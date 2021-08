'Palo' a Odegaard: "Por lo que vi, no estoy seguro de que sea un jugador de 40 millones"

La salida de Martin Odegaard rumbo al Arsenal es inminente. Esta vez será mediante un traspaso y no una cesión como el pasado mes de enero. El futbolista noruego no está convencido de que en el Real Madrid vaya a tener la presencia que le gustaría tener y el club blanco ha visto la oportunidad para hacer caja por un jugador con buen mercado pese a que su rendimiento no ha dejado grandes luces.

Todo apunta a que esta semana se cerrará el acuerdo, que rondará los 40 millones de euros. La afición gunner, que esta temporada no verá a su equipo jugar en Europa, celebra el fichaje de Odegaard, aunque no todos están convencidos de que el precio de su compra sea el adecuado.

Los periodistas Alex Crook y Laura Wood debatieron en talkSPORT acerca de la operación que volverá a llevar a Odegaard rumbo al Arsenal. Ambos veían acertado para el equipo londinense la firma del futbolista de Drammen, pero veían excesivo que el club pagara la mencionada cantidad al Real Madrid. El motivo es que creen que el rendimiento ofrecido por el jugador no llega a la altura del dinero que costará.

Odegaard, con el Real Madrid Real Madrid

Por lo que he visto, no estoy seguro de que Odegaard sea un jugador de 40 millones de euros", señala Alex Crook. Su compañera seguía el mismo discurso y añadía: "Creo que es bueno, pero el precio me parece demasiado".

Adiós al Real Madrid

Empiezan pronto las dudas sobre Odegaard cuando todavía no es futbolista del Arsenal. Lo será dentro de muy poco y pondrá así punto y final a su aventura como jugador del Real Madrid que empezó en 2015 cuando tenía 17 años recién cumplidos. Varias cesiones entre medias (Vitesse, Heerenveen, Real Sociedad y Arsenal) y una decepcionante y breve etapa en el primer equipo del Real Madrid bajo las órdenes de Zidane son su resumen de los últimos años de su carrera deportiva.

En el Arsenal buscará remontar el vuelo y cumplir con la progresión que apuntaba tener. Odegaard dice adiós al Real Madrid y en Londres tendrá que combatir contra las dudas que genera el precio que pagarán los gunners por él.

