Tampoco estuvo especialmente acertado en el juego aéreo. Suficiente.

Dani Carvajal

Debut mundialista del jugador del Real Madrid en un partido correcto. No fue protagonista, pero hizo su papel en defensa en un encuentro en el que España bajó considerablemente su nivel respecto a lo visto ante Costa Rica. No tuvo fallos groseros, aunque tampoco apareció demasiado en ataque. Aprobado.

Luis Enrique da órdenes a Dani Carvajal desde la banda Reuters

Rodri

El mediocentro del Manchester City repitió de nuevo como central. Claro protagonista en la salida de balón, fue el mejor de nuevo en la pareja de centrales. Cometió algún fallo propio de un futbolista que no está en su posición habitual, pero demostró de nuevo que tiene talento de sobra para ser el central titular de España. Correcto por arriba y en el corte. Bien.

Aymeric Laporte

Mal partido de Laporte. Estuvo superado por la situación y no se encontró cómodo al no tener Alemania una referencia fija, sino jugadores que entraban y salían de la zona de peligro. El galo falló en el gol de Füllkrug en el minuto 83 y se consagró como una de las piezas más débiles del once titular ante Alemania. Suspenso.

Jordi Alba

Gran partido de Jordi Alba que volvió a ser el mejor de la defensa de España. No sufrió para cubrir su espalda a pesar de medirse a un equipo con un trío atacante joven y rápido. Y en ataque, volvió a ser clave como ya lo fue ante Costa Rica. Sus subidas generaron peligro a Alemania y de sus botas nació el gol de Álvaro Morata con un pase muy inteligente tras una buena lectura del desmarque del delantero español. Notable.

Busquets

No tuvo su día el mediocentro de la selección española. El pivote se vio algo superado por el nivel físico que impuso el equipo de Hansi Flick y dejó solos a Pedri y a Gavi en el trabajo de presión. Se ganó una amarilla por una fuerte entrada sobre Musiala que también condicionó su trabajo defensivo en los últimos minutos. Sí estuvo bien con balón, aunque el juego de España no impresionó como sucedió ante Costa Rica. Aprobado.

Luis Enrique habla con Sergio Busquets tras el empate entre España y Alemania Reuters

Gavi

El MVP del primer partido no dio continuidad a su buen momento de forma. Estuvo aceptable, aunque mejor en la primera parte que en la segunda como el resto del equipo. Tuvo un día de trabajo duro en defensa, pero en ataque no consiguió ser tan protagonista como sucedió ante Costa Rica. Tanto él como Pedri no consiguieron que España, en la segunda parte, consiguiera hacer su fútbol cómo si lo hizo en la primera mitad. Bien.

Pedri

No fue el mejor partido de Pedri, que estuvo algo desaparecido y sin conseguir ser protagonista en el juego. Le faltó tener mayor presencia en un partido en el que España se saltó la fase de elaboración en el centro del campo y eso perjudicó al canario. Un equipo enfrente tan físico como Alemania no fue el mejor hábitat para el futbolista del Barça. Aprobado.

Ferran Torres

Participativo y con intención, pero fallón en la definición. Por sus botas pasaron las mejores ocasiones de España hasta la salida de Álvaro Morata. Su movilidad complicó a la defensa alemana, pero no acertó cuando se puso delante de Manuel Neuer y eso provocó que España llegara a los momentos calientes sin margen en el marcador. Bien.

Dani Olmo

Probablemente, el mejor jugador de España y del partido en comunión con Álvaro Morata, autor del tanto que le da a España un punto muy importante. El atacante del RB Leipzig fue un tormento para la defensa de Alemania apareciendo por ambas bandas y también por el centro. Dejó un tiro impresionante que Neuer salvó con una gran parada y que se marchó al larguero. Sus apariciones por el carril izquierdo en compañía de Jordi Alba han generado los ataques más prometedores del equipo de Luis Enrique. Notable.

Dani Olmo presiona a Serge Gnabry Reuters

Marco Asensio

Al igual que Ferran Torres, no fue su partido. No estuvo tan participativo y acertado con en el duelo contra Costa Rica y se dejó ver más en una primera parte en la que España dominó en comparación con la segunda. Fue uno de los sacrificados por Luis Enrique pasada la hora de partido para intentar dotar de más dinamismo al equipo. Bien.

Álvaro Morata

Álvaro Morata sorprendió a todos y calló bocas con un gol que responde directamente a sus críticos. Tuvo el oportunismo que deben tener los buenos delanteros para convertir el tanto solo ocho minutos más tarde de haber salido al partido por Ferran Torres. Cambió por completo el dibujo táctico de España que pasó a tener una referencia ofensiva. Su definición para batir a Neuer fue buena, pero su desmarque volviendo loco a Süle fue para enseñar en las escuelas. Terminó como MVP del partido. Sobresaliente.

Koke

Salió por Gavi en el minuto 66 de partido y el equipo lo notó. Piernas frescas para un centro del campo que necesitaba hacer frente al físico que imponían Kimmich y sobre todo Goretzka. Sin embargo, no fue protagonista con balón y no consiguió que los de Luis Enrique se hicieran con el control del choque en el momento que más lo necesitaban, justo cuando llegó la efervescencia alemana en ataque. Bien.

Nico Williams

Salió por Marco Asensio en el carrusel de cambios del minuto 66. España ya vencía gracias al gol de Morata y la salida del atacante del Athletic parecía ser la mejor opción para dar vuelo a las contras por su banda. Sin embargo, no recibió muchos balones en ventaja y tuvo que hacer frente a los momentos en los que Alemania apretó en ataque. Eso sí, arrimó el hombro en defensa. Bien.

Alex Balde

Superado por el escenario y por el gran nivel que mostró Jordi Alba. Salió en el minuto 82 y no tuvo mucha contribución al juego ofensivo. El gol del empate de Alemania llegó en su primera jugada tras un control defectuoso y tras una entrada por su carril de Füllkrug que se aprovechó de un mal pase de Laporte. Estuvo algo nervioso y demostró lo habitual para un chico tan joven que solo ha jugado dos ratos con la Selección. Suspenso.

