Los riesgos de Unai Simón, un mal necesario para el estilo de juego de la España de Luis Enrique

España dio la cara ante Alemania. Compitió bien y dominó la mayor parte del partido, pero un pase fallido de Laporte causó el gol del empate marcado por Füllkrug. El Grupo E se decidirá en la última jornada tras este 1-1, aunque la Selección demostró que llevará hasta las últimas consecuencias el modelo de Luis Enrique.

Ese estilo con posesiones largas y pases arriesgados comienza en la figura de Unai Simón. El portero del Athletic fue uno de los señalados por los errores con los pies que a punto estuvieron de costarle más de un gol a España. Sin embargo, el guardameta siempre se repuso e incluso hizo una gran parada a Kimmich para evitar lo que hubiera sido el 0-1 para Alemania en el minuto 57.

Unai Simón realizó 53 pases durante el partido, de los cuales 48 llegaron con éxito a un compañero (89,5%). La mayoría de veces el portero arriesgó con un pase corto, ya que solo en ocho ocasiones buscó a un compañero con un balón en largo. Para Luis Enrique, el guardameta tiene que iniciar la acción y es el primer delantero del equipo. Así logra superar la presión del rival y crear superioridades en el campo.

Pero todo riesgo tiene un precio y es que si Unai Simón falla, el contrario tiene una clara ocasión de gol. Ante Alemania el portero erró solo en cinco pases, pero dos de ellos propiciaron dos oportunidades para los de Flick. En el minuto 25, el vasco dio la pelota a Gnabry y el tiro del futbolista del Bayern se marchó cerca del palo.

La más clara fue en el minuto 57, cuando Unai se confundió ante la presión germana y acabó entregando el balón a Gundogan. Eso sí, supo rehacerse rápidamente para desviar un disparo de Kimmich que a punto estuvo de convertirse en el 1-0 para Alemania. Una de cal y otra de arena, pero todo ello fruto del modelo de Luis Enrique.

"Una Simón hace a la perfección lo que yo le pido. Evidentemente, cuando comete errores se trata de respaldarlo, no de criticarlo. Todos cometen errores y ha estado soberbio", afirmó el seleccionador tras el partido. Y es que esos riesgos del portero con los pies responden a una orden directa de Luis Enrique.

La orden de Luis Enrique

No es la primera vez que el entrenador sale en defensa del portero. Ya pasó ante Suiza en junio de este año cuando una mala salida de Unai Simón a punto estuvo de costarle la victoria a España. El técnico asturiano explicó su modelo de juego y qué le pide al guardameta: "No me pone nervioso en ninguna acción. Nosotros necesitamos que el portero genere la primera superioridad. ¿Queremos salir con el balón jugado y ponemos luego gorrazos?".

"Unai Simón es experto en la toma de decisiones. Yo le digo que tiene que salir con el balón jugado. Nosotros lo hacemos de esa manera para llevar el balón en condiciones a los delanteros. No sé otra manera de hacerlo y no quiero saberla. Mi portero tiene que generar la primera superioridad y para mí lo hace fenomenal. Comete errores como todos. Y cuando lo comete, tiene que seguir sacando el balón jugado", explicó Luis Enrique en junio.

Unai Simón, en una de sus intervenciones. REUTERS

En la pasada Eurocopa también falló Unai Simón, como en el autogol ante Croacia, pero jamás ha existido debate alguno en la cabeza de Luis Enrique desde que decidiera apostar por el del Athletic Club en detrimento de David de Gea. Es su portero y los riesgos forman parte del juego.

Unai Simón sufrió más ante Alemania por la presión adelantada del equipo de Flick. En estas situaciones es cuando más importante es su labor, ya que ese primer pase sirve para romper la primera línea y generar superioridad en el centro del campo. El combinado germano trabajó bien esas líneas de pase y Gnabry y Kimmich estuvieron a punto de dar un disgusto a España.

El estilo de Luis Enrique se basa en no regalar la pelota, asumir riesgos para romper las líneas de presión y que el balón llegue a los delanteros en las mejores de las condiciones para que tengan más opciones de marcar gol. En defensa, una presión asfixiante en campo rival para recuperar cuanto antes y tener la pelota lo más cerca posible de la portería contraria.

Con este modelo se llegó a semifinales de la pasada Eurocopa, a la final de la UEFA Nations League y se goleó a Costa Rica 7-0 en el debut de este Mundial 2022. Por tanto, Unai Simón seguirá arriesgando porque el estilo es innegociable para Luis Enrique y para ser campeones del mundo hay que tomar decisiones peligrosas.

