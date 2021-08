Sergio Ramos crea conflicto en el PSG: "Ha llegado crecido"

El comienzo de la aventura de Sergio Ramos en el Paris Saint-Germain (PSG) no está yendo todo lo bien que desearía el camero. Entrar en un vestuario nuevo tras llevar más de tres lustros en el mismo y siendo el líder no es sencillo. Menos aún si llegar lesionado como le ha tocado a él. Pero tampoco estaría ayudando su actitud, tal y como ha desvelado El Larguero de Cadena SER.

Ha pasado poco más de un mes desde que Ramos aterrizara en París. Lo que apuntan fuentes del PSG, según el citado medio, es que el defensa español ha llegado "crecido" a su nuevo club. Sus exigencias con gente del staff del equipo no gustarían de forma interna, tampoco que tenga un aura de estrella cuando las hay ya en el vestuario, como Neymar.

El fichaje de Ramos ya generó problemas en el equipo. Presnel Kimpembe y Marquinhos vieron amenazados su status en el centro de la defensa por la llegada del camero y algunos vieron con recelo su contratación con un sueldo millonario cuando apenas un año atrás no se renovó a otro veterano como Thiago Silva quien, además, guardaba una excelente relación con sus compañeros.

De momento, el objetivo de Ramos no es otro que debutar lo antes posible con el PSG. Hasta ahora se lo ha impedido la misma lesión que lastró su final de temporada con el Real Madrid y le dejó sin ir a la Eurocopa con la Selección de Luis Enrique. Por ahora solo se entrena de forma individual y se desconoce una fecha aproximada en la que se le podrá ver sobre el terreno de juego.

En El Larguero, tras conocerse la información sobre Ramos, varios tertulianos dieron su punto de vista sobre la situación del excapitán del Real Madrid. Javier Matallanas decía lo siguiente: "Me ha dejado helado que Sergio, con la experiencia que tiene, haya llegado así...".

Otros como Julio Pulido confiaban en Ramos: "Creo que va a triunfar en el Paris Saint-Germain. No voy a juzgarlo sin haber empezado". Al igual que Mario Torrejón, que no confiaba demasiado en lo que se había filtrado sobre el central: "Me extraña muchísimo".

Javi Herráez era más contundente: "Siempre se ha dicho que cuando alguien en el vestuario del Real Madrid manda mucho, mangonea mucho. Tienes peso y tienes poder. Sergio Ramos es muy listo y triunfará o no en función de su aspecto físico. Si el físico le da veremos a un Ramos titular en el PSG", aseguró.

