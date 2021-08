Odegaard, acuerdo inminente de Real Madrid y Arsenal

La salida de Martin Odegaard del Real Madrid es cuestión de horas. El club blanco continúa negociando con el Arsenal y el acuerdo entre ambas instituciones está muy cerca de cerrarse. El único cabo que queda suelto antes de hacerse oficial la operación es concretarse cuál será la fórmula: si una nueva cesión, una venta a título definitivo y si es esta última, si habrá opción de recompra incluida.

Este era un desenlace que en el Santiago Bernabéu no esperaban cuando se planificaba esta nueva temporada 2021/2022. En el Real Madrid contaban con Odegaard para este curso y no solo eso, sino también para el futuro. Pero con el paso de las semanas, en la cabeza del futbolista se fue haciendo cada vez más fuerte la idea de que no iba a ser importante con Ancelotti en el banquillo.

El internacional noruego no quería repetir lo sucedido hace ya un año. Entonces era Zidane el entrenador del conjunto merengue, pero el entrenador francés pasó de tenerle muy en cuenta en los compases iniciales de la campaña a dejarle en el olvido con el paso de las semanas, de las lesiones y de la baja por el coronavirus que protagonizó el futbolista.

Martin Odegaard, durante un partido con el Real Madrid

Esto provocó su salida rumbo al Emirates Stadium durante la ventana de transferencias del periodo invernal. En el Arsenal se supo hacer un sitio importante y en el conjunto londinense quedaron encantados con él, tanto en el propio club como el entrenador, el español Arteta, y la afición de los gunners. En Londres tendría los minutos, la confianza y el rol protagonista que en el Real Madrid parece que es difícil que posea.

Overbooking

Antes del estreno en Liga ante el Alavés, Ancelotti tuvo que decidir qué jugadores se quedarían fuera. Uno de ellos fue Odegaard y así explicó su elección ante los medios de comunicación: "El tema de Odegaard como el de Vallejo es un tema circunstancial. No teníamos la oportunidad de inscribir a todos por el momento. Hasta septiembre no se conoce la lista definitiva. He hablado con él. Yo le he dicho que hay mucha competencia en el centro del campo. No es un descarte definitivo. Tenía que inscribir a dos para el partido y he elegido a Bale y Jovic".

La clave de que se hayan precipitado las negociaciones viene marcada por la postura de Carlo Ancelotti. Dejó fuera a Martin Odegaard y avisó que "hay mucha competencia en el centro del campo". La lista de jugadores para la medular es importante y en especial es la continuidad de Isco Alarcón la que completa ese overbooking del Real Madrid en la medular.

Ante este escenario, el jugador prefiere salir. Ocho jugadores para solo tres opciones de entrar en el once titular es un porcentaje muy pequeño para el papel protagonista que quiere tener Odegaard en este punto de su carrera. Su apuesta cuando tan solo era un adolescente era el Real Madrid, pero con el paso del tiempo la opción de triunfar de blanco se ha ido poniendo cada vez más complicada para él. De hecho, su balance con el primer equipo es de 11 partidos, cero goles y cero asistencias. Su salida es así un hecho, falta por confirmarse si habrá opción de reservar un billete de vuelta.

