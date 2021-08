Odegaard, la guinda a las cuentas del Real Madrid

El Real Madrid debutará en La Liga ante el Alavés. Pero lo hará con varios frentes abiertos en el mercado de fichajes. El equipo merengue no ha cerrado su plantilla y deja la puerta abierta tanto a la incorporación de Mbappé como a una salida que pueda generar más ingresos para las arcas merengues. Uno de ellos puede ser Martin Odegaard, que no estará en el estreno liguero y que apunta al Arsenal.

El centrocampista noruego era una de las apuestas del Real Madrid, que tanto cuando cortó su cesión en la Real Sociedad como cuando rechazó las intenciones del Arsenal de ficharle hace unos meses reflejó su confianza en el potencial. Sin embargo, tras las primeras semanas de pretemporada, Odegaard piensa más en el Arsenal. El joven no quiere competir por minutos y Ancelotti ya le ha dicho que hay muchos jugadores en su puesto, por lo que la batalla está servida si quiere ser importante.

"El tema de Odegaard, como el de Vallejo, es un tema circunstancial. No teníamos la oportunidad de inscribir a todos por el momento. Hasta septiembre no se conoce la lista definitiva. He hablado con él. Yo le he dicho que hay mucha competencia en el centro del campo. No es un descarte definitivo", ha explicado Ancelotti. Sin embargo, sus días en el Real Madrid están contados. Odegaard, salvo que vuelva a cambiar su situación, saldrá del equipo blanco en este mercado de fichajes.

Odegaard protege el balón ante la presión de Marcelo Reuters

El noruego está valorado en 40 millones de euros según el portal especializado Transfermarkt. El Arsenal no atraviesa su mejor momento económico, por lo que probablemente su oferta sea a la baja. Pese a ello, Odegaard es un gran activo de mercado y su salida dejaría, como mínimo, 20 millones en las arcas del Real Madrid. De hacerlo, el club blanco reforzaría sus buenos números económicos y pondría en marcha la operación salida.

Por delante quedan varias semanas y en el equipo no se cierra la puerta a ninguno de los jugadores que acaban contrato. Desde Isco hasta Mariano, el equipo merengue intentará que lleguen ofertas para poder aligerar la plantilla. Mbappé, único objetivo en el mercado, es el único que podría ampliar el vestuario.

Cuentas positivas

La temporada pasada el Real Madrid ya anunció un resultado positivo de su ejercicio. Pese a la falta de ingresos por entradas y tras la crisis económica generada por la Covid-19, la entidad presidida por Florentino Pérez notificó 320.000 euros de resultado. Mientras clubes como el Barcelona intentaban frenar los números rojos, en la capital la curva de resultados era opuesta.

Esta última campaña, donde no ha habido nada de público, los números del Real Madrid han ido a mejor hasta terminar con un resultado de ejercicio de 874.000. El Barcelona, por su parte, espera rozar los 500 millones de euros en pérdidas. La gestión de la directiva merengue queda reforzada mirando estos datos y una de las claves está siendo su forma de moverse en el mercado.

Ya el curso pasado el equipo merengue logró vender a Achraf por 40 millones de euros. Además, traspasó por 20 millones a Reguilón y por cerca de 15 a Óscar Rodríguez. En esta campaña, el club se ha ahorrado una ficha de 12 millones de Ramos, otro salario importante como el de Varane -al que se llegó a ofrecer un contrato de 8 'kilos'- y vender a Odegaard pondría la guinda a la espera de nuevas marchas.

