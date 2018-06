María Gómez, la periodista española víctima del enésimo acoso machista en el Mundial

La periodista española María Gómez, enviada especial al Mundial de Rusia de Mediaset, ha denunciado a través de su cuenta de Twitter que la han acosado mientras hacia su trabajo. Un aficionado ruso, durante la retransmisión en directo, se acercó a ella para darle un beso e irse corriendo. Tras el incidente, ella misma explicó la situación a través de las redes sociales.

“Moscú. Hoy mismo. Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar un vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo”, escribió la periodista de Mediaset.

No es la primera periodista que es acosada en el Mundial de Rusia. El pasado 24 de junio, otra compañera suya de GloboEsport, cadena de televisión brasileña, sufrió el mismo acoso. Entonces, fue a ella a la que un aficionado ruso, en la previa del partido entre Japón y Senegal, la que tuvo que soportar como el hincha aparecía en el plano para darle un beso. Después, ella explotó: “No hagas eso. No es educado. No es correcto. No lo hagas, no se lo hagas nunca a una mujer”.