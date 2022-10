Las 10 claves de la jornada 11 de La Liga: el acelerón del Real Madrid y la pelea por Europa, al rojo vivo

La Liga no frena ni un momento. Con apenas días de descanso entre jornada y jornada, la undécima fecha del campeonato pone punto y final. Con la Champions League a la vuelta de la esquina, los clubes siguen peleando por ascender en la clasificación en una batalla sin igual.

El Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona son los dos únicos que parecen mantener su paso firme. Los dos se impusieron con contundencia a Sevilla y Athletic Club manteniendo su ventaja respecto a los perseguidores. Eso sí, los de Ancelotti siguen líderes en solitario tras su victoria en El Clásico.

La pelea por los puestos está al rojo vivo. Atlético de Madrid, Betis, Real Sociedad, Athletic, Villarreal y Osasuna están en solo seis puntos. Los pinchazos de uno aúpan a los otros, como ha sido el caso de los colchoneros y castellonenses en esta jornada. Y en el descenso, la misma tónica. Apenas tres puntos separan la zona roja del duodécimo puesto.

El Rayo golea

El Rayo Vallecano firmó uno de sus mejores partidos de la temporada. Los de Andoni Iraola fueron un auténtico rodillo frente al Cádiz. Isi, Álvaro García, Riquelme y el doblete de Lejeune dejaron en nada el tanto rival. Tres puntos de oro para redondear una magnífica semana, donde también sumaron un empate frente al Atlético de Madrid. Con ellos, se alejan del descenso y hunden un poco más a los gaditanos, que no son capaces de escapar de las garras de los puestos que envían a Segunda División. Alegría para uno y tristeza para otros.

Pucela rompe la racha

El Valladolid sorprendió a la Real Sociedad en José Zorrilla. Los de Imanol, que llegaban pletóricos tras una espectacular racha de ocho victorias consecutivas, mordieron el polvo frente a un combativo rival. Un duelo marcado por el VAR. Cada equipo vio como se le anulaba un gol por falta previa en la jugada. Eso sí, Sergio León no perdonó y alzó los brazos una vez más, la tercera en una gran semana para él. Soplo de aire fresco para el Valladolid de Pacheta.

Andoni Gorosabel y Óscar Plano pelean un por un balón en un Valladolid - Real Sociedad EFE

Kang In Lee decide

La intensidad vivida en Mestalla fue digna de ver. Una pelea entre Valencia y Mallorca por llevarse los tres puntos que acabó con un protagonista absoluto: Kang-In Lee. El exjugador che decidió un encuentro con un gol en los minutos finales. Pidió perdón a su antigua afición, aún así hizo bueno su tanto para dejar tocado a los de Gattuso. Y todo comenzó con un duelo de pistoleros como Cavani y Muriqi desde el punto de penalti en la segunda parte.

Vini y Valverde golpean

El Real Madrid recibió al Sevilla en uno de los duelos más interesantes de la undécima jornada. Y no defraudó. Modric abrió la lata nada más comenzar con una asistencia de Vinicius. Pese a dominar con puño de hierro, Lamela metió el miedo en el cuerpo a los merengues con un gol en la segunda parte. Sin embargo, el poderío de los de Ancelotti salió a relucir en la recta final. Lucas Vázquez, a pase del brasileño, y Fede Valverde, con un latigazo de los suyos, hicieron vibrar al Santiago Bernabéu con una nueva victoria en el zurrón del Real Madrid.

El Elche sigue sin ganar

El colista de Primera División no es capaz de encontrar el camino de la victoria. Una vez más, volvieron a quedarse sin sumar los tres puntos. Se adelantaron gracias a un gol de Pere Milla, sin embargo, el acierto del Espanyol le dio la vuelta al partido con los tantos de Javi Puado y Martin Braitwaite. Cuando parecía que la victoria se iba a marchar para los 'pericos', en las postrimerías del encuentro aparecía un salvador Gonzalo Verdú. El capitán del Elche rescató a los suyos de otra derrota más, aunque siguen hundidos en el pozo.

Griezmann decide

El Atlético de Madrid sumó un importantísimo triunfo frente a uno de sus rivales por los puestos de Champions League. Un soberbio Antoine Griezmann lideró a los de Simeone en su victoria en el Benito Villamarín. El doblete del francés en la segunda parte guio a los suyos a una victoria para reponerse del pinchazo frente al Rayo. Los de Pellegrini le pusieron las cosas muy difíciles con el gol de Fekir, de falta directa, y un cabezazo de Álex Moreno en el descuento que les metió el miedo en el cuerpo al irse a la madera. Tres puntos más para seguir la lejana estela de Real Madrid y Barça.

Agónica victoria

El Villarreal pudo dedicarle una victoria a José Manuel Llaneza. El máximo dirigente falleció y su equipo pudo hacerle el mejor regalo. El Almería se adelantó gracias a Melero. Baena replicó en la segunda parte y fue expulsado acto seguido en una las imágenes más polémicas de la jornada. Se levantó la camiseta para dedicarle el tanto a Llaneza y el colegiado le mostró la segunda amarilla. Los de Emery se fueron a por la victoria con uno menos de la manera más épica y lo consiguió en la última jugada del partido. Jackson decidió cuando apenas faltaban segundos para el pitido final.

Un lance del encuentro entre el Villarreal y el Almería. EFE

Descontento en Montilivi

Girona y Osasuna consiguieron un punto que no deja contento a nadie. Por un lado, los catalanes no se alejan del descenso y navarros se quedan fuera de los puestos europeos. Es decir, descontento total por parte de los dos equipos. David López, al filo del descanso, contrarrestó el gol de Kike Barja. Una ansiada victoria que no llegó para ninguno de los dos y que no solucionada nada para sus aspiraciones ligueras en este inicio.

Ciclón Dembélé

El Barça cerró de la mejor manera posible antes de enfrentarse al Bayern de Múnich en la Champions League. Un majestuoso Dembélé lideró a los suyos en una abultada victoria frente al Athletic Club. Un contundente resultado conseguido gracias a los goles del propio Dembélé, Sergi Roberto, Robert Lewandowski y Ferran Torres. El francés participó en todos los tantos culés, siendo la gran figura del encuentro. Un duelo para afrontar la Champions League con una carga de moral total.

El estreno de Aidoo

Más de 100 partidos vistiendo la camiseta del Celta de Vigo y Joseph Aidoo se estrenó como goleador celeste en el cierre de la jornada 11 de La Liga 2022/2023. Y vaya momento escogió el lateral para hacerlo. Gracias a su gol en el minuto 89, a pase de Iago Aspas, rescató un punto para su equipo. Puso la cara de la moneda, porque la cruz la tuvo un Getafe necesitado de puntos y que se había puesto por delante gracias al acierto de Enes Ünal antes del descanso.

