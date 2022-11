Costa Rica gana a Japón por sorpresa y aprieta el grupo de España en el Mundial de Qatar

Japón

Costa Rica

Costa Rica se quitó la 'espinita' después de la dolorosa goleada encajada ante la selección española. Muy seria en defensa, los ticos se llevaron la victoria, y tres puntos muy importantes, al superar a Japón con el gol de Fuller en la recta final del encuentro del Mundial de Qatar 2022. [Narración y estadísticas: Japón 0-1 Costa Rica]

Costa Rica se jugó no solo su presencia en el Mundial de Qatar, sino también su imagen después de la pobre actuación que mostraron los ticos ante la España de Luis Enrique. Mientras que Japón llegó al encuentro crecido tras su importante victoria frente a Alemania.

Pronto se vio que Costa Rica había recuperado el pulso tras el naufragio contra la España de Luis Enrique, que la había infligido su más severa derrota en un Mundial. Ordenados atrás, contuvieron el ataque nipón, que se redujo a tímidas internadas por la derecha de Doan y de Yamane, sin excesivo peligro.



En una primera parte muy intensa pero poco vistosa, los ticos, con un Calvo subiendo ocasionalmente al ataque, se inclinaban más por la banda izquierda, con Tejeda, Oviedo y Campbell. Este último lo intentó en el minuto 34 con un disparo desde fuera del área con el exterior del pie izquierdo que salió por encima de la puerta de Gonda.



La segunda parte cambió por completo el partido, que tornó más dinámico. Hiroki Ito entró por Nagatomo y Asano por Ueda; y los nipones se lanzaron en tromba sobre la portería de Keylor, que desbarató dos acciones de Morita y del propio Asano en los primeros cinco minutos. Y Soma, algo precipitado, volvió a intentarlo en el undécimo, con un incisivo Doan mostrando que su titularidad había sido merecida.



Una falta al borde del área de Borges a Endo -que le costó la amarilla al costarricense- se convirtió en una nueva ocasión que Soma por lanzó por encima de la meta de Keylor. Unos minutos después, en el 70, vio la amarilla Costa -que se pierde el próximo partido-, por entrada a Junya Ito, que había entrado por Doan poco antes. De nuevo al borde del área, esta vez fue Kamada el encargado de lanzar una falta que estrelló contra la barrera.



Sólo en uno de los 28 partidos que lo hizo, Costa Rica perdió cuando marca Campbell -ex del Villarreal y del Betis-, que estuvo muy activo, por banda izquierda, al principio; y alternando la derecha con el centro más tarde. Campbell no marcó, pero abrió muchos huecos; y sí lo hizo, en el minuto 80, Fuller, al que habilitó con un gran pase Yeltsin Tejeda y que sorprendió a Gonda para abrir el marcador. Con la afición 'tica' entonando el "sí se puede".



Moriyasu dio entrada a su '10', Minamino -ex del Liverpool y ahora en el Mónaco- justo después del gol. Los samurais azules se lanzaron en tromba contra la portería de Keylor. Pero Costa Rica aguantó. Y se negó a hacer las maletas.

Japón 0-1 Costa Rica

Japón: Gonda; Yamane (Mitoma, 62'), Itakura, Yoshida, Nagatomo (H. Ito, 46'); Endo, Morita; Doan (J. Ito, 65'), Kamada, Soma (Minamino, 82'); y Ueda (Asano, 46').

Costa Rica: Keylor Navas; Fuller, Waston, Duarte, Calvo, Bryan Oviedo; Gerson (Torres. 65'), Yeltsin Tejeda, Celso Borges (Salas, 83'), Joel Campbell (Chacón, 90+'); y Contreras (Bennette, 65').

Gol: 0-1, 810 Fuller.

Arbitro: Michael Oliver (ING). Mostró tarjetas amarillas a los costarricenses Contreras (40'), Borges (m.61), Calvo (70') y a los japoneses Yamane (61'), Mitoma (90+'), Endo (90+').

Incidencias: partido correspondiente a la segunda jornada del grupo E del Mundial de fútbol de Qatar 2022 disputado en el estadio Áhmad Bin Ali de Al Rayyan ante 41.479 espectadores.

