Twitter caza a Rufián plagiando un tuit sobre Mbappé: "No curras ni pa los tuits"

Gabriel Rufián apenas pasa desapercibido en Twitter. Y menos cuando uno de sus tuits tiene cierto recorrido... y se descubre su poca originalidad al compartir contenido en esta red social. Porque, sí, el diputado de ERC aprovechó el Francia - Argentina de octavos de final del Mundial de Rusia de fútbol para plagiar, sin miramientos, un mensaje de otro usuario.

Mbappé y la defensa de Argentina. pic.twitter.com/8DYOvAO6nv — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 30 de junio de 2018

"Mbappé y la defensa de Argentina", escribió Rufián junto a una fotografía del atleta jamaicano Usain Bolt en plena competición durante los Juegos Olímpicos de Río 2016. De esta manera, el político catalán quiso ejemplificar, con humor, la velocidad que exhibió la perla gala durante todo el encuentro ante el combinado argentino.

Mbappé y la defensa de Argentina. pic.twitter.com/559VsYAKOJ — Tuan (@____tuan) 30 de junio de 2018

Sin embargo, no fue la única persona que tuvo esta ocurrencia. De hecho, el usuario @____tuan ya había compartido exactamente lo mismo, en lo que a texto e imagen se refiere, 17 minutos antes de que Rufián tuitease. Una coincidencia de la que la gente se percató para criticarla inmediatamente.

"Rufián plagiando, para variar", escribía @pabloharour adjuntando pantallazos de los dos tuits en cuestión. "Hola @gabrielrufian, eres cutre tela. Plagiador", le seguía @Alvaradoblog citando el mensaje anterior. "Para irte del Congreso como prometiste hace meses eres bastante lento, pero para copiarle este tuit a @____tuan has tardado solo 17 minutos", dijo @JoanSendra97. Parece que Rufián reconoció su plagio, ya que no dudó en retuitear los dos primeros tuits. Aunque no se libró de recibir aún más críticas.

Para irte del Congreso como prometiste hace meses eres bastante lento, pero para copiarle este tuit a @____tuan has tardado solo 17 minutos https://t.co/v7C5MelH7j — Joan Sendra i Andrés (@JoanSendra97) 30 de junio de 2018

Rufian no habla, junta frases precocinadas que aprende de memoria. Es una creación, un constructo del laboratorio ideologico de ERC. — Mayoneso277 (@WllkiLeaks) 30 de junio de 2018

No curras ni pa los tuits. Trabajas menos q el q no está — Javier Prida Alvared (@AlvaredJavier) 30 de junio de 2018

Además, también retuiteó un mensaje en el que el autor original del tuit sobre Mbappé, la defensa argentina y Bolt decía lo siguiente: "Rufián mirando en mi TL a ver si encuentra algo nuevo sobre Mbappé". Desde luego, el parlamentario pasó un buen rato tuitero este sábado por la tarde.