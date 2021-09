El 'caso Ramos' tensa París: el fichaje estrella al que el PSG no pone fecha

8 de julio de 2021. El culebrón de Sergio Ramos llegaba a su fin. El hasta entonces central y capitán del Real Madrid, después de realizar una rueda de prensa de despedida junto al presidente del club, era confirmado como nuevo fichaje del PSG. El camero cambiaba de liga, de vida y de estatus para enrolarse en un nuevo proyecto. Un proyecto que aspiraba a ser faraónico y donde él se apuntaba para conquistar la Champions. Sin embargo, el inicio de esta andadura ha quedado muy lejos de lo que se esperaba.

"Para mí es un privilegio poder llevar este número en un equipo tan bonito como el París Saint-Germain", decía Ramos en los medios oficiales del conjunto parisino. "Lo que más me ha llamado la atención de este club es la solidez, el hambre por ganar que tienen, los jugadores que quieren venir a un club como este. Han jugado final de Champions, está muy cerca de poder ganarla y eso es algo que me atrae", justificaba sobre la razón de su fichaje. Deseos que no han podido ni empezar a cumplirse.

Sergio Ramos sigue sin debutar meses después. Y la razón no es otra que los problemas físicos que ya le persiguieron la temporada pasada y que están lastrando sus primeros pasos con el PSG. El 8 de julio fue presentado y el primer partido oficial del PSG estaba marcado para el 1 de agosto. Sergio Ramos sería baja: ya había comenzado su calvario con la entidad francesa.

Leo Messi y Sergio Ramos, entrenando con el PSG PSG

El club galo explicó que unos problemas en el gemelo iban a retrasar la aparición estelar de Sergio Ramos. Con tiempo aún por delante, su llegada al inicio de la temporada liguera era el objetivo. El primer partido estaba fijado para el 7 de agosto y, un día antes, el PSG emitió su habitual parte médico: Sergio Ramos iba a ser baja.

Desde entonces, y con alguna ida y venida, el PSG ha emitido un mínimo de nueve partes médicos diferentes. En todos ellos se habla de Sergio Ramos. Y en todos ellos se evita dar una fecha concreta sobre su regreso. El gemelo le sigue dando problemas y en este periodo, como confirmó el club galo, se produjo una especie de recaída justo cuando estaba a punto de volver.

Su debut, por lo tanto, sigue en el aire. Una situación que entre los aficionados del PSG no ha sentado nada bien. Pochettino tampoco ha aclarado cómo se encuentra el de Camas, pero es un hecho que esperan tenerle listo próximamente. La lesión no es grave y el PSG reflejó su confianza en su debut al apuntarle en la lista de disponibles para la primera fase de la Champions League.

Un fichaje polémico

La marcha de Sergio Ramos al PSG estuvo marcada por la polémica. Una situación que persiguió al camero durante sus últimos meses en el Real Madrid. Las dudas sobre la negociación de su renovación y sobre las verdaderas intenciones que tenía le situaron en el centro de todos los focos. Finalmente acabó por no renovar y él mismo confirmó que no había respondido a una oferta de diciembre hasta unas semanas antes del final de temporada. La oferta, como ya se sabe, había caducado.

La tensión podía haber quedado ahí, pero el simple rumor de que Sergio Ramos podía fichar por el PSG ya empezó a generar discrepancias en París. Así lo confirmaron medios franceses, que apuntaron a una división en el cuadro de Pochettino por la llegada de Sergio Ramos. La incorporación del español suponía incluir a un jugador de primer nivel y aumentar la competencia por los minutos. Pero, además, suponía traicionar las propias explicaciones que el PSG había dado para prescindir del capitán Thiago Silva.

Sergio Ramos y Mbappé

El brasileño tuvo que salir del PSG por la negativa del club a renovarle. Una operación a la que el central no estaba dispuesto, pero que no tuvo más remedio que asumir. La llegada de un jugador como Ramos, veterano, suponía hacer justo lo contrario que con Silva, lo que no gustó en el seno del vestuario según estas informaciones. De hecho, hasta el propio central brasileño ha llegado a pronunciarse.

"Pienso mucho, pero mucho en todo lo que pasó. No tengo nada en contra de Sergio Ramos. Pero Sergio, cuando le ofrecieron un contrato de dos años, tenía la misma edad que yo el año pasado (cuando firmó con el Chelsea). No lo entiendo. Realmente, todo esto me entristeció", subrayó Thiago Silva. A la vista de su no presencia con el equipo por las lesiones, las dudas sobre si se acertó con su llegada aumentan.

El regreso de Sergio Ramos está más cerca. Sin embargo, ni el PSG se atreve a dar una fecha ni el jugador ha lanzado algún guiño a unos aficionados que cada vez se impacientan más. Entre tensiones de vestuario y la lesión de Leo Messi, la incógnita del central español revoluciona un poco más la atmósfera parisina.

